hat sein Geschäftsvolumen in den ersten neun Monaten 2024 insbesondere dank der Nachfrage nach privater Immobilienfinanzierung gesteigert. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, stieg das Transaktionsvolumen auf der Ínternetplattform Europace im dritten Quartal um 25 Prozent auf 17,09 Milliarden Euro. Hierbei sei insbesondere die Nachfrage nach Bestandsimmobilien stark gewesen.

ABB

hat im dritten Quartal bei leicht steigenden Umsätzen den Gewinn kräftig erhöht. Für das Jahr 2024 ist der Schweizer Energie- und Automatisierungstechnikkonzern nun etwas optimistischer. Aufgrund der starken Entwicklung im dritten Quartal rechnet ABB nun mit einer operativen EBITA-Marge von etwas über 18 Prozent. Bisher wurden rund 18 Prozent in Aussicht gestellt.

NESTLE

hat seine Umsatzerwartungen für dieses Jahr zum zweiten Mal gesenkt. Der Lebensmittelhersteller will mit höheren Rabatten Kunden zurückgewinnen, die von den steigenden Preisen der vergangenen Jahre abgeschreckt wurden. Der Konzern kündigte auch einen Umbau von Geschäft und Vorstand an.

NOKIA

hat seine Gewinnerwartungen für das laufende Jahr angesichts einer weiter ausbleibenden Geschäftserholung erneut gesenkt. Das finnische Telekommunikationsunternehmen teilte am Donnerstag mit, beim operativen Gewinn 2024 nun in der unteren Hälfte der Prognosebandbreite von 2,3 Milliarden bis 2,9 Milliarden Euro zu liegen. Bisher hatte Nokia erwartet, in der Mitte oder leicht unter der Mitte der genannten Spanne zu liegen.

NORDEA

hat im dritten Quartal die Markterwartungen knapp übertroffen und die Prognose angehoben. Zudem wurde ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 250 Millionen Euro aufgelegt. Die Rückkäufe sollen von Oktober bis spätestens Ende Februar erfolgen.

PERNOD RICARD

hat im ersten Geschäftsquartal eine schwache Entwicklung verzeichnet. Der französische Spirituosenhersteller begründete dies mit starkem Umsatzrückgang in den Schlüsselmärkten China und USA. Insgesamt ist die Spirituosenindustrie mit Konsumrückgang konfrontiert.

SCHNEIDER ELECTRIC

übernimmt für 850 Millionen US-Dollar eine Mehrheitsbeteiligung an dem US-Unternehmen Motivair. Der französische Konzern teilte mit, einen Anteil von 75 Prozent an dem Unternehmen zu erwerben, das sich auf Flüssigkeitskühlsysteme und Wärmemanagementlösungen für Hochleistungsrechner spezialisiert hat.

RTX

zahlt mehr als 950 Millionen US-Dollar, um staatliche Ermittlungen wegen des Vorwurfs, das Verteidigungsministerium getäuscht und Bestechungsgelder an einen hochrangigen Offizier der Luftwaffe von Katar gezahlt zu haben, beizulegen.

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO (TSMC)

hat die Wachstumsdynamik auch im dritten Quartal beibehalten und den Gewinn um 54 Prozent auf einen neuen Rekordwert gesteigert. Wie der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips mitteilte, lag der Nettogewinn im Berichtsquartal bei 325,26 Milliarden Neue Taiwan-Dollar (rund 9,3 Milliarden Euro), gegenüber 211,0 Milliarden im Vorjahr.

