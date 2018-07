Der Vermögensverwalter DWS hat auch im zweiten Quartal mit Nettomittelabflüssen und einem deutlichen Gewinnrückgang zu kämpfen gehabt. Für das Gesamtjahr zeigte sich die Tochter der Deutschen Bank pessimistisch. "Angesichts der Marktvolatilität, der Stimmung am Kapitalmarkt sowie der Dynamik der US-Steuerreform" geht die DWS nicht davon aus, die Nettomittelabflüsse aus dem ersten Halbjahr in der zweiten Jahreshälfte ausgleichen zu können, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

Rheinmetall soll über 1.000 Militär-Lkw nach Australien liefern

Australien benötigt weitere Logistikfahrzeuge für seine Streitkräfte. Die deutsche Rheinmetall soll nach eigenen Angaben über 1.000 Militär-Lkw und über 800 Aufbauten an die Australian Defence Force (ADF) liefern. Die Lieferungen sollen 2019 beginnen und bis 2024 laufen.

Gewinnanstieg bei Telefonica Deutschland erfreut Anleger

Telefonica Deutschland hat im zweiten Quartal aufgrund verbesserter Margen, Neukundenzuwachs und Ausgabendisziplin operativ mehr verdient. Den um Regulierungseinbußen bereinigte Umsatz steigerte die Nummer Drei der deutschen Mobilfunkanbieter ebenfalls. Beide Ergebnisse übertrafen die Erwartungen der Analysten. Das im TecDAX gelistete Unternehmen, das in Deutschland unter den Marken O2 und Blau agiert, sieht sich auf gutem Wege, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen.

Europas Nutzfahrzeugmarkt wächst im Juni weiter

Das Wachstum im europäischen Nutzfahrzeugmarkt hat im Juni kräftig angezogen. Im vergangenen Monat wurden 255.500 leichte und schwere Nutzfahrzeuge sowie Busse verkauft, ein Anstieg um 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahres-Juni, wie der Herstellerverband ACEA mitteilte. Auf Sicht des ersten Halbjahres lag das Wachstum bei 4,7 Prozent.

US-Zulieferer warnen vor Folgen von Autozöllen

Der US-Dachverband der Autozulieferer hat den Handelskurs von Präsident Donald Trump scharf kritisiert. "Alle Autoproduzenten, ob in- oder ausländisch, sind gegen die Zölle", sagte Ann Wilson, Vizepräsidentin der Interessenvertretung Motor and Equipment Manufactures Association, dem Handelsblatt. "Unsere Mitglieder spüren schon jetzt die Folgen der Handelspolitik durch die Stahl- und Aluminiumzölle und durch die chinesischen Vergeltungszölle."

Früherer Fiat-Chrysler-CEO Marchionne gestorben

Sergio Marchionne, der frühere CEO von Fiat Chrysler, ist tot. "Mit großer Trauer haben wir vom Tod Sergio Marchionnes erfahren", sagte John Elkann, Chef des Fiat-Großaktionärs Exor. Marchionne war am Wochenende an der Spitze des Konzerns wegen gesundheitlicher Probleme abgelöst worden. Er wurde 66 Jahre alt.

Iberdrola steigert Umsatz - Gewinn wegen Basiseffekt gesunken

Der spanische Versorger Iberdrola hat im zweiten Quartal trotz eines Umsatzsprungs etwas weniger verdient. Operativ kam das Unternehmen gut voran, reichte aber nicht ganz an die Erwartung der Analysten heran. Der Nettogewinn sank um 1,1 Prozent auf 878,7 Millionen Euro.

Ryanair reduziert Flotte in Irland um 20 Prozent

Die irische Billigfluglinie Ryanair reduziert ihre Flotte in Dublin um 20 Prozent. Damit seien 300 Stellen gefährdet, teilte das Unternehmen mit, 100 Piloten und 200 Mitglieder des Kabinenpersonals. Den Angaben von Ryanair zufolge soll der Bestand in Dublin von derzeit 30 auf rund 24 Maschinen reduziert werden.

Sabadell verkauft Kreditportfolio an Dt Bank und Carval Investors

Die spanische Bank Sabadell verkauft ein Kreditportfolio mit einem Buchwert von rund 2,3 Milliarden Euro an die Deutsche Bank und die Carval Investors LLC. Das Kreditportfolio besteht aus drei Unterportfolien, die weitgehend durch Hypotheken besichert sind, wie die Banco de Sabadell SA mitteilte. Ein Kaufpreis wurde in der entsprechenden Einreichung bei der Börsenaufsicht nicht genannt.

Santander-Gewinn im 2. Quartal belastet durch Integrationskosten

Banco Santander hat im zweiten Quartal aufgrund von Integrationskosten für den Erwerb des spanischen Wettbewerbers Banco Popular und negativer Währungseffekte weniger verdient. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Der Gewinn sank im Quartal um 3 Prozent auf 1,70 Milliarden Euro, teilte die spanische Bank mit.

Telecom Italia mit leichtem Umsatzrückgang im ersten Halbjahr

Die Telecom Italia hat im ersten Halbjahr weniger verdient und umgesetzt. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis sank um 2,7 Prozent auf 9,5 Milliarden Euro. Während das Geschäft im Heimatmarkt stabil blieb, verbuchte der Konzern in Brasilien wegen der Abwertung der dortigen Währung einen deutlichen Umsatzrückgang. Auf organischer Basis erzielte der Konzern ein Umsatzplus von 1,5 Prozent.

Vodafone bekräftigt Ausblick trotz Umsatzrückgang im 1. Quartal

Die Vodafone plc hat im ersten Geschäftsquartal wegen Gegenwinds von der Währungsseite und eines neuen Rechnungslegungsstandards weniger umgesetzt, aber die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr bestätigt. Im ersten Quartal per Ende Juni fiel der Umsatz um 4,9 Prozent auf 10,91 Milliarden Euro, wie das britische Telekommunikationsunternehmen mitteilte. Neben negativen Wechselkurseffekten machte sich hier die Einführung des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 15 bemerkbar.

Wirecard bestätigt nach starkem zweiten Quartal die Prognose

Der Zahlungsdienstleister Wirecard hat im zweiten Quartal einen kräftigen Umsatz- und Gewinnanstieg verbucht. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das TecDAX-Unternehmen. Der Umsatz stieg auf Basis vorläufiger Zahlen im zweiten Quartal um 40 Prozent auf 477 Millionen Euro.

Streiks drücken Gewinn von Wizz Air - Aktie gibt deutlich nach

Die Billigfluglinie Wizz Air hat im ersten Geschäftsquartal zwar mehr umgesetzt, wegen Streiks der Fluglotsen und daraus resultierender Stornierungen aber 14 Prozent weniger verdient. An der Prognose für das Gesamtjahr hält die Gesellschaft dennoch fest. Investoren beruhigt das nicht. Die Aktie stürzt im nahezu 10 Prozent ab. Zuvor hatte am Montag schon Ryanair die Anleger enttäuscht.

