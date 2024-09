muss eine 2019 von der EU-Kommission verhängte Milliardenstrafe nicht zahlen. Das Gericht der Europäische Union (EuG) bestätigte zwar größtenteils die Ergebnisse der Untersuchung der EU-Kommission, nach denen das Unternehmen seine Marktmacht bei Online-Werbung missbraucht hat. Es annullierte aber die 2016 verhängte Strafe von fast 1,5 Milliarden Euro, weil die Kommission nach Ansicht des Gerichts Fehler gemacht hat.

QUALCOM

ist mit seinem Versuch gescheitert, eine im Jahr 2019 von der EU-Kommission verhängte Strafe wegen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung zu Fall zu bringen.

TUPPERWARE

hat in den Vereinigten Staaten Gläubigerschutz beantragt. Der Antrag nach Chapter 11 am Konkursgericht in Delaware eingereicht. Der Konzern will den Geschäftsbetrieb während des Verfahrens fortführen.

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

verkauft sein Münchener Einkaufszentrum Pasing Arcaden an Ingka Centres für 388 Millionen Euro. Das französische Unternehmen für Gewerbeimmobilien setzt damit sein Programm zum Schuldenabbau fort.

VOESTALPINE

hat die Untersuchung wegen Fehlbuchungen bei einer deutschen Tochtergesellschaft abgeschlossen. Der österreichische Stahlkonzern hat sämtliche bilanzielle Folgen im Abschluss 2023/24 rückwirkend korrigiert. Es sei zu keinem Mittelabfluss gekommen. Der Anfangsverdacht gegen verantwortliche Personen habe sich als richtig erwiesen, gegen zwei ehemalige Geschäftsführungsmitglieder der Tochter seien Strafanzeigen eingereicht worden.

