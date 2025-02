will in den kommenden drei Jahren mindestens 380 Milliarden Yuan (umgerechnet 49,8 Milliarden Euro) in Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Computing investieren.

APPLE

will in den nächsten vier Jahren mehr als 500 Milliarden US-Dollar in die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten in den USA investieren. Der Konzern kündigte an, im Rahmen dieser Bemühungen rund 20.000 Mitarbeiter einzustellen und eine Fabrik in Houston zu bauen, die Tausende von Arbeitsplätzen schaffen wird.

JUST EAT TAKEAWAY

hat vergangenes Jahr den Verlust leicht reduziert. Im laufenden Jahr will der niederländische Essenslieferkonzern, der in Deutschland unter der Marke Lieferando tätig ist und den der Investor Prosus übernehmen will, die Investitionen in Europa, Großbritannien und Irland hochfahren. Entsprechend rechnet das Unternehmen mit einem Rückgang beim operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA).

NATIONAL GRID

verkauft sein Geschäft mit erneuerbaren Energien in den USA an Brookfield Asset Management für 1,735 Milliarden Dollar und seine institutionellen Partner. Die Transaktion soll vorbehaltlich der regulatorischen Freigabe bis Ende September abgeschlossen werden.

SAIPEM

wird mit dem norwegischen Konkurrenten Subsea7 fusionieren. Durch den Zusammenschluss im Wert von rund 4,86 Milliarden Dollar entsteht ein globales Unternehmen mit Kompetenzen in den Bereichen Bohrung, Engineering und Bau.

