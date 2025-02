hat im Schlussquartal bei unverändertem Umsatz deutlich weniger verdient als in den Monaten zuvor. Die Marge auf das bereinigte EBITDA sank zum Vorquartal um 180 Basispunkte auf 17 Prozent, lag damit aber über der Mitte der avisierten Spanne von 15 bis 18 Prozent. Die Einsparungen aus dem strategischen Effizienzprogramm "Re-establish the Base" vom Sommer 2023 lägen mit bisher 110 Millionen Euro über dem Plan von 75 Millionen Euro.

CANCOM

hat im vergangenen Jahr bei einem höheren Umsatz operativ weniger verdient. Der im TecDAX und SDAX notierte IT-Dienstleister erfüllte seine im November gesenkte EBITDA-Prognose am unteren Rand der Spanne, verfehlte dabei aber die Erwartungen der Analysten.

DEUTSCHE BAHN

hat mit vier Unternehmen der Bahnindustrie einen langfristigen Vertrag über die Lieferung und den Bau von Digitaler Leit- und Sicherungstechnik (DLST) abgeschlossen. Die Vereinbarung mit einem Umfang von 6,3 Milliarden Euro umfasst Digitale Stellwerkstechnik, einschließlich des Europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS, sowie integrierte Leit- und Bediensysteme. Bei den vier Geschäftspartnern handelt es sich um MerMec Deutschland GmbH, Hitachi Rail GTS Deutschland GmbH, Alstom sowie Siemens Mobility in einer Bietergemeinschaft mit Leonhard Weiss.

DSM-FIRMENICH

trennt sich von einem Anteil an dem Gemeinschaftsunternehmen Feed Enzymes Alliance. Der niederländische Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln verkauft seine 50-Prozent-Beteiligung an dem Joint Venture an seinen Partner Novonesis für 1,5 Milliarden Euro. Die Transaktion soll dieses Jahr abgeschlossen werden.

KERING

hat im vierten Quartal zwar deutlich weniger umgesetzt, die Markterwartungen aber übertroffen. Für die Zukunft äußerte sich das Unternehmen vorsichtig optimistisch.

MICHELIN

erwägt eine Beschleunigung der Investitionen in den USA, als Gegenmaßnahme gegen die drohenden Importzölle, berichtet die Financial Times mit Verweis auf den Vorstandsvorsitzenden Florent Menegaux.

NOVARTIS

kauft für einen Milliardenbetrag in den USA zu. Das in den USA in Privatbesitz befindliche Biotech-Unternehmen Anthos Therapeutics wird für bis zu 3,08 Milliarden US-Dollar übernommen.

SIEMENS MOBILITY

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben weitere 30 Mireo-Züge für den Nahverkehr bei Siemens Mobility bestellt. Der Auftrag ist Teil einer früheren Rahmenvereinbarung und ergänzt den Kauf von 70 Zügen aus dem vergangenen Jahr.

UNICREDIT

hat im vierten Quartal zwar weniger verdient, aber die Erwartungen übertroffen. Im laufenden Jahr strebt die italienische Bank einen stabilen Gewinn bei einem leichten Ertragsrückgang an. An die Aktionäre will die Bank aber mehr ausschütten.

