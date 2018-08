Höhere Kosten für Material und Personal, Investitionen in die Digitalisierung und Expansion sowie Gegenwind von der Währungsseite haben Fielmann wie erwartet ein schwaches zweites Quartal beschert. Deutschlands größte Optikerkette hatte Ende Juni bereits mit vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr den Kapitalmarkt auf einen Gewinnrückgang vorbereitet. Der Hamburger MDAX-Konzern bekräftigte nun aber die Prognose für das Gesamtjahr.

CMA genehmigt Fusion von Innogy-Tochter Npower mit SSE vorläufig

Die britische Wettbewerbsbehörde CMA hat die Fusion der verlustreichen Tochter Npower in Großbritannien mit dem Vertrieb des schottischen Versorgers SSE vorläufig genehmigt. Durch den Zusammenschluss werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, teilte die Competition and Markets Authority (CMA) nach einer vertieften Prüfung mit. Es sei nicht zu erwarten, dass die Transaktion erhebliche Auswirkung auf die Energietarife habe, denn die Haushalte könnten zwischen einer Reihe von Versorgern wählen.

EU erteilt Diabetes-Pen "Bydureon" von Astrazeneca die Zulassung

Astrazeneca hat von der Europäischen Kommission die Zulassung für eine neue Formulierung des Diabetes-Medikamentes Bydureon erhalten. Bydureon darf in der EU nun auch als Injektion verkauft werden. Der britische Pharmakonzern teilte mit, er könne nun eine zusätzliche Behandlungsoption für Patienten mit Typ-2-Diabetes anbieten, deren Blutzuckerspiegel durch andere Glukose-senkende Medikamente unzureichend kontrolliert werden.

Bouygues profitiert von starkem Telekomgeschäft

Das französische Konglomerat Bouygues hat dank einer verbesserten Profitabilität in seiner Telekomsparte in der ersten Jahreshälfte 2018 seinen Gewinn um 18 Prozent erhöht und den Ausblick bekräftigt. Der Nettogewinn der Gesellschaft mit Sitz in Paris lag bei 260 nach angepassten 220 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz stieg von 15,16 auf 15,74 Milliarden Euro.

Kanadische Provinz verklagt mehr als 40 Firmen wegen Opioid-Überdosen

Angesichts des grassierenden Missbrauchs von Opioiden hat die kanadische Provinz British Columbia mehr als 40 Hersteller und Vertreiber der Schmerzmittel auf Schadenersatz verklagt. Bei der ersten derartigen Klage von kanadischen Behörden gehe es um Erstattung der Kosten von Notarzteinsätzen und Krankenhausaufenthalten wegen Opioid-Überdosen, teilte der Justizminister der westkanadischen Provinz, David Eby, mit. Beschuldigt werden Hersteller, Großhändler und Vertreiber der starken Schmerzmittel.

