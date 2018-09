Norma beruft Mark Wilhelms in Aufsichtsrat

Die Norma Group hat Mark Wilhelms in den Aufsichtsrat berufen. Damit ist das Gremium des Herstellers von Verbindungsprodukten für die Industrie seit dem 29. August mit sechs Mitgliedern wieder komplett, teilte das MDAX-Unternehmen mit. Wilhelms ist Diplom-Verfahrens- und Wirtschaftsingenieur und seit 2014 Finanzvorstand (CFO) der Stabilus SA in Luxemburg und Koblenz und Geschäftsführer der Stabilus GmbH.

Opel will 2.000 Stellen in der Entwicklung ausgliedern

Opel will für sein Entwicklungszentrum in Rüsselsheim einen Partner ins Boot holen. Wie die Tochtergesellschaft des französischen Autoherstellers PSA mitteilte, lotet sie eine strategische Partnerschaft mit dem Entwicklungsdienstleister Segula Technologies aus Frankreich aus. Bis zu 2.000 Mitarbeiter würden so den Arbeitgeber wechseln. Der Gesamtbetriebsrat der Opel Automobile GmbH sei über das Vorhaben informiert worden, so Opel weiter.

Porsche und Schuler gründen Joint Venture für Karosserieteile

Der Sportwagenbauer Porsche und der Automobilzulieferer Schuler gründen ein Joint Venture für Karosserieteile. Der Zweck des Gemeinschaftsunternehmens ist ein sogenannter "Smart-Press-Shop", der mit zukunftsweisenden Technologien hoch flexibel anspruchsvolle Karosserie-Teile herstellt, wie die beiden Unternehmen mitteilten. Der Schwerpunkt liege dabei auf Aluminium-Außenhautteilen sowie der Fertigung kleiner Losgrößen.

Verdi und Ryanair setzen Tarifverhandlungen am Mittwoch fort

Die Gewerkschaft Verdi und Ryanair setzen ihre Tarifverhandlungen für die rund 1.000 Flugbegleiter der irischen Billigfluggesellschaft in Deutschland am Mittwoch in Berlin fort. Der Verhandlungstermin sei von Seiten der Fluggesellschaft kurzfristig vereinbart worden, teilte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mit. In der zweiten Verhandlungsrunde werde es vorrangig um das Thema Leiharbeit gehen.

VTG-Management empfiehlt Nicht-Annahme des Übernahmeangebots

Management und Aufsichtsrat des Schienenlogistikers VTG haben das bereits laufende Übernahmeangebot der Infrastrukturfonds von Morgan Stanley abgelehnt. Nach eingehender Prüfung der Angebotsunterlage empfehlen die Gremien den VTG-Aktionären, auf die Offerte nicht einzugehen.

Flughafenverband: Auch im Herbst Verspätungen und Ausfälle zu erwarten

Der Flughafenverband ADV schwört Passagiere auch im Herbst auf Probleme im Luftverkehr ein. Zwar dürfte die Lage "besser werden als im chaotischen Sommer", sagte ADV-Präsident Stefan Schulte den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Jedoch werde es "auch im Herbst noch Verspätungen und Ausfälle geben". Es seien "längst noch nicht alle Probleme gelöst", sagte der Chef des Frankfurter Flughafens Fraport.

Finanzministerium gibt Plan für Digitalsteuer auf - Zeitung

Das Bundesfinanzministerium unterstützt laut einem Bericht offenbar nicht länger die Einführung einer Digitalsteuer. Die "Dämonisierung der großen Digitalunternehmen" sei "nicht zielführend", heißt es in einem vertraulichen Papier aus dem Leitungsstab des Finanzministeriums, berichtet die Bild-Zeitung. "Die öffentlich noch häufig vernehmbare Aussage, dass Unternehmen wie Google, Apple, Facebook und Amazon keine Steuern auf ihre Gewinne zahlen würden, ist nicht mehr haltbar", heiße es in der von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) unterschriebenen Vorlage.

US-Börsenaufsicht sieht von Strafe für ING ab

Nach der Einigung mit den niederländischen Behörden im Zusammenhang mit Geldwäsche droht der ING Groep von der US-Börsenaufsicht kein Ungemach. Wie die niederländische Bank mitteilte, verzichtet die SEC auf Maßnahmen im Zusammenhang mit den Anti-Geldwäsche-Vorrichtungen des Instituts. Am Vortag hatte die ING gemeldet, dass sie von den heimischen Behörden wegen Geldwäsche-Verfehlungen zu einer Rekordstrafe von 775 Millionen Euro verdonnert worden ist.

Einstiges Milliarden-Startup Theranos löst sich auf

Das einstige milliardenschwere Startup Theranos gibt es bald nicht mehr. In einer Email an die Anteilseigner kündigte der Anbieter von Bluttests, dem einer der größten Betrugsskandale im Silicon Valley zur Last gelegt wird, seine formelle Auflösung an. Zuvor hatten die Bundesbehörden ein Strafverfahren gegen Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes und die ehemalige Nummer Zwei des Unternehmens eingeleitet.

Toyota muss wegen Brandgefahr mehr als 1 Million Autos zurückrufen

Der Autobauer Toyota muss weltweit mehr als eine Million Prius- und C-HR-SUVs in die Werkstätten zurückrufen. Das Problem: Es müssen Teile der Elektrik repariert werden, da die Fahrzeuge ansonsten Feuer zu fangen drohen. Der Rückruf umfasst bestimmte Prius-Modelle der Jahre 2016 bis 2018, den Prius-Prime-Plug-in und Hybrid-Gas-Elektro-Autos der C-HR-Reihe.

Vattenfall kann weiter auf Milliarden-Entschädigung Deutschlands hoffen

Der schwedische Energieversorger Vattenfall hat im milliardenschweren Streit mit Deutschland um eine Entschädigung für den Atomausstieg einen Zwischenerfolg erzielt. Die Bundesregierung konnte sich nicht mit ihrer Auffassung durchsetzen, dass das eingeschaltete Schiedsgericht in Washington nicht zuständig sei. Ein entsprechender Antrag Berlins wurde von dem internationalen Schiedsgericht der Weltbankorganisation (ICSID) zurückgewiesen, wie Vattenfall bestätigte.

