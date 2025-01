High-Bandwidth-Memory-Chips (HBM) meistern werde. Diese kommen auch in den KI-Systemen zum Einsatz. Unbeeindruckt von einem schwachen Ausblick zeigte sich auch die Aktie von LG Electronics, die um 1,4 Prozent stieg. Anleger hätten hier wohl auf den geplanten Börsengang des indischen Tochterunternehmens gesetzt, hieß es. Das IPO könnte den Wert der Muttergesellschaft kräftig steigern, hatten Analysten schon nach Bekanntwerden der Pläne im Dezember vermutet.

+++++ CREDIT +++++

Wenig verändert zeigen sich am Mittwoch die Risikoprämien gegen den Ausfall von Anleihen am europäischen Kreditmarkt. Auf dem aktuell erreichten niedrigen Niveau brauche es starke Argumente für Preisänderungen, heißt es. Im Blick steht der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Die Kreditstrategen der Bank of America stellen fest, dass sich die Credit Spreads zum Jahresstart in den Bereich von Mehrjahrestiefs eingeengt hätten. Zwar rechnen sie für 2025 mit einer weiteren Trendfortsetzung, werden aber zunehmend wachsam angesichts dieser engen Niveaus bereits zum Beginn eines Jahres: "Bullische Märkte, enge Bewertungen, Vorsicht ist nötig", so die Schlussfolgerung. Daher sei von übergeordneter Bedeutung, nach den vorangegangen High-Yield-Jahren auf Qualitätsanleihen zu setzen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

LUFTHANSA GROUP

beginnt das Jahr mit einer großen Einstellungsoffensive: Konzernweit sollen 2025 rund 10.000 neue Mitarbeiter in den verschiedensten Berufsgruppen eingestellt werden - mehr als die Hälfte davon in Deutschland. Gesucht werden 2.000 Flugbegleiter und rund 800 Piloten, mehr als 1.400 Bodenmitarbeiter für die "Ground Operations" und rund 1.300 Technik-Experten. Für die administrativen Bereiche sollen konzernweit insgesamt etwa 1.200 Beschäftigte gefunden werden.

VW

Bei Volkswagen soll das Management mit Gehaltskürzungen von 300 Millionen Euro zu den Sparmaßnahmen des Konzerns beitragen. VW-Personalvorstand Gunnar Kilian sagte der Braunschweiger Zeitung in einem Interview, "das Management wird bis 2030 aus der Reduzierung der variablen Vergütung und der Reduzierung von Sonderzahlungen voraussichtlich insgesamt einen Beitrag von über 300 Millionen Euro leisten." Dabei werde der finanziellen Beitrag des Vorstands "überproportional" zu den Beiträgen des Managements und der Beschäftigten ausfallen.

DÜRR

soll dem zur Seri Industrial Group gehörenden italienischen Batteriehersteller FIB ein schlüsselfertiges System für die Kathoden- und Anodenbeschichtung liefern. Der im Dezember vereinbarte Auftrag für das Werk in Teverola nahe Neapel liege im hoch zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

GRENKE

hat trotz der aktuellen Konjunkturschwäche im vergangenen Jahr das Wachstumsziel im Leasingneugeschäft und die Prognose für den sogenannten Deckungsbeitrag 2 erreicht. So stieg das Neugeschäft um 18,4 Prozent auf 3,06 Milliarden Euro und lag damit in der Zielspanne von 3,0 und 3,2 Milliarden Euro.

GRENKE

hat den Rückkauf ausstehender Anleihen und die Begebung einer neuen Anleihe angekündigt. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, erhalten die Inhaber seiner drei ausstehenden Additional Tier 1 Anleihen mit Gesamtnennbeträgen von insgesamt 200 Millionen Euro am heutigen Mittwoch eine Einladung, Grenke die Schuldverschreibungen zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten.

LPKF

Peter Mümmler wird ab April neuer Finanzchef bei LPKF Laser & Electronics. Der Manager wird mit einer Vertragslaufzeit von zunächst 3 Jahren in den Vorstand eintreten und neben dem Finanzwesen auch für die Kostensenkungsprogramme und den Einkauf verantwortlich sein.

TEAMVIEWER

hat den Umsatz im vergangenen Jahr nach vorläufigen Berechnungen auf Jahressicht währungsbereinigt um 9 Prozent auf rund 671 Millionen Euro gesteigert und damit die eigene Prognose von 662 bis 668 Millionen Euro Jahresumsatz übertroffen. Ausschlaggebend dafür waren nach Angaben des im MDAX und TecDAX notierten Software-Unternehmens unerwartet starke Billings von rund 700 Millionen Euro, zurückzuführen auf signifikante Vertragsabschlüsse mit Großkunden und im Frontline-Umfeld in den letzten Wochen des vierten Quartals.

ANTHROPIC

befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über die Aufnahme von 2 Milliarden US-Dollar in einer Transaktion, die das Unternehmen mit 60 Milliarden Dollar bewerten würde. Dies wäre mehr als das Dreifache der Bewertung von vor einem Jahr.

BBVA

plant die Ausgabe von Finanzinstrumenten, die bei Bedarf in neue Aktien umgewandelt werden können, im Gesamtwert von 1 Milliarde US-Dollar.

NVIDIA

CEO Jensen Huang ist optimistisch, dass KI-Agenten das nächste große Ding der künstlichen Intelligenz werden. "KI-Agenten werden zum Einsatz kommen", sagte Huang am Dienstag bei einer Frage-und-Antwort-Runde mit Finanzanalysten auf der Technikmesse CES in Las Vegas. "Ich denke, dass wir in diesem Jahr den Durchbruch erleben werden."

ROLLS-ROYCE

will seine Produktionsstätte in Großbritannien erweitern, um der steigenden Nachfrage nach maßgeschneiderten Varianten seiner Fahrzeuge gerecht zu werden. Das Unternehmen will mehr als 300 Millionen Pfund sein Werk und seinen Hauptsitz in Goodwood, Südostengland, investieren, nachdem es im vergangenen Jahr einen Rekordzuwachs bei der Nachfrage nach Sonderanfertigungen verzeichnet hat.

SHELL

rechnet für das vierte Quartal mit einem im Vergleich zum Vorquartal signifikant rückläufigen Gewinn in seinem integrierten Gasgeschäft und warnte vor Belastungen für Emissionszertifikate in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar. Auslaufende Hedging-Kontrakte im Gasgeschäft dürften dazu führen, dass der bereinigte Gewinn der Sparte im Schlussquartal erheblich geringer ausfallen werde als in den drei Monaten zuvor mit 2,87 Milliarden Dollar.

===

