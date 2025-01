hat für einen Hoffnungsträger unter seinen neuen Medikamenten, das Prostatakrebsmittel Nubeqa, in China die Zulassung für eine dritte Indikation beantragt. Laut Zulassungsantrag beim Center of Drug Evaluation der Nationalen Arzneimittelbehörde Chinas soll der Androgenrezeptor-Inhibitor Darolutamid in Kombination mit einer Androgendeprivationstherapie bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs eingesetzt werden dürfen.

Wer­bung Wer­bung

THYSSENKRUPP NUCERA

hat den Vertrag mit CEO Werner Ponikwar bis 2030 verlängert und zum 1. März einen neuen CFO ernannt. Der Konzern muss sich einen neuen CTO suchen, denn der derzeitige CTO, Fulvio Federico, hat den Aufsichtsrat informiert, dass er sein Amt aus persönlichen Gründen aufgeben möchte.

INDUS

verstärkt sich mit einem Zukauf im Bereich Infrastrukturnetze. Die Tochter Hauff-Technik GmbH & Co KG erwirbt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2025 alle Geschäftsanteile der Kettler GmbH mit Sitz in Dorsten.

Wer­bung Wer­bung

KION

hat zusammen mit Accenture und Nvidia-Software eine Verbesserung für Lieferketten mit KI-gestützten Robotern und "digitalen Zwillingen" erarbeitet und diese nach eigenen Angaben auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vorgestellt.

MUTARES

ist bei Asteri Facility Solutions ausgestiegen. Asteri wurde bereits im vergangenen Monat an SOL Facility Services verkauft. Das im Bereich Facility Management tätige Unternehmen mit ca. 700 Mitarbeitern und Hauptsitz in Stockholm bietet seine Dienstleistungen in ganz Schweden an.

Wer­bung Wer­bung

RHEINMETALL

hat Anteile seines geplanten Artilleriewerks in Litauen an einheimische Unternehmen übertragen. Der Rüstungskonzern wird die Mehrheit von 51 Prozent an dem Unternehmen Rheinmetall Defence Lietuva halten, das eine Fabrik für 155-mm-Artilleriegeschosse errichten wird. 48 Prozent werden im Besitz einer Tochter des litauischen Energieübertragungs- und -austauschkonzerns EPSO-G sein und 1 Prozent im Besitz des Munitionsherstellers Giraitės.

JULIUS BÄR

verkauft sein brasilianisches Vermögensverwaltungsgeschäft an Banco BTG Pactual. Der Verkaufspreis liegt bei 615 Millionen brasilianische Real (rund 96,4 Millionen Euro) in bar. Die Transaktion werde voraussichtlich rund 30 Basispunkte zur Common Equity Tier 1 Ratio, einem Maß für die Kapitalstärke, beitragen.

MICROSOFT

will in den nächsten zwei Jahren 3 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Cloud- und KI-Infrastruktur in Indien investieren. Microsoft-CEO Satya Nadella sagte auf einer Veranstaltung im indischen Bengaluru, die Investition stelle die bisher größte Expansion des Unternehmens in dem Land dar.

VOLVO CAR

hat im Dezember weniger Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum. Der weltweite Absatz sank um 2,9 Prozent.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2025 06:55 ET (11:55 GMT)