Die Va-Q-Tec AG hat den Gründer und Vorstandschef Joachim Kuhn länger an das Unternehmen gebunden. Der Ende diesen Jahres auslaufende Vertrag wurde um fünf Jahre verlängert, wie der Anbieter von Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und Kühlkettenlogistik mitteilte. Kuhn hatte das Würzburger Unternehmen Va-Q-Tec 2001 gegründet. 2016 führte er das Unternehmen an die Börse und ist mit gut 15 Prozent größter Einzelaktionär.

Roche erhält China-Zulassung für Krebsmittel Alecensa

Roche hat einen Zulassungserfolg in China erzielt. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat die chinesische Arzneimittelbehörde CNDA die Vermarktung des Krebsmedikaments Alecensa zur Behandlung von Patienten mit positiver anaplastischer Lymphomkinase (ALK), nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) genehmigt. In Europa, den USA und weiteren Ländern ist das Medikament bereits zugelassen.

Vinci kauft US-Asphalthersteller für 555 Millionen US-Dollar

Der Baukonzern Vinci baut sein Asphaltgeschäft in den USA aus. Die Franzosen übernehmen eigenen Angaben zufolge für 555 Millionen US-Dollar die Sparte Asphalt Plants and Paving von der Lane Construction. Mit dem Kauf verstärkt die Vinci SA das eigene Straßenbaugeschäft, das bei der zum Konzern gehörenden Eurovia gebündelt ist. Durch den Deal verdoppele Eurovia das US-Geschäft und sei nun einer der größeren Asphalthersteller an der Ostküste. Lane Construction gehört zur italienischen Salini Impregilo SpA.

Pepsi übernimmt Sodastream für 3,2 Milliarden US-Dollar

Pepsi verstärkt sich mit einer Milliardenübernahme im Geschäft mit Wassersprudlern. Der US-Getränkekonzern übernimmt die Sodastream International für 3,2 Milliarden US-Dollar. Je Aktie zahlt die Pepsico eigenen Angaben zufolge 144 US-Dollar in bar, was einem Aufschlag von einem Drittel auf den Durschnittskurs der Sodastream-Aktie der vergangenen 30 Tage entspreche. Der Deal, der von den Boards beider Unternehmen genehmigt worden sei, werde mit bestehenden Barmitteln finanziert, so Pepsi weiter.

Anbang will Luxushotel-Portfolio komplett verkaufen - Kreise

Der chinesische Versicherungskonzern Anbang will offenbar alle Luxushotels verkaufen, um damit kurzfristig den Finanzierungsbedarf zu decken. Bisher hieß es, dass einzelne Hotels aus dem Portfolio, das Anbang vor zwei Jahren für 5,5 Milliarden US-Dollar von Blackstone gekauft hat, veräußert werden sollen. Da der Druck auf den Konzern aber zunehme, sollten alle 15 Hotels verkauft werden, sagten informierte Personen. Es sei unklar, wie viel Anbang für die Hotels verlangen könnte.

