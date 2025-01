hat für dieses Jahr ein Umsatz- und Gewinnwachstum prognostiziert, doch die Aussicht auf neue, von US-Präsident Donald Trump verhängte Zölle könnte das Bild trüben. Laut CEO Bill Brown exportiert 3M jedes Jahr Produkte im Wert von etwa 4 Milliarden US-Dollar - weit mehr als die Waren im Wert von 1,7 Milliarden Dollar, die der US-Konzern importiert.

Wer­bung Wer­bung

APPLES

Die Smartphone-Verkäufe von Apple in China sind im vierten Quartal 2024 eingebrochen. Deutlich Marktanteile hinzugewonnen haben Huawei und andere lokale Konkurrenten, die in den Premium-Markt expandieren. Die iPhone-Verkäufe sackten im vergangenen Quartal auf dem größten Smartphone-Markt der Welt um 18 Prozent ab.

BIOVERSYS

strebt einen Börsengang an. Das Unternehmen aus Basel rechnet bei dem IPO an der Six Swiss Exchange im ersten Quartal einen Erlös von 80 Millionen Franken an, die vor allem in Forschung und Entwicklung fließen sollen.

Wer­bung Wer­bung

DOCMORRIS

hat seine Wachstumsziele im Gesamtjahr erreicht. Die Online-Apotheke legte sowohl bei rezeptfreien als auch bei rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) zu, wobei sich das Rx-Wachstum im vierten Quartal beschleunigte.

GENERALI UND NATIXIS

haben sich auf die Gründung eines Vermögensverwaltungs-Joint-Ventures verständigt. Der künftige europäische Vermögensverwalter, an dem der italienische Versicherer und die französische Privatkundenbank und Natixis-Mutter Groupe BPCE jeweils 50 Prozent halten werden, soll den Angaben zufolge 1,9 Billionen Euro verwalten.

Wer­bung Wer­bung

ORSTED

Projektverzögerungen in den USA und höhere Finanzierungskosten haben dem dänischen Windkraftanlagenbauer Orsted eine Milliardenbelastung eingebracht. Der Konzern musste eine Belastung von 12,1 Milliarden dänischen Kronen - umgerechnet 1,62 Milliarden Euro - auf die Bücher nehmen. Das Ergebnis 2024 liegt unterdessen im geplanten Zielband.

RENAULT

bekommt einen neuen Finanzchef. Duncan Minto wurde als neuer CFO nominiert. Er ersetzt zum 1. März Thierry Pieton, der sich entschlossen habe, das Unternehmen zu verlassen. Minto ist derzeit CFO der Renault-Sportwagentochter Alpine.

RTL

Die Streaming-Angebote von RTL Deutschland werden bis mindestens 2030 über MagentaTV der Deutschen Telekom verfügbar sein. RTL Deutschland hat die seit 2020 laufende Kooperation mit der Telekom um fünf weitere Jahre verlängert.

STELLANTIS

Nach dem Rückzug von Carlos Tavares von der Spitze des Autokonzerns Stellantis drehen die Manager im US-Geschäft die Uhr zurück. Jeep lässt seinen Geländewagen Cherokee wieder aufleben. Dodge bringt den Muscle Car Charger erneut als Benziner heraus, und Ram legt bei seinem vollelektrischen Pickup eine Pause ein.

WIENERBERGER

bekommt mit Dagmar Steinert eine neue Finanzchefin. Die 60-Jährige wird diese Funktion ab dem 1. März übernehmen und damit Gerhard Hanke nachfolgen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2025 07:13 ET (12:13 GMT)