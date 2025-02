9,5 Prozent und Posco um 6,9 Prozent nach oben. In Tokio legten Komatsu um 2,2, Kawasaki Heavy um 2,9 und Nippon Steel um 0,9 Prozent zu. Softbank Group gaben dagegen 3,6 Prozent ab. Das Unternehmen hatte mit einem Nettoverlust im dritten Quartal enttäuscht.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS) kommen am Donnerstag tendenziell zurück. Die europäischen Anleihen stabilisieren sich nach dem Abgabedruck der vergangenen beiden Tage. Derweil gehen die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank (EZB) immer mehr auseinander. Nach den US-Inflationsdaten am Vortag preisen die Marktteilnehmer eine Senkung der US-Leitzinsen um 25 Basispunkte erst für Oktober dieses Jahres ein. Bezüglich der EZB werden bis dahin mehr als 75 Basispunkte an geldpolitischer Lockerung eskomptiert.

Die Zinsdifferenz zwischen den zehnjährigen Bundesanleihen und den US-Anleihen lief in der Folge der US-Verbraucherpreise leicht auseinander. Der ebenfalls stark beachtet Spread zwischen den zehnjährigen Anleihen Frankreichs und Deutschlands sank dagegen um einen auf 76 Basispunkte.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BASF

prüft einem Agenturbericht zufolge einen Börsengang der Agrarchemie-Sparte. Wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, hat der DAX-Konzern bei Banken für ein mögliches Mandat bei einer Börsennotierung angefragt.

SIEMENS

könnte von möglichen US-Importzöllen nach eigener Einschätzung sogar noch profitieren. Vorstandschef Roland Busch sprach in der Telefonpressekonferenz am Morgen von Gegeneffekten, die durch die Zölle ausgelöst werden könnten.

THYSSENKRUPP

Der endgültige Business-Plan für die Zukunft des Stahlgeschäfts von Thyssenkrupp und die weiteren Verhandlungen über eine 50-Prozent-Beteiligung mit dem tschechischen Unternehmer Daniel Kretinsky sind unmittelbar abhängig von einer Einigung in den Verhandlungen zwischen IG Metall und dem Steel-Europe-Vorstand.

THYSSENKRUPP NUCERA

hat im ersten Geschäftsquartal 2024/25 den Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Der Hochlauf der Wasserstoffindustrie sei jedoch doch regulatorische Unsicherheiten, langsame Genehmigungsverfahren und hohe Anlaufkosten jedoch den Hochlauf der Wasserstoffindustrie weiterhin gebremst worden.

In das Geschäft mit Elektrolyseuren zur Herstellung von grünem Wasserstoff kommt aus Sicht von Thyssenkrupp Nucera langsam Bewegung. Insbesondere in Europa, wo bislang regulatorische Unsicherheiten, langsame Genehmigungsverfahren und hohe Anlaufkosten den Hochlauf der Wasserstoffindustrie gebremst haben, sieht Nucera-CEO Werner Ponikwar "deutlich positivere Signale".

DELIVERY HERO

hat 2024 dank eines umsatzstarken Schlussquartals die Ziele für das Gesamtjahr erreicht und den jüngsten Ausblick teilweise übertroffen, der beim Bruttowarenwert GMV und Umsatz das obere Ende sowie beim bereinigten EBITDA das untere Ende der jeweiligen Zielspannen vorsahen.

DOUGLAS

rechnet nach einem schwachen Zuwachs im ersten Geschäftsquartal beim bereinigten operativen Gewinn EBITDA im Gesamtjahr voraussichtlich mit dem "unteren Ende der ausgegebenen Spanne".

ECKERT & ZIEGLER

ist von einem Cyberangriff auf ihre IT-Systeme betroffen. Die Systeme seien vorübergehend heruntergefahren und vom Internet getrennt worden, um potenzielle Auswirkungen zu minimieren. Die IT-Systeme sowie die Auswirkungen des Angriffs würden aktuell geprüft.

FRAPORT

Die US-Tochter der Flughafenbetreibers Fraport hat die Neuausschreibung für das Management der kommerziellen Flächen am internationalen Flughafen Baltimore/Washington (BWI) gewonnen. Der neue Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 23 Jahren.

