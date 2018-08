Bosch unterstützt den britischen Brennstoffzellenspezialisten Ceres Power bei der Entwicklung der Festoxid-Brennstoffzellen-Technologie (SOFC). Teil der geschlossenen Kooperationsvereinbarung ist der Aufbau einer Kleinserienfertigung bei dem deutschen Technologiekonzern, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Überdies beteiligt sich Bosch mit 4 Prozent an der Ceres Power Holdings plc.

Dermapharm bestätigt Prognose nach gutem ersten Halbjahr

Dermapharm ist im ersten Halbjahr erneut kräftig gewachsen. Das Pharmaunternehmen aus Grünwald bei München bestätigte angesichts der Entwicklung die Prognose für das laufende Gesamtjahr.

Paragon von hohen Anlaufkosten belastet

Der Autozulieferer Paragon hat im ersten Halbjahr von guten Geschäften der Bereiche Mechanik und Elektromobilität profitiert und den Umsatz rasant gesteigert. Wegen erheblicher Anlaufkosten und höherer Steuern verzeichnete das Unternehmen allerdings einen Gewinnrückgang.

Voltabox legt im 1. Halbjahr rasant zu - EBIT-Prognose gesenkt

Der Batteriehersteller Voltabox rechnet 2018 nach deutlichen Zuwächsen im ersten Halbjahr zwar mit höheren Umsätzen als bisher. Wegen einer Millionenbelastung aus der Neugestaltung einer Partnerschaft wird die operative Marge allerdings hinter der eigenen Zielsetzung zurückbleiben.

GDV: 2018 ist ein "außergewöhnliches Sturmjahr"

Die Versicherungswirtschaft hat es im ersten Halbjahr dieses Jahres mit überdurchschnittlichen Sturmschäden zu tun gehabt. Die versicherten Sturm-, Hagel- und Starkregenschäden an Wohngebäuden erreichten schon in den ersten sechs Monaten mit voraussichtlich 1,3 Milliarden Euro fast den zehnjährigen Jahresdurchschnitt von 1,4 Milliarden Euro, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit. "Wird das zweite Halbjahr nicht ausgesprochen ruhig und schadenarm, werden wir 2018 überdurchschnittlich hohe Versicherungsleistungen sehen", sagte GDV-Präsident Wolfgang Weiler. Mehr als die Hälfte der Sturmschäden seien auf das Konto der Stürme "Friederike" und "Burglind" im Januar gegangen.

Deutsche Autokonzerne besonders von Handelskonflikt belastet - Studie

Die deutschen Autokonzerne sind im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern besonders von dem Handelskonflikt zwischen den USA und China betroffen. Im ersten Halbjahr haben BMW, Daimler und Volkswagen spürbar an Schwung verloren, geht aus einer Studie von Ernst & Young (E&Y) hervor. Das Absatzwachstum habe sich verlangsamt, zudem sank der operative Gewinn der drei Konzerne im zweiten Quartal noch stärker als zum Jahresstart. Sollte der Handelskonflikt weiter eskalieren, dürfte der Gegenwind noch zunehmen.

Astrazeneca erhält Zulassung für Krebsmittel Tagrisso in Japan

Der Pharmakonzern Astrazeneca hat einen Zulassungserfolg in Japan erzielt. Das Medikament Tagrisso wurde dort zur Erstlinienbehandlung von Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) und EGF-Rezeptor-Mutation genehmigt. Die Mutation sei in Asien stärker verbreitet als in Europa, erklärte das Unternehmen. Mit dem Status der Erstlinienbehandlung qualifiziert sich ein Medikament als Anfangstherapie für eine bestimmte Krebsart.

Dänische Jyske Bank kündigt Aktienrückkauf nach Gewinnsprung an

Die dänische Jyske Bank hat im zweiten Quartal dank geringerer Kosten und Kreditwachstum den Gewinn um ein Viertel gesteigert. Angesichts dieser Entwicklung kündigte die zweitgrößte börsennotierte Bank des Landes einen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 1 Milliarden dänische Kronen (umgerechnet bis zu 134 Millionen Euro) an.

Britische Supermärkte wachsen, verlieren aber noch Marktanteile

Britische Verbraucher haben die Kassen der Einzelhändler zuletzt deutlich klingeln lassen. Angesichts der Hitzewelle konsumierten sie in den zurückliegenden zwölf Wochen bis zum 12. August vermehrt Markenprodukte, darunter pikante Snacks, Getränke und Eiskrem, wie eine Übersicht von Kantar Worldpanel am Dienstag ausweist.

Versicherer Ping An steigert Halbjahresgewinn um ein Drittel

Der chinesische Versicherungskonzern Ping An ist im ersten Halbjahr kräftig gewachsen. Der Nettogewinn des nach Prämienaufkommen zweitgrößten Versicherers Chinas kletterte in den sechs Monaten um ein Drittel auf 58,1 Milliarden Yuan, umgerechnet 7,4 Milliarden Euro. Die Prämien der Ping an Insurance legten um 20 Prozent auf 386 Milliarden Yuan zu, während das Kapitalanlageergebnis um 7,4 Prozent auf 59 Milliarden Yuan absackte.

