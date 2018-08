Das Mannheimer Energieunternehmen MVV Energie hat im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2017/18 weniger umgesetzt und verdient, sieht sich aber dennoch in der Lage, seine Jahresziele zu erreichen. Der Umsatz nach Strom- und Erdgassteuern ging in den drei Monaten per Ende Juni auf knapp 830 von 973 Millionen Euro zurück. Nach neun Monaten lag er ebenfalls unter Vorjahr, laut Unternehmen aufgrund marktbedingt geringerer Strom- und Gashandelsmengen. Das EBIT sank im Quartal auf knapp 29 von 35 Millionen Euro. Für die ersten neun Monate meldete MVV beim bereinigten EBIT einen Rückgang um 7 Prozent auf 232 Millionen Euro, unter anderem wegen mehrerer geplanter Revisionen bei den Erzeugungsanlagen im Umweltbereich zwischen April und Juni.

Stratec verdient weniger und senkt Prognose für organisches Wachstum

Das Medizin- und Biotechnologieunternehmen Stratec hat im ersten Halbjahr weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Neben negativen Währungseffekten führte auch die erstmalige Anwendung des Rechnungslegungsstandards IFRS 15 zu einem Rückgang. Die Jahresprognose passte das Unternehmen um die bilanztechnischen Effekte an. Wegen der unerwartet langsamen Anlaufphase neuer Produkte und weil große Kunden weniger Mengen abnahmen, senkt die Stratec Biomedical AG aber auch den Ausblick für das organische Wachstum.

Hoher Auftragsbestand stimmt SMT Scharf weiter positiv

Die SMT Scharf AG sieht dank eines deutlich höheren Auftragbestands per Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr ihre Ziele in Reichweite. In den ersten sechs Monaten erwies sich China für den Anbieter von Transportausrüstungen für den Bergbau als wachstumsstärkster Markt. In Summe stieg der Konzernumsatz im Halbjahr um 21,5 Prozent auf 28,1 Millionen Euro. Der deutliche Zuwachs ist fast ausschließlich auf das zweite Quartal zurückzuführen, in dem die Erlöse auf 16,8 von 12,6 Millionen Euro kletterten. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) lag mit 3,05 nach 1,16 Millionen Euro im Halbjahr im Plan, wie es hieß. In den drei Monaten per Ende Juni erzielte SMT ein operatives Ergebnis von 2,44 nach 0,34 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Miele steigert Umsatz und ist "verhalten optimistisch"

Miele hat im abgelaufenen Geschäftsjahr dank eines Zukaufes und überproportionaler Nachfrage aus dem Ausland den Umsatz gesteigert. Eine Abkühlung des Gesamtmarktes sowie Gegenwind von der Währungsseite dämpfte allerdings den Anstieg. Die Investitionen wurden erhöht. Für das aktuelle Geschäftsjahr ist der Hausgerätehersteller im Familienbesitz "verhalten optimistisch". "Trotz der fortdauernden Konjunkturrisiken, etwa mit Blick auf den Brexit oder die drohenden Handelskonflikte", erwartet Miele weiteres Umsatzwachstum, "dessen Höhe sich aber schwer prognostizieren" lasse.

Docmorris -Mutter Zur Rose wächst weiter und bekräftigt Ziele

Die Online-Apotheke Zur Rose hat dank der regen Nachfrage aus der Schweiz und Deutschland auch im ersten Halbjahr 2018 ihren starken Wachstumskurs fortgesetzt. Die Expansions- und Ergebnisziele für 2018 hat die Schweizer Muttergesellschaft des niederländischen Versandhändlers Docmorris bekräftigt. Weil aber die Schweizer derzeit ihre Geschäfte ausbauen und zukaufen sowie höhere Marketingkosten haben, schreibt das Unternehmen aus Frauenfeld im ersten Halbjahr noch einen Verlust. Dieser konnte zum Vorjahr aber verringert werden.

Rom will nach Brückeneinsturz Autobahnbetreiber zur Rechenschaft ziehen

Nach dem schweren Brückeneinsturz in Genua mit mindestens 35 Toten will die italienische Regierung den Autobahnbetreiber zur Rechenschaft ziehen. Zunächst müsse die Führung des Unternehmens Autostrade per l'Italia zurücktreten, forderte Verkehrsminister Danilo Toninelli im Netzwerk Facebook. Außerdem prüfe die Regierung die Auflösung des Vertrags mit der Firma sowie Bußgeldforderungen von bis zu 150 Millionen Euro. Autostrade gehört zur Atlantia SpA.

Vestas-Gewinn über Erwartungen, Unternehmen startet Aktienrückkauf

Vestas Wind Systems hat im zweiten Quartal netto mehr verdient als erwartet und ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Zugleich nahm der dänische Windanlagenhersteller die Umsatzprognose für 2018 am oberen Ende zurück, weil einige Großaufträge später als Umsatz verbucht werden als zunächst angenommen.