KWS SAAT

hat im ersten Geschäftshalbjahr 2024/25 bei höheren Einnahmen den operativen Verlust ausgeweitet und unter dem Strich weniger verdient. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das SDAX-Unternehmen jedoch.

TAKKT

hat im vergangenen Jahr seine gesenkte Prognose erfüllt. Die Aktionäre sollen eine um 40 Prozent niedrigere Dividende erhalten. Für das laufende Jahr 2025 erwartet das im SDAX notierte Unternehmen trotz anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen eine weitere Verbesserung beim organischen Wachstum und eine etwas höhere bereinigte EBITDA-Marge.

ADYEN

hat im zweiten Halbjahr 2024 den Umsatz erhöht und die Profitabilität deutlich verbessert.

ALIBABA

wird nach Aussage von Chairman Joe Tsai mit Apple bei der Einführung von KI-Funktionen für iPhones in China zusammenarbeiten. "Apple war sehr wählerisch, sie haben mit einer Reihe von Unternehmen in China gesprochen, und am Ende haben sie sich für uns entschieden", sagte Tsai auf dem World Governments Summit in Dubai.

BAIDU

will seinen beliebten Chatbot für Künstliche Intelligenz (KI) im Stil von ChatGPT ab dem 1. April kostenlos zur Verfügung stellen. In einem WeChat-Posting erklärte das in Peking ansässige Unternehmen, dass es seinen KI-Chatbot namens Ernie sowohl für Desktop- als auch für Mobilfunknutzer kostenlos anbieten werde.

BARCLAYS

rechnet nach einem besseren vierten Quartal 2024 im neuen Jahr mit weiteren Zuwächsen. Der Nettozinsertrag ohne das Investmentbanking soll 2025 laut Mitteilung auf 12,2 Milliarden von 11,2 Milliarden Pfund im abgelaufenen Jahr steigen. Die Eigenkapitalrendite soll voraussichtlich auf rund 11 von 10,5 Prozent zulegen.

BRITISH AMERICAN TOBACCO

hat 2024 wieder schwarze Zahlen geschrieben, die Markterwartungen aber verfehlt. Der Zigarettenhersteller warnt, dass regulatorischer und fiskalischer Gegenwind den Absatz seiner herkömmlichen Zigaretten beeinträchtigen wird.

DSM-FIRMENICH

hat nach einem Gewinnanstieg im vergangenen Jahr ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1 Milliarde Euro angekündigt und sieht sich dank Fusionssynergien voll auf Kurs für seine Mittelfristziele.

HONDA UND NISSAN

haben ihre geplante Fusion am Donnerstag offiziell abgesagt, weniger als zwei Monate nachdem sie diese angekündigt hatten. Damit steigt der Druck auf den angeschlagenen Nissan-Konzern, sich nach anderen Partnerschaften umzusehen.

HONDA MOTOR

hat dank höherer Einnahmen aus dem Motorradgeschäft und positiver Wechselkurseffekte den Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres um 8,9 Prozent gesteigert.

ORANGE

hat im vierten Quartal einen Umsatzrückgang verbucht, konnte aber bei einer wichtigen Ertragskennzahl wieder ein Wachstum verzeichnen.

RELX

hat 2024 einen höheren Gewinn vor Steuern und einen höheren Umsatz erzielt, was auf eine anhaltende Verlagerung des Geschäftsmixes hin zu wachstumsstärkeren Analyse- und Entscheidungstools zurückzuführen ist, verfehlte jedoch die Markterwartungen.

SONY

hat seine Prognose angehoben, nachdem er im dritten Geschäftsquartal dank des starken Spiele- und Musikgeschäfts einen Anstieg des Nettogewinns vermelden konnte.

X

Elon Musks Kurznachrichtenplattform X hat der Zahlung von rund 10 Millionen US-Dollar zugestimmt, um eine Klage von Donald Trump aus dem Jahr 2021 gegen das Unternehmen und seinen ehemaligen Chef wegen der Sperrung seines Kontos beizulegen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

===

