Als weitere Volkswagen-Tochter hat auch Audi nach Zuwächsen im ersten Halbjahr die Ziele für dieses Jahr bestätigt und bezeichnet diese als weiterhin ambitioniert. Insgesamt sehe sich der Vorstand für die gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen gut aufgestellt, teilte die Audi AG in ihrem Halbjahresbericht mit.

Deutscher Essenslieferdienst Foodora gibt in Australien auf

Der Berliner Essenslieferdienst Foodora verlässt drei Jahre nach dem Start in Australien den Kontinent wieder. Foodora erklärte zur Begründung lediglich, das Unternehmen wolle sich auf andere Märkte konzentrieren, wo es "bessere Chancen auf Wachstum" sehe. Der Lieferdienst, der Delivery Hero gehört, steht wegen der Arbeitsbedingungen seiner Fahrer in Australien in der Kritik, der Regierungsbeauftragte für faire Arbeit hat das Unternehmen verklagt.

Zwei Steinhoff-Töchter ziehen nach Großbritannien

Der Möbelhändler Steinhoff International Holdings lässt zwei seiner Tochtergesellschaften nach Großbritannien umziehen. Die Steinhoff Europe AG und die Steinhoff Finance Holding GmbH würden ihren Geschäftssitz von Österreich ins Vereinigte Königreich verlegen, teilte der nach einem Bilanzskandal strauchelnde Möbelhändler mit.

S&T verdoppelt Gewinn fast

Der Technologiekonzern S&T hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr um 11 Prozent auf 422,7 Millionen Euro gesteigert. Die gute Nachfrage und gleichzeitig geringere Kosten ließen das EBITDA um 35 Prozent auf 36,7 Millionen Euro steigen. Das Konzernergebnis verdoppelte sich fast von 9,2 auf 17,2 Millionen Euro, wie das Linzer Unternehmen mitteilte.

Süss Microtec bestätigt nach rasantem Wachstum Prognose

Der Anlagenbauer Süss Microtec ist im ersten Halbjahr rasant gewachsen und hat seine Jahresprognose bestätigt. Eine gute Nachfrage ließ den Umsatz in den ersten sechs Monaten um 46,9 Prozent auf 97,4 Millionen Euro steigen, wie der Ausrüster von Halbleiterherstellern mitteilte. Der Auftragseingang konnte das hohe Niveau des Vorjahres nicht erreichen und lag mit 78,2 Millionen Euro um rund 17,2 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Credit Agricole erzielt bereinigt höchsten Gewinn seit Börsengang

Die französische Bank Credit Agricole hat dank eines Wachstums in fast allen Sparten im zweiten Quartal mehr verdient. Das Nettoergebnis legte um 6,4 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro zu, wie das Geldhaus mitteilte. Die Einnahmen der zweitgrößten börsennotierten Bank Frankreichs stiegen auf 5,17 von 4,71 Milliarden Euro.

British-Airways-Mutter IAG bestätigt Ausblick

Die International Consolidated Airlines Group SA (IAG) hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient und den Jahresausblick bestätigt. Der Mutterkonzern von British Airways und Iberia enttäuschte damit aber die Erwartungen an der Börse. Der Vorsteuergewinn legte in den drei Monaten per Ende Juni dank einer starken Nachfrage nach Transatlantikflügen um 13 Prozent auf 770 Millionen Euro zu.

Monte Dei Paschi erzielt im 2. Quartal wieder Gewinn

Die italienische Bank Monte dei Paschi di Siena hat dank geringerer Kreditverluste im zweiten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Das Nettoergebnis erreichte 100,9 Millionen Euro, nachdem das Institut im Vorjahreszeitraum noch 3,07 Milliarden Euro Verlust eingefahren hatte. Damals waren 4 Milliarden Euro für faule Kredite zurückgestellt worden.

Nissan verkauft Batteriegeschäft an chinesische Envision Energy

Der japanische Autobauer Nissan hat einen neuen Käufer für sein Batteriegeschäft gefunden, nachdem ein ursprünglich mit einem anderen Interessenten geschlossener Kaufvertrag geplatzt war. Beim neuen Käufer handele es sich um den chinesischen Windanlagenbetreiber Envision, teilte Nissan mit. Nissan hatte das Batteriegeschäft vergangenes Jahr zunächst an die chinesische Investmentfirma GSR Capital verkauft.

Philip Morris verklagt BAT wegen Tabakerhitzern in Japan

Philip Morris International geht juristisch gegen seinen härtesten Konkurrenten, die British American Tobacco plc (BAT), vor. Der US-Konzern behauptet, dass einige Merkmale des Tabakerhitzers Glo, den BAT in Japan verkauft, Patentrechte von Philip Morris in dem Land verletzen.

Royal Bank of Scotland zahlt erstmals seit 10 Jahren Dividende

Die Royal Bank of Scotland hat im ersten Halbjahr zwar weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Dennoch sieht sich das in der Finanzkrise teilverstaatlichte Institut nun in der Lage, erstmals seit zehn Jahren wieder Geld an seine Anteilseigner zu zahlen. Die Zwischendividende soll 2 Pence je Aktie betragen, wie das Geldhaus mitteilte.

RBS will Morgan-Stanley-Banker zum CFO machen - Medien

Die Royal Bank of Scotland ist nach einem Bericht von Sky News an den Investmentbanker William Chalmers herangetreten, um ihn als möglichen neuen Finanzchef zu gewinnen. Chalmers führt derzeit die Financial Institutions Group von Morgan Stanley in Europa.

Ryanair-Piloten streiken kommende Woche Freitag erneut

Beim Billigflieger Ryanair drohen mitten in der Urlaubszeit kommende Woche erneut Streiks in mehreren Ländern. Piloten der Airline in Belgien, Schweden und Irland wollen am 10. August die Arbeit niederlegen. Die irische Pilotengewerkschaft Forsa teilte am Donnerstagabend mit, an dem Freitag sei ein weiterer Streiktag geplant. Auch Ryanair-Piloten in Deutschland könnten dann die Arbeit niederlegen.

Toyota steigert Gewinn dank Europa- und Asiengeschäft

Der japanische Autobauer Toyota hat den Absatzrückgang in den USA mit Verkaufserfolgen in Europa und Asien wieder gut machen können. Der Nettogewinn im ersten Geschäftsquartal per Ende Juni stieg deshalb um 7,2 Prozent auf 657,3 Milliarden Yen, umgerechnet gut 5 Milliarden Euro, wie Toyota mitteilte. Die operative Marge legte auf 8,9 von 8,7 Prozent zu.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2018 07:10 ET (11:10 GMT)