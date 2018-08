Schaeffler hat im zweiten Quartal den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Der Autozulieferer profitierte von den beiden Sparten Automotive Aftermarket und Industrie sowie dem Geschäft in China, zudem war der Gewinn im Vorjahresquartal rasant gesunken. Entsprechend war die Vergleichsbasis relativ gering. Am Ausblick 2018 für die Gruppe hält das Unternehmen fest.

SGL Carbon nach erstem Halbjahr etwas zuversichtlicher

Die SGL Carbon SE ist im ersten Halbjahr kräftig gewachsen und unter dem Strich in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Die Prognose für das Gesamtjahr hob der SDAX-Konzern leicht an. Der Umsatz kletterte in den ersten sechs Monaten um 21,6 Prozent auf 529 Millionen Euro. Das organische Wachstum betrug rund 10 Prozent. SGL verwies auf ein starkes Wachstum in den Marktsegmenten Mobilität, Digitalisierung , Chemie und Industrielle Anwendungen.

Uniper hält trotz Halbjahresverlusts an höherer Dividende fest

Der Energieversorger Uniper will trotz eines massiven Fehlbetrags nach den ersten sechs Monaten aufgrund von Bewertungsverlusten weiter eine höhere Jahresdividende zahlen. Auch den Zielwert für das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) peilt der Vorstand nach durchwachsenen Geschäften weiter an, wie das Unternehme mitteilte. Zwischen Januar und Juni ergab sich unter dem Strich ein Fehlbetrag von 546 Millionen Euro.

Wacker Neuson bestätigt Prognose nach starkem ersten Halbjahr

Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson ist im ersten Halbjahr kräftig gewachsen. Der SDAX-Konzern profitierte eigenen Angaben zufolge von einer hohen Nachfrage in der Bauwirtschaft sowie einer guten Entwicklung der europäischen Landwirtschaft. Auf der anderen Seite belasteten unter anderem negative Währungsentwicklungen. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 8 Prozent auf 825 Millionen Euro.

Zalando verdient mehr, sieht Prognose nun am unteren Ende

Zalando hat im zweiten Quartal dank eines aktiven Kundenwachstums zwar mehr verdient und mehr umgesetzt. Allerdings verschlechterte sich die operative Gewinnmarge weiter. Der Online-Modehändler geht jetzt - vor allem wegen Rabattaktionen - davon aus, bei den Jahresprognosen zu Umsatz und operativem Gewinn (EBIT) nur noch das untere Ende der angepeilten Spannen zu erreichen.

New York schränkt Befugnisse von Plattformen wie Airbnb weiter ein

Im Kampf gegen wuchernde Mieten und die Wohnungsnot in New York schränkt die US-Metropole die Befugnisse von Plattformen wie Airbnb weiter ein. Bürgermeister Bill de Blasio unterzeichnete am Montag eine Verordnung, wonach das Unternehmen künftig eine Liste seiner Gastgeber sowie Informationen über sämtliche getätigte Transaktionen an die Behörden übermitteln muss. Kommen die Anbieter dem nicht nach, drohen Strafen von 1.500 US-Dollar pro Monat und Wohnung.

HSBC-Finanzchef Iain Mackay wechselt zu Glaxosmithkline

Der Pharmakonzern Glaxosmithkline hat Iain Mackay, zurzeit Finanzchef bei der britischen Großbank HSBC, als neuen CFO gewonnen. Mackay soll Simon Dingemans ersetzen, der im nächsten Jahr in den Ruhestand geht. Wie die Glaxosmithkline plc mitteilte, soll Mackay am 14. Januar nächsten Jahres als designierter Finanzvorstand an Bord kommen. Den CFO-Posten formell übernehmen wird er am 1. April, wenn Dingemans seinen Posten abgibt.

Geringere Kosten verhelfen Unicredit zu mehr Gewinn

Die Unicredit SpA hat im zweiten Quartal dank geringerer operativer Kosten und Abschreibungen auf faule Kredite mehr verdient. Der Nettogewinn stieg auf 1,02 Milliarden von 945 Millionen Euro im Vorjahr. Das operative Ergebnis nahm wegen sinkender Nettozins- sowie Handelseinnahmen um rund 4,3 Prozent auf 4,95 Milliarden Euro ab. Die operativen Kosten gingen auf 2,66 von 2,86 Milliarden Euro zurück.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2018 07:06 ET (11:06 GMT)