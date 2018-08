Die britische Automobil-Ikone Aston Martin plant den Gang an die Börse. Das Unternehmen hat die Börsenaufsicht eigenen Angaben zufolge am Mittwoch über das Vorhaben informiert. Demnach sollen mindestens 25 Prozent von Aston Martin an die London Stock Exchange gebracht werden. Der Börsenprospekt soll am oder um den 20. September veröffentlicht werden.

Fyber senkt Ausblick nach schwierigem zweiten Quartal

Nach einem schwierigen zweiten Quartal hat Fyber N.V. den Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 gesenkt. Das Unternehmen geht nunmehr von einem Bruttoumsatz zwischen 150 und 180 Millionen Euro und einem EBITDA um den Break-Even-Punkt herum aus. Das Werbe-Technologieunternehmen hat im ersten Halbjahr einen EBITDA-Verlust von 6 Millionen Euro nach 3,7 Millionen im Vorjahreszeitraum verbucht.

Kantonalbank räumt Beihilfe zur Steuerhinterziehung von US-Bürgern ein

Die Basler Kantonalbank hat eine Einigung mit den US-Behörden geschlossen, um vorerst einer Strafverfolgung zu entgehen. Dabei räumen die Schweizer ein, von 2002 bis 2012 US-Bürgern bei Steuerhinterziehungen geholfen zu haben. Laut den US-Staatsanwälten verbündete sich das Management der Bank mit den eigenen Angestellten, externen Asset-Managern und Kunden zum Zwecke von Steuerbetrug.

Pernod Ricard erhöht nach Gewinnanstieg die Dividende

Der französische Spirituosenkonzern Pernod Ricard hat nach einem kräftigen Gewinnanstieg im abgelaufenen Geschäftsjahr seine Dividende angehoben. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 2,36 Euro je Aktie erhalten, das entspricht einer Erhöhung von 17 Prozent gegenüber Vorjahr.

RTL steigert Umsatz und Gewinn - Ausblick bestätigt

Der Medienkonzern RTL Group hat im zweiten Quartal erneut vom Digitalgeschäft profitiert und sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Rückenwind erhielt die Bertelsmann-Tochter auch von rasanten Zuwächsen in den Niederlanden. Angesichts der guten Entwicklung soll wie im Vorjahr eine Zwischendividende von 1 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält der MDAX-Konzern fest.

