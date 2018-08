Die Gesco-Gruppe ist mit Schwung in das neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal per Ende Juni legte der Umsatz ein- und der Gewinn zweistellig zu, wie die Industriegruppe mitteilte. Den Jahresausblick bekräftigten die Wuppertaler.

HHLA sieht sich nach Wachstum im Halbjahr auf Kurs zu Jahreszielen

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat im ersten Halbjahr sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis im Vergleich zum guten Vorjahr leicht gesteigert. Die Ziele für das laufende Geschäftsjahr, einen Umsatz im Bereich des Vorjahres zu erreichen und das EBIT im Teilkonzern Hafenlogistik sowie auf Konzernebene deutlich zu steigern, bekräftigte der Hamburger Hafenbetreiber.

Indus bekräftigt nach solidem Halbjahr Prognose für 2018

Die Industrieholding Indus hat im ersten Halbjahr von der robusten Konjunktur profitiert und sieht sich im Plan für das Erreichen der Jahresziele. Der Umsatz der Indus Holding AG wuchs in den ersten sechs Monaten um 5,1 Prozent auf 844,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus Bergisch Gladbach mitteilte. Dieser Umsatzanstieg sei weitgehend organisch erwirtschaftet worden und insbesondere auf Zuwächse in den Segmenten Metalltechnik sowie Bau/Infrastruktur zurückzuführen.

Nordex bestätigt nach Gewinneinbruch den Ausblick

Belastet vom scharfen Wettbewerb und hohen Abschreibungen hat der Windanlagenbauer Nordex im ersten Halbjahr einen Millionenverlust verzeichnet. An den Zielen für 2018 hält das im TecDAX notierte Unternehmen aber fest. Optimistisch stimmt der Auftragseingang, der rasant gestiegen ist.

RWE will künftig 1,5 Milliarden pro Jahr in grünen Strom stecken

Deutschlands größter Stromkonzern RWE will in Zukunft pro Jahr anderthalb Milliarden Euro in die erneuerbaren Energien investieren. Das gab Vorstandschef Rolf Martin Schmitz in einer Telefonkonferenz nach der Vorlage der Halbjahresbilanz bekannt. "Bei den Erneuerbaren werden wir künftig kräftig expandieren", kündigte Schmitz an.

Zudem rechnet RWE ab dem kommenden Jahr mit einer Gewinnerholung in der gebeutelten Konzernsparte Braunkohle und Kernenergie. Der Tiefstand der Strompreise sei in diesem Jahr erreicht, sagte Finanzvorstand Markus Krebber.

Singulus steigert Auftragseingang und holt beim Umsatz auf

Der Maschinenbauer Singulus hat im zweiten Quartal die Umsatzrückgänge zum Jahresauftakt nahezu ausgeglichen und auf dieser Basis die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Der Auftragseingang stieg auf mehr als das Doppelte des Vorjahres und führte zu einem Orderbestand, der mit 125 Millionen Euro um etwa die Hälfte höher ausfällt, als noch vor Jahresfrist. Bestellt wurden vor allem Anlagen zur Fertigung von Dünnschicht-Solarmodulen, wie Singulus mitteilte.

Sixt Leasing bekräftigt trotz Gewinnrückgang Prognose 2018

Die Sixt Leasing SE ist im ersten Halbjahr operativ vorangekommen, verbuchte aber wegen höherer Investitionen in IT und Digitalisierung sowie in Personal einen Gewinnrückgang. Zudem hinterließ auch der neue WLTP-Standard bei der Messung des CO2-Ausstoßes Spuren. Die Ziele für das Gesamtjahr haben dennoch weiter Bestand. 2018 will das Unternehmen aus Pullach operativen Umsatz und EBITDA leicht steigern.

Symrise übertrifft Erwartungen und erhöht Umsatzprognose

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise ist besser durch das erste Halbjahr gekommen als erwartet und wird auch optimistischer für seine Jahresziele. Wachstum in allen Segmenten und Regionen ließ den Umsatz im Halbjahr um 9 Prozent auf 1,576 Milliarden Euro steigen, wie die Holzmindener mitteilten. Organisch entsprach das einem Umsatzplus von 4 Prozent. Analysten hatten Einnahmen von 1,56 Milliarden Euro erwartet.

VTG profitiert auch im zweiten Quartal von guter Konjunktur

Beim Schienenlogistiker VTG hat sich die positive Entwicklung zum Jahresauftakt auch im zweiten Quartal fortgesetzt. Das Unternehmen, für das sein größter Aktionär Morgan Stanley Infrastructure demnächst eine Übernahmeangebot vorlegen wird, profitierte von der anhaltend guten Konjunktur in Europa und Zuwächsen in der Waggonvermietung. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen.

Wincor-Nixdorf-Kauf bringt Diebold an Finanzierungsgrenzen

Der Geldautomaten-Hersteller Diebold Nixdorf Inc ist nach eigenen Angaben in "konstruktiven" Gesprächen mit seinen Gläubigern. Erst kürzlich hatten die Geldgeber dem US-Konzern die Kreditlinien gekürzt, mit denen der Buyout der Anleger der deutschen Wincor Nixdorf AG finanziert werden soll. Der US-Konzern aus Ohio hatte den Konkurrenten aus Paderborn 2016 übernommen.

Home Depot erhöht Ausblick nach starkem zweiten Quartal

Rege Heimwerker haben der US-Baumarktkette Home Depot ein starkes zweites Geschäftsquartal beschert. Der Konzern aus Atlanta steigerte den Gewinn stärker als erwartet und hob die Prognose für das laufende Jahr an.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2018 07:13 ET (11:13 GMT)