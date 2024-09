will in den kommenden fünf Jahren rund 10,5 Milliarden US-Dollar in Cloud- und Künstliche-Intelligenz-Infrastruktur in Großbritannien investieren. Amazon Web Services (AWS), die Cloud-Computing-Sparte des US-Konzerns, plant bis 2028 den Bau von Rechenzentren in Großbritannien, um der steigenden Nachfrage nach Cloud-Technologien und -Diensten gerecht zu werden.

ANGLO AMERICAN

hat mit dem Verkauf von Anteilen seiner Platin-Tochter Anglo American Platinum rund 400 Millionen US-Dollar eingenommen. Der Verkauf mit Abschlag erfolgte im Vorfeld einer Ausgliederung der Einheit im Rahmen einer umfassenden Umstrukturierung.

GSK

hat mit seinem Impfstoffkandidaten gegen das Herpes-Simplex-Virus in der Phase-2-Studie das primäre Ziel der Wirksamkeit nicht erreicht. GSK3943104 werde daher nicht in eine Phase-3-Studie übergehen, teilte der britische Pharmakonzern. Sicherheitsbedenken habe es nicht gegeben.

HONDA MOTOR

will die Produktion beim chinesischen Joint Venture mit Dongfeng Motor teilweise weiter aussetzen. Der japanische Automobilhersteller will die Produktion in zwei der drei Werke von Dongfeng Honda in China am Donnerstag wieder aufnehmen, nachdem sie am 26. August zur Reduzierung der Lagerbestände ausgesetzt worden war, sagte eine Honda-Sprecherin. Die Produktion im anderen Werk werde bis zum 22. September ruhen.

INDITEX

hat zu Beginn des laufenden dritten Geschäftsquartals das Wachstum fortgesetzt, angetrieben durch das Interesse an seinen Kollektionen für die Herbst-/Wintersaison.

RENTOKIL

hat mit einem schwachen Nordamerika-Geschäft zu kämpfen. Der britische Spezialist für Schädlingsbekämpfung hat vor einem langsameren organischen Wachstum in der Region gewarnt als ursprünglich geplant. Die Aktie bricht im frühen Handel um knapp 18 Prozent ein.

SAMSUNG ELECTRONICS

plant, die Zahl der Mitarbeiter in einigen Bereichen weltweit zu reduzieren, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf Informanten. So soll die Zahl der Mitarbeiter in Vertrieb und Marketing um etwa 15 Prozent und in der Verwaltung um bis zu 30 Prozent sinken. Der Stellenabbau soll bis Ende 2024 umgesetzt werden und Arbeitsplätze in Amerika, Europa, Asien und Afrika betreffen.

SANOFI

hat einen Studienerfolg mit seinem Medikament Dupixent zur Behandlung bestimmter Hautkrankheiten erzielt. Wie der französische Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament in der Studie zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit moderatem bis schwerem "bullösen Pemphigoid", einer blasenbildenden Hautkrankheit, das Primärziel und alle Sekundärziele erreicht.

SANTANDER

macht Anteile an seiner polnischen Tochter zu Geld. Wie die spanische Bank mitteilte, verkauft sie einen Anteil in Höhe von 5,2 Prozent an der Santander Bank Polska für 575 Millionen Euro, womit ihre Beteiligung auf 62,2 Prozent fällt.

