SIEMENS

will das Geschäft mit Ladelösungen für Elektroautos ausgliedern. Durch den Schritt soll Siemens eMobility laut Mitteilung mehr unternehmerischer Freiraum gegeben werden, um Chancen auf dem schnell wachsenden und dynamischen Markt für Ladeinfrastruktur besser nutzen zu können.

PENTIXAPHARM

eine Tochter der im TecDAX und SDAX börsennotierten Eckert & Ziegler SE, will mit ihrem geplanten Börsengang bis zu 23,4 Millionen Euro einsammeln. Sie will bis zu 3,9 Millionen neue Aktien zu einer Preisspanne von 4,70 bis 6,00 Euro je Aktie anbieten.

SCOUT24

hat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 150 Millionen Euro beschlossen.

SPRINGER NATURE

will im Rahmen des geplanten Börsengangs Aktien in der Preisspanne von 21,00 Euro bis 23,50 Euro je Aktie anbieten. Dies entspreche einer Marktkapitalisierung zwischen 4,2 Milliarden und 4,7 Milliarden Euro.

STABILUS

erweitert seinen Vorstand auf drei Mitglieder. Im Rahmen der Wachstumsstrategie steigt Chief Technology Officer (CTO) David Sabet zum 1. Oktober in den Vorstand auf und verantwortet die Region Americas.

UNIPER

startet den Verkaufsprozess für das Kohlekraftwerk Datteln 4. Interessenten können sich bis 18. Oktober 12 Uhr MESZ an den Konzern wenden.

ASTRAZENECA

Das Krebsmedikament Datopotamab Deruxtecan von Astrazeneca hat in einer Phase-3-Studie die Zielvorgaben nicht erreicht, so dass die mögliche Zulassung durch die US-Arzneimittelaufsicht Food and Drug Administration in Frage steht.

HSBC/BNP PARIBAS

HSBC verkauft seine Private-Banking-Sparte in Deutschland an BNP Paribas. Die französische Bank will sich damit "unter den führenden Wealth-Management-Anbietern im deutschen Markt" positionieren.

INTEL/APOLLO

Apollo Global Management Inc. hat einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge Intel Corp. eine Investition von bis zu 5 Milliarden US-Dollar angeboten.

