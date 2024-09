hat in China einen Patenstreit gegen einen chinesischen Wettbewerber gewonnen. Das Oberste Volksgericht in Peking entschied Ende Juni, dass ein Produkt der Suzhou Shengnuo Connection Technology Co. Ltd. ein Patent der Norma Group für eine hochentwickelte Schneckengewindeschelle verletzt.

WIRECARAD

Das Oberlandesgericht München hat entschieden, dass die Aktionäre eine Quote aus der Insolvenzmasse erhalten müssen. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Aktionäre vom Vorstand jahrelang über den wahren Zustand des Unternehmens getäuscht worden seien und deshalb wie Gläubiger behandelt werden müssten.

ORANGE

will die Notierung seiner Aktien an der New Yorker Börse beenden. Der französische Telekomkonzern begründete den Schritt, der für das vierte Quartal geplant ist, mit den damit verbundenen Kosten und den administrativen Anforderungen.

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

kauft Schuldverschreibungen mit Laufzeit bis März 2030 vorzeitig zurück. Das ausstehende Volumen der Notes beläuft sich auf 500 Millionen Euro.

RIGHTMOVE

hat auch das dritte Übernahmeangebot der von News Corp kontrollierten REA Group als zu niedrig zurückgewiesen. Das Unternehmen und seine Zukunftsaussichten würden weiterhin deutlich unterbewertet.

