Der Internetriese will gemeinsam mit OpenAI KI-Produkte entwickeln. Die Titel des IT-Dienstleisters LG CNS fielen bei seinem Börsendebüt dagegen um 9,9 Prozent.

Kaum verändert zeigen sich am Mittwoch die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Während der Zollstreit für Verunsicherung sorgt, stützen die sinkenden Renditen der Staatsanleihen die Stimmung.

DEUTSCHE POST

An den Warnstreiks in der Paketzustellung der Deutschen Post am heutigen Mittwoch beteiligen sich einer Unternehmenssprecherin zufolge rund 2.800 Beschäftigte an rund 250 Standorten der insgesamt 2.600 Zustellstützpunkte. Es könne "dadurch heute zu Verzögerungen bei der Abholung und Auslieferung von Paketsendungen kommen".

INFINEON TECHNOLOGIES

hat sich bei 14 Banken eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 2,0 Milliarden Euro besorgt. Diese habe eine Laufzeit von fünf Jahren, könne mit Zustimmung der Banken aber zwei Mal um jeweils ein Jahr verlängert werden.

BECHTLE

hat das vergangene Jahr im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen und im vierten Quartal eine leichte Geschäftsbelebung verzeichnet. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich im Gesamtjahr 2024 um rund 2 Prozent auf knapp 8 Milliarden Euro. Dazu trug nicht zuletzt die gute Entwicklung des Softwaregeschäfts bei.

PROSIEBEN

Bei dem Datingportal-Anbieter Parshipmeet, einer Tochter der Prosiebensat1 Media SE, gibt es einen Chefwechsel. Marc Schachtel wird das Unternehmen nach 14 Jahren aus persönlichen Gründen verlassen. Sein Nachfolger wird Matthew Gain, der zuletzt für die Amazon-Tochter Audible gearbeitet hat.

QIAGEN

Das Bundespatentgericht hat Qiagen in einem Patentstreit mit der SD Biosensor Recht gegeben. Die Entscheidung des Gerichts bestätigt Qiagens geistige Eigentumsrechte im Zusammenhang mit dem deutschen Teil des europäischen Patents EP 3 421 997, das Innovationen im Bereich der Tuberkulosediagnostik schützt.

NAGARRO

will eigene Aktien im Volumen von bis zu 70 Millionen Euro zurückkaufen. Der Vorstand habe beschlossen, von der durch die Hauptversammlung am 30. Oktober 2020 erteilten Ermächtigung erneut Gebrauch zu machen, teilte der Konzern mit. Insgesamt sollen bis zu 684.384 Aktien zurückerworben werden - entsprechend einem Anteil von rund 4,97 Prozent des derzeitigen Grundkapitals.

CECONOMY

Der chinesische Online-Händler JD.com hat einem Medienbericht zufolge sein Interesse an einer Übernahme von Ceconomy, der Mutter von Media Markt und Saturn, erneuert. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, ist JD.com kürzlich an Ceconomy herangetreten, um eine mögliche Transaktion zu besprechen, und hat damit begonnen, die Großaktionäre des deutschen Unternehmens zu sondieren.

ALSTOM

verkauft sein Werk Görlitz an das Rüstungsunternehmen KNDS Deutschland. KNDS wird in Görlitz künftig verschiedene Baugruppen für den Kampfpanzer Leopard 2 und den Schützenpanzer Puma, sowie Module für verschiedene Varianten des Radpanzers Boxer produzieren.

APPLE

Nach Google hat die chinesische Marktaufsichtsbehörde einem Agenturbericht zufolge nun offenbar auch Apples App-Store ins Visier genommen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, prüft die staatliche Regulierungsbehörde Apples Politik, die unter anderem einen Anteil von bis zu 30 Prozent an den In-App-Ausgaben vorsieht und externe Zahlungsdienste und -shops ausschließt.

CREDIT AGRICOLE

hat den Nettogewinn im vierten Quartal 2024 auf 1,69 Milliarden von 1,33 Milliarden Euro vor Jahresfrist gesteigert. Die Erträge kletterten laut Mitteilung um 17 Prozent auf 7,09 Milliarden Euro. Das ist mehr, als von Visible Alpha befragte Analysten erwartet hatten.

EQUINOR

verschiebt die Prioritäten bei seinen Investitionen. Der norwegische Konzern will seine Investitionen in erneuerbare Energien absenken und mehr Wert auf die Öl- und Gasproduktion sowie auf seinen Cashflow legen.

GSK

hat im vierten Quartal dank seiner Krebsmedikamente die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen. Dabei konnte die gute Entwicklung des HIV- und Onkologieportfolios die Schwäche der Impfstoffsparte mehr als ausgleichen. Mit Blick auf die Fortschritte in seiner Medikamentenpipeline erhöht der Konzern seine Mittelfristprognose.

NOVO NORDISK

rechnet dieses Jahr wegen Kapazitätsengpässen, eines verschärften Wettbewerbs und Preisdrucks mit einem schwächeren Umsatzwachstum. Die Verkäufe der Blockbuster-Medikamente des dänischen Konzerns zur Gewichtsreduzierung und Diabetes dürften gebremst werden.

VESTAS WIND SYSTEMS

hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr kräftig gesteigert.

SANTANDER

hat im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und will nun eigene Aktien im Wert von 10 Milliarden Euro zurückkaufen. Für das laufende Jahr stellte die Bank bei stabilen Erträgen jetzt eine Eigenkapitalrendite von mehr als 17 (zuvor: 15-17) Prozent in Aussicht.

TOTALENERGIES

hat nach der deutlichen Gewinnsteigerung im Schlussquartal - zumindest im Vergleich zum Vorquartal - ein Aktienrückkaufprogramm für das laufende Jahr angekündigt. 2025 sollen pro Quartal eigene Aktien für 2 Milliarden US-Dollar zurückerworben werden.

TOYOTA

will auf dem größten Automarkt der Welt stärker Fuß fassen und dazu eine Einheit für reine Elektrofahrzeuge in China gründen. Die neue hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in Schanghai soll batterieelektrische Autos der Marke Lexus entwickeln und produzieren, und überdies Batterien für die anderen Geschäftsbereiche des japanischen Autokonzerns herstellen.

