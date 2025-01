Die DHL-Tochter Supply Chain verstärkt sich im US-Retourengeschäft. Der Konzern erwirbt für eine nicht genannte Summe das Supply-Chain-Segment des US-Marktforschungsunternehmens Inmar Intelligence, das sich auf das Retouren-Management im Online-Handel spezialisiert hat.

MERCEDES-BENZ

hat im vierten Quartal weniger Autos verkauft als im Vorjahr. Im Schlussquartal wurden 625.800 Pkw und Vans verkauft, ein Rückgang um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gegenüber dem dritten Quartal stieg der Absatz um 5 Prozent. Im Gesamtjahr 2024 wurden 2.389.000 Fahrzeuge verkauf, ein Rückgang um 4 Prozent.

NORDEX

hat im Dezember von vier Kunden aus Spanien Aufträge über 259 Megawatt Gesamtleistung erhalten.

CELLNEX

hat die US-Bank JPMorgan einem Zeitungsbericht zufolge als Beraterin engagiert, um den möglichen Verkauf seiner Schweizer Tochtergesellschaft zu prüfen. Cellnex könne durch den Verkauf des Mehrheitsanteils von 72 Prozent mehr als 1,1 Milliarden Euro einnehmen, berichtet die spanische Zeitung Expansion unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen.

JPMORGAN

Die versicherten Schäden aus den verheerenden Waldbränden an der Westküste der USA, die Teile von Los Angeles verwüstet haben, werden voraussichtlich die Marke von 20 Milliarden US-Dollar übersteigen. Damit wäre es die teuerste Naturkatastrophe in der Geschichte Kaliforniens, so die Analysten von JPMorgan.

KKR

geht eine Partnerschaft mit dem Public Sector Pension Investment Board (PSP) ein, um für 2,82 Milliarden Dollar einen Anteil von 19,9 Prozent an zwei Bereichen von American Electric Power (AEP) zu erwerben.

UNICREDIT

managt künftig ihre Back-Office-Aktivitäten für Wertpapierdienstleistungen in Italien und Deutschland selbst. Die italienische Bank will eine Back-Office-Plattform für das Wertpapierverwahrungsgeschäft aufbauen, die sich zunächst auf Deutschland konzentrieren soll.

VODAFONE

hat den Anfang Dezember angekündigten Verkauf seiner Restbeteiligung von 3 Prozent am indischen Funkturmbetreiber Indus Towers vollzogen.

