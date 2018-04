Der Windanlagenhersteller Siemens Gamesa hat einen Großauftrag aus Australien erhalten. Er soll nach eigenen Angaben für den unabhängigen Stromerzeuger Neoen in Stawell im Bundesstaat Victoria bis August 2019 einen Windpark mit 56 Anlagen und einer Gesamtleistung von 194 Megawatt errichten. Flankiert wird der Windpark mit einem großen Lithium-Ionen-Batteriespeicher, der 34 Megawattstunden erzeugten Windstrom aus der Anlage speichern und eine Leistung von 20 Megawatt ins Netz einspeisen kann.

Rocket-Beteiligung Global Fashion Group senkt Verlust weiter

Die Modevertriebsholding Global Fashion Group (GFG) hat den operativen Verlust im vierten Quartal bei anhaltendem Wachstum weiter verringert. Effizienzmaßnahmen und Skaleneffekte waren dafür ausschlaggebend. Sie konnten negativ wirkende Effekte durch Preisinvestitionen und den Produktmix mehr als ausgleichen.

Rewe steigert Umsatz - Gewinn von Sondereffekten belastet

Der Einzelhandels- und Reisekonzern Rewe hat trotz eines kräftigen Wachstums im vergangenen Jahr deutlich weniger verdient. Das war auf Sondereffekte unter anderem im Zusammenhang mit der Übernahme der Filialen von Kaiser's-Tengelmann zurückzuführen. Wachstum erzielte das Kölner Unternehmen insbesondere auf dem Heimatmarkt.

Jüngste Streiks kosten Air France 170 Millionen Euro

Die jüngsten Streiks bei Air France kosten die französische Fluggesellschaft wohl rund 170 Millionen Euro. Das Unternehmen gab eine Einschätzung der Folgen von sieben Tagen Arbeitsniederlegungen für das Betriebsergebnis ab. Dabei schloss Air France auch die für Dienstag und Mittwoch geplanten Streiks mit ein.

Apple versorgt sich weltweit vollständig mit erneuerbaren Energien

"100 Prozent saubere Energie" - Dieses Ziel hat der US-Konzern Apple nach eigenen Angaben in seinen Geschäften, Rechenzentren, Büros und gemeinsam verwalteten Einrichtungen weltweit erreicht. "Nach Jahren harter Arbeit" sei dieser "bedeutende Meilenstein" geschafft, teilte Apple mit.

Axa mit Anpassungen im Schweiz-Geschäft - Einmalbelastung erwartet

Der Versicherungskonzern Axa stellt sein Modell im Schweizer Lebensversicherungsgeschäft um. Die Maßnahme umfasst einen Transfer von Reserven im Volumen von rund 31 Milliarden Franken. Daraus erwartet das Unternehmen eine einmalige Belastung des Nettoergebnisses von rund 400 Millionen Franken im ersten Halbjahr 2018.

Glencore-CEO zieht sich wegen Sanktionen aus Rusal-Board zurück

Der Rohstoffkonzern Glencore zieht Konsequenzen aus den US-Sanktionen gegen den russischen Aluminiumhersteller Rusal und dessen Mehrheitsaktionär EN+. Glencore-CEO Ivan Glasenberg zieht sich aus dem Board des russischen Unternehmens zurück. Glencore unternehme alle notwendigen Schritte, um nach den Sanktionen die Risiken für das Geschäft zu minimieren, teilte der Konzern mit.

Aromenhersteller Givaudan wächst in allen Bereichen

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Givaudan hat im ersten Quartal ein solides Wachstum verzeichnet. Dabei profitierte der Schweizer Konzern, ein Konkurrent der deutschen Symrise AG, von dem Geschäft in den Schwellenländern. Auch Akquisitionen trugen nach Angaben des Unternehmens zum Ergebnis bei.

Raiffeisen erwartet Millionenbelastung aus Verkauf in Polen

Raiffeisen Bank International verkauft einen Großteil des Polen-Geschäfts an die französische BNP Paribas. Für das Kernbankgeschäft der Raiffeisen Bank Polska bekommen die Österreicher 775 Millionen Euro, was unterhalb des Buchwerts von 815 Millionen Euro zum Jahresende 2017 liegt, wie die RBI mitteilte. Der Verkauf werde das RBI-Konzernergebnis mit 120 Millionen Euro belasten.

SAS ordert 50 Airbus A320neo

Airbus hat einen Auftrag für seinen Mittelklasseflieger A320neo aus Skandinavien erhalten. Die SAS AB hat 50 Maschinen des Modells bei Airbus mit der Option einer Aufstockung um 5 Flugzeuge bestellt. Die Flotte der Fluglinie wird damit künftig ausschließlich aus Flugzeugen des europäischen Herstellers bestehen.

Lieferando-Mutter Takeaway mit starkem Wachstum zum Jahresauftakt

Der niederländische Essenslieferdienst-Konzern Takeaway ist im ersten Quartal kräftig gewachsen. Vor allem in Deutschland, wo das Unternehmen unter der Marke Lieferando agiert, stärkte die Takeaway.com NV ihre Marktposition.

Varta stellt weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum in Aussicht

Der Batteriehersteller Varta will nach einem starken Gewinnwachstum bei Ergebnis und Umsatz noch eine Schippe drauflegen. "Wir sind sehr gut aufgestellt, um beim Umsatzwachstum in 2018 nochmals deutlich zuzulegen", sagte Finanzvorstand Steffen Munz laut Mitteilung des seit Herbst 2017 an der Börse notierten Unternehmens. "Auch gehen wir davon aus, das Ergebnis aufgrund der Skalierung unseres Geschäftsmodells wieder sehr deutlich im Vergleich zum Vorjahr zu steigern."

Swiss Re: 2017 bislang höchste versicherte Katastrophenschäden

Wirbelstürme und Waldbrände sorgten 2017 laut einer Studie für das höchste bislang gemessene versicherte Schadensaufkommen. Die weltweiten versicherten Schäden aus Katastrophenereignissen lagen im vergangenen Jahr bei 144 Milliarden US-Dollar nach 56 Milliarden im Vorjahr, wie aus der jüngsten "Sigma"-Studie des Rückversicherungskonzerns Swiss Re hervorgeht. Der gesamtwirtschaftliche Schaden wird in der Studie auf 337 Milliarden Dollar beziffert, der bislang zweithöchste Wert.

Zurich Insurance startet Aktienrückkauf am Mittwoch

Zurich Insurance wird den im Februar angekündigten Aktienrückkauf diese Woche starten. Insgesamt will der Schweizer Versicherer ab Mittwoch bis zu 1,74 Millionen Anteile erwerben. Zurich hatte Anfang des Jahres mitgeteilt, eigene Aktien zu kaufen und diese dann einzuziehen.

