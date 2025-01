Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen pendeln am Montag um ihr bisheriges Niveau. Geblickt wird vor allem auf Inflationsdaten aus Europa, am Nachmittag aus Deutschland und am Dienstag dann dem Euroraum. Gut kommen derweil Konjunkturdaten an aus China an., vor allem Einkaufsmanager-Indizes aus China. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor zeigt für Dezember eine zunehmende Belebung, was Hoffnungen auf eine Bodenbildung der Konjunktur und damit sinkende Ausfallrisiken aufkommen lässt.

Wer­bung Wer­bung

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

ARCELOR MITTAL

plant seine Langstahlproduktion in Südafrika einzustellen, was den Verlust von Tausenden von Arbeitsplätzen zur Folge haben dürfte. Das Unternehmen rechnet mit höheren Verlusten für 2024 aufgrund der schwachen Wirtschaftslage, hoher Kosten und billiger chinesischer Stahlimporte.

SHAWBROOK

Die Eigentümer von Shawbrook arbeiten an Plänen, die britische Bank im ersten Halbjahr 2025 an die Londoner Börse zu bringen. Sie stünden kurz davor, Goldman Sachs mit dem Prozess zu beauftragen, berichtet Sky News mit Verweis auf nicht namentlich genannte Quellen.

Wer­bung Wer­bung

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2025 07:21 ET (12:21 GMT)