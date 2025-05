will den Anteil an 1&1 auf bis zu 90 Prozent aufstocken und macht ein öffentliches Erwerbsangebot für 1&1-Aktien zum Preis von 18,50 Euro je Aktie. Derzeit hält United Internet rund 80,81 Prozent am Grundkapital von 1&1. Mit dem Angebot verfolge man das Ziel, die bestehende Beteiligung auszubauen und die Stimmrechtsmehrheit zu festigen.

BERKSHIRE HATHAWAY

von Warren Buffett hat zum Jahresanfang einige Aktien von Bank of America und Capital One Financial sowie ihren gesamten Anteil an der Citigroup verkauft. Zudem hat Berkshire ihren Anteil an Pool Corp und an Constellation Brands, die in den USA die Biersorten Modelo und Corona vertreibt, verdoppelt.

BOEING

Die Fluglinie Etihad Airways hat beim US-Flugzeugbauer Boeing 28 Großraumflugzeuge bestellt. Die Bestellung umfasst eine Mischung aus Boeing 787 und 777X mit GE-Triebwerken sowie ein Dienstleistungspaket.

BYD

wird seinen europäischen Hauptsitz in Ungarn errichten. An dem Standort sollen Fahrzeugtests durchgeführt, Designs lokalisiert und Funktionen entwickelt werden. Laut Mitteilung von BYD werden dadurch Tausende von Arbeitsplätzen geschaffen.

LOCKHEED MARTIN

führt nach Darstellung eines hochrangigen Managers verstärkt Gespräche über Partnerschaften mit Rüstungsunternehmen in Europa. Das US-Unternehmen reagiert damit auf Bestrebungen des Kontinents, seine militärischen Abhängigkeiten von amerikanischen Waffenherstellern zu verringern.

MICROSOFT

Die EU-Kommission prüft die Zugeständnisse von Microsoft in einer Kartelluntersuchung zu Teams. Die Brüsseler Kartellwächter haben nun Feedback aus der Branche zu den Zugeständnissen angefordert.

RICHEMONT

hat im vierten Quartal einen Umsatzanstieg verbucht, der vor allem auf seine Schmucksparte zurückzuführen ist.

SWISS RE

hat im ersten Quartal einen unerwartet hohen Anstieg des Reingewinns verbucht. Der Schweizer Rückversicherer konnte die Folgen der im Januar in Kalifornien wütenden Waldbrände auffangen.

