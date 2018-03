Die Holdinggesellschaft Porsche hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt und ihre Prognose übertroffen. Das verdankt das Stuttgarter Unternehmen erneut der kräftigen Gewinnsteigerung der Volkswagen AG, an der die Porsche Automobil Holding SE beteiligt ist. Die Aktionäre sollen eine höhere Dividende erhalten, wie die Porsche SE bereits mitgeteilt hatte.

Puma will Profitabilität und Dividendenausschüttung steigern

Die Puma SE will in den nächsten vier Jahren signifikant profitabler werden und die Aktionäre stärker als in den vergangenen Jahren am Gewinn beteiligen. Die Aktie reagierte positiv auf die Ankündigungen, der Ausblick kam bei Händlern gut an. Gegen 11 Uhr handelte die Aktie bei 405,00 Euro, um 3,5 Prozent höher als vor der Veröffentlichung und 3,2 Prozent höher als der Vortagesschluss.

Stada-Minderheitsaktionäre können Abfindung ab sofort annehmen

Die Minderheitsaktionäre des Arzneimittelkonzerns Stada können ihre Aktien ab sofort zwei Monate lang den Finanzinvestoren Bain und Cinven andienen. Die Investoren bieten ihnen über ihre Erwerbsgesellschaft Nidda Healthcare eine Abfindung von 74,40 Euro je Aktie. Das ist ein saftiger Aufschlag gegenüber den 66,25 Euro je Anteil, die die Investoren im Zuge ihrer Übernahmeofferte im vergangenen Sommer gezahlt hatten.

Tom Tailor schafft dank Restrukturierung Rückkehr in schwarze Zahlen

Die Tom Tailor Holding SE hat im abgelaufenen Jahr aufgrund der Bereinigung des Produkt- und Filialportfolios und geringerer Einkaufskosten den operativen Gewinn im Schlussquartal mehr als vervierfacht. Der Hamburger Modehändler schaffte unterm Strich die Rückkehr in die schwarzen Zahlen sowohl im Schlussquartal als auch im Gesamtjahr und nahm dabei eine Senkung des Umsatzes im Rahmen der Portfoliobereinigung in Kauf.

Wacker Neuson wächst kräftig und peilt weiteres Wachstum an

Der Baumaschinenkonzern Wacker Neuson hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert und stellt weiteres Wachstum in Aussicht. In den nächsten Jahren will der im SDAX notierte Konzern seine Position als einer der international führenden Baugeräte- und Kompaktmaschinenhersteller weiter ausbauen und hat Ziele für die nächsten fünf Jahre ausgegeben.

Wirecard gewinnt Online-Gaming-Unternehmen Playa Games als Kunden

Der Technologie- und Finanzdienstleister Wirecard hat die deutsche Playa Games GmbH als Kunden gewonnen. Für den Spieleentwickler und Betreiber von browserbasierten und mobilen Games werde man den reibungslosen Ablauf von Zahlungsvorgängen anbieten, teilte der TecDAX-Konzern mit. Für Playa-Games-Spiele haben sich den Angaben zufolge insgesamt mehr als 50 Millionen Menschen angemeldet. Der bekannteste Titel der Firma ist das Browserspiel Shakes und Fidget.

Axa und Gothaer übernehmen Roland Rechtsschutz vollständig

Die beiden Versicherer Axa und Gothaer stocken ihre jeweiligen Beteiligungen an dem Rechtsschutzversicherer Roland auf und übernehmen diesen vollständig. Axa wird künftig 60 Prozent statt 41 Prozent der Anteile halten, die Gothaer 40 statt bislang 29. Die Beitragseinnahmen werden von Axa in der Konzernbilanz konsolidiert, wie die Unternehmen gemeinsam mitteilten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Chinesischer Ölkonzern CEFC legt Expansionspläne auf Eis

Der chinesische Ölkonzern CEFC China Energy lässt seine Pläne einer umfangreichen Expansion in Mitteleuropa fallen. Das Vorhaben, den Anteil an der tschechisch-slowakischen Holdinggesellschaft J&T Finance Group auf 50 Prozent von zuvor 9,9 Prozent zu erhöhen, werde nicht weiter verfolgt, teilte die CEFC in Prag mit. Der Vertrag im Volumen von 800 Millionen Euro wurde vor fast zwei Jahren in Anwesenheit des tschechischen und des chinesischen Präsidenten unterzeichnet.

Glencore kauft Rio-Tinto-Kohlevorkommen für 1,7 Milliarden Dollar

Der Rohstoffkonzern Glencore hat dem Konkurrenten Rio Tinto eine Reihe von Beteiligungen an Kohlevorkommen abgekauft. Für insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar erwarb Glencore Rio Tintos Mehrheitsanteil von 82 Prozent an der Kohlemine Hail Creek und angrenzenden Kohlevorkommen, sowie deren Anteil von 71,2 Prozent an dem Kohlevorkommen Valeria. Beide Minen liegen im australischen Bundesstaat Queensland, wie Glencore mitteilte.

Grifols kauft deutschen Blutspendedienst Haema für 220 Mio Euro

Das spanische Healthcareunternehmen Grifols kauft den deutschen Blutspendedienst Haema für 220 Millionen Euro ohne Schulden. Verkäufer ist die Beteiligungsgesellschaft Aton GmbH, wie Grifols mitteilte. Die Haema AG mit Sitz in Leipzig betreibt den Angaben zufolge das größte private, unabhängige Netzwerk von Blutspendezentren in Deutschland und den größten privaten Transfusionsdienst des Landes.

Ryanair will Laudamotion übernehmen

Ryanair will die neue Fluggesellschaft Laudamation des ehemaligen Formel-Eins-Rennfahrers Niki Lauda übernehmen. Die irische Billigfluggesellschaft hat den Kauf von zunächst 24,9 Prozent am Nachfolgeunternehmen der Airline Niki vereinbart, wie sie bekannt gab. Die Beteiligung soll aber auf 75 Prozent steigen, wenn die EU zustimmt.

EY: Investitionen in europäische Start-ups auf Rekordniveau

Europäische Start-ups haben im vergangenen Jahr Rekordinvestitionen im Umfang von 19,2 Milliarden Euro erhalten. Kapitalgeber investierten damit im Vergleich zum Vorjahr 84 Prozent mehr Geld in junge Unternehmen und die Zahl der Finanzierungen legte um 39 Prozent zu, wie die Beratungsgesellschaft EY mitteilte. Die deutschen Start-ups verzeichneten einen Anstieg der Mittel von 2,3 Milliarden Euro auf 4,3 Milliarden Euro, wie aus dem Barometer hervorgeht.

