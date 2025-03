Die hohe Nachfrage nach Wehrtechnik hat Rheinmetall vergangenes Jahr einen Rekordumsatz beschert. Zudem kletterte das operative Ergebnis deutlich überproportional zum Umsatz, sodass die Rendite sogar über der in Aussicht gestellten Bandbreite liegt. Aktionäre sollen nun 8,10 Euro Dividende je Aktie bekommen, nach 5,70 Euro im Vorjahr. Das ist deutlich mehr, als Analysten mit 7,62 Euro je Anteil erwartet haben.

RWE

wird die Raffinerie des französischen Öl- und Gaskonzerns Totalenergies in Leuna in Sachsen-Anhalt ab 2030 mit rund 30.000 Tonnen grünem Wasserstoff jährlich beliefern. Ein entsprechender Vertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren wurde jetzt geschlossen.

ZALANDO

hat sich im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots nach den endgültigen Ergebnissen 91,53 Prozent des Grundkapitals am Hamburger Mode-Online-Händler About You gesichert. Laut Mitteilung berücksichtigt diese Zahl auch mit dem Angebot in Zusammenhang bestehende Verträge, nicht aber die von Zalando bereits zuvor selbst gehaltenen Aktien an About You.

DOUGLAS

bekommt zum 1. Mai einen neuen Finanzvorstand. Wie die Parfümeriekette mitteilte, übernimmt ab 1. Mai Marco Giorgetta die Position von Mark Langer. Giorgetta ist derzeit Chief Financial Officer (CFO) von Douglas Südeuropa und Italien. Langer habe sich entschieden, das Unternehmen nach vier Jahren zu verlassen.

KLÖCKNER & CO

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr operativ wie erwartet weniger verdient als im Vorjahr und unter dem Strich deutlich rote Zahlen geschrieben. Für 2025 rechnet der Stahlhändler aus Duisburg mit einem Vergleich zum Vorjahr deutlichen Anstieg des EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten.

LBBW

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat im vergangenen Jahr erneut vor Steuern einen Milliardengewinn eingefahren. Dieser lag allerdings wegen des abflauenden Rückenwinds von der Zinsseite und einer höheren Risikovorsorge unter dem Vorjahreswert. Im laufenden Jahr soll der Vorsteuergewinn erneut bei über 1 Milliarde Euro liegen.

PUMA

Puma-Aktien verlieren am Mittwochmorgen in der Spitze um ein Viertel, nachdem der kleinere Wettbewerber von Adidas und Nike für das laufende Jahr schwaches Umsatzwachstum und einen Gewinnrückgang in Aussicht gestellt hat. Puma begründet dies vor allem mit Handelsspannungen und Währungsvolatilität als Belastungsfaktoren.

INDITEX

sieht seinen Logistik-Expansionsplan auf dem richtigen Weg. Er ziele darauf ab, das Standing der Gruppe im harten Wettbewerb zu differenzieren und verbessern, teilte die spanische Modekette mit.

NORTHVOLT

hat im Heimatland Schweden Insolvenz beantragt. Es sei trotz erschöpfender Verhandlungen mit Kreditgebern und den wichtigsten Geschäftspartner nicht gelungen, die notwendigen finanziellen Bedingungen für eine Fortführung des Unternehmens in seiner derzeitigen Form zu schaffen, erklärte das Unternehmen, das als Hoffnungsträger für den Aufbau einer eigenständigen Produktion von Batterien für Elektroautos in Europa jenseits der Konkurrenz aus Asien galt.

ROCHE HOLDING

will zusammen mit der dänischen Zealand Pharma ein Medikament gegen Fettleibigkeit entwickeln. Ein Kooperations- und Lizenzabkommen sieht vor, gemeinsam das von Zealand Pharma entwickelte Petrelintid auf den Markt zu bringen, wie Roche mitteilte. Anschließend soll Petrelintid gemeinsam von beiden Unternehmen in den USA und Europa vermarktet werden, während Roche die exklusiven Vermarktungsrechte für den Rest der Welt bekommt.

WALMART

Der von US-Präsident Trump angezettelte Handelskrieg mit China bringt den US-Handelskonzern Walmart in Peking in die Bredouille. Vertreter von Walmart bekamen in dieser Woche Vorladungen von chinesischen Behörden, nachdem chinesische Walmart-Lieferanten sich beschwert erhalten hatten, dass der Hypermarktbetreiber sie unter Druck gesetzt hat, ihre Preise zu senken. So berichteten es am Mittwoch staatliche Medien und mit der Angelegenheit vertraute Personen. Walmart ging es darum, die Kosten der US-Importzölle aufzufangen.

