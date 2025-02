Der Disney-Sender ESPN und der Baseball-Profiliga MLB werden ihre Medienrechte-Zusammenarbeit nach mehr als dreißig Jahren nach der Saison 2025 beenden. ESPN sollte der Major League Baseball (MLB) von 2026 bis 2028 jährlich 550 Millionen US-Dollar für das Recht zahlen, 30 Spiele der regulären Saison sowie das jährliche "Home Run Derby" und die "Wild Card Playoff"-Runde zu übertragen.

MIXUE

will bei seinem Börsengang in Hongkong umgerechnet mehr als 400 Millionen US-Dollar einnehmen. Der chinesische Softdrink- und Eiscremehersteller will 17,06 Millionen Aktien zu je 202,50 Hongkong-Dollar (26,04 US-Dollar) pro Aktie verkaufen und nimmt ab sofort Zeichnungsaufträge von Investoren entgegen.

NISSAN/TESLA

In Japan macht sich einem Zeitungsbericht zufolge eine Gruppe namhafter Personen für den Einstieg des US-Elektroautoherstellers Tesla bei Nissan Motor stark. Wie die Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, wird die Gruppe vom früheren Tesla-Boardmitglied Hiromichi Mizuno angeführt. Unterstützt werde er dabei vom früheren japanischen Ministerpräsidenten Yoshihide Suga.

PEPSICO

ist das nächste US-Unternehmen, das auf Druck von Aktivisten - und seit kurzem auch von US-Präsident Trump - seine Programme zur Förderung der Vielfalt zurücknimmt. Der Snack- und Getränkehersteller überarbeitet sein Programm für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (Diversiy, Equity, Inclusion = DEI) und führt stattdessen eine neue Strategie ein, die er "Inclusion for Growth" nennt.

STELLANTIS

stellt die Arbeit an der nächsten Generation des kompakten SUV Jeep Compass sowie alle Arbeiten im kanadischen Montagewerk in Brampton vorübergehend ein. Wie die Agentur Bloomberg unter Berufung auf das Unternehmen berichtet, wird das Werk in Ontario derzeit umgerüstet, um Elektro- und Erdgasfahrzeuge für die Jeep-Marken zu bauen. Stellantis überprüft laut Bloomberg seine Produktstrategie in Nordamerika.

US-POST

Präsident Trump plant die Auflösung des Verwaltungsrats, der den U.S. Postal Service beaufsichtigt, und die Eingliederung der Behörde in seine Regierung. Trump bereite sich darauf vor, möglicherweise noch in dieser Woche eine Durchführungsverordnung zu erlassen, mit der er die Mitglieder des Verwaltungsrats des Postdienstes entlässt und die Behörde direkt dem Handelsministerium unterstellt, wie zwei Regierungsvertreter berichten.

