indizes in diesem Artikel SDAX 10.973,4

-2,0% Charts

News

Analysen

Investoren stufen zum Wochenschluss das von den Anleihemärkten in Südeuropa ausgehende Risiko erneut höher ein. Es sind vor allem die Länder im Süden Europas, die von den Geldgebern gemieden werden. So standen die spanischen Anleihen am Vortag bereits massiv unter Druck, nachdem die gesamte Bankenbranche abverkauft wurde. Hier belastete ein Urteil des obersten Gerichts, dass Finanzinstitute bestimmte Steuern bei Immobilienkrediten übernehmen müßten, nicht ihre Kunden. Die Rendite der zehnjährigen italienischen Papiere steigt um weitere 10 Basispunkte auf 3,77 Prozent. Sollte die italienische Regierung mit Brüssel keinen Kompromiss im 2019er Haushalt erzielen, dürfte der Druck hier weiter anhalten. Profiteur der Entwicklung sind einmal mehr die als sicher geltenden Häfen wie Bundesanleihen. Im Zehnjahresbereich ist die Rendite wieder auf 0,41 Prozent abgesackt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Deutschlandchef von Goldman Sachs erwartet weniger Fusionen

Der Deutschlandchef der US-Investmentbank Goldman Sachs, Wolfgang Fink, rechnet mit einem Abflauen des Übernahmebooms. Vor allem wegen politischer Unsicherheiten sinke die Bereitschaft, mit einer Übernahme verbundene Risiken zu übernehmen. "Es werden zwar keine Transaktionen abgebrochen, aber weniger in Angriff genommen", sagte Fink der Wirtschaftswoche. Mittelfristig hält er grenzüberscheitende Zusammenschlüsse von Banken in Europa für sinnvoll. Aktuell erwarte er sie wegen der unterschiedlichen Regeln in jedem Land aber noch nicht.

SAF-Holland erwartet stärkeres Umsatzplus, bei Marge vorsichtiger

Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat im dritten Quartal deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn erzielt. Für das Gesamtjahr erhöhte das Unternehmen den Ausblick für den Umsatz, äußerte sich aber bei der Marge etwas pessimistischer. Vor allem hohe Stahlpreise in den USA belasten das im SDAX notierte Unternehmen. SAF-Holland sieht die bereinigte EBIT-Marge 2018, inklusive eines Sonderertrags in den USA, nun "tendenziell" eher am unter Ende der Bandbreite von 7 bis 8 Prozent, heißt es in der Mitteilung zum dritten Quartal. Wegen der "unverändert starken Nachfrage" soll das organische Umsatzwachstum nun 9 bis 10 Prozent erreichen. Bisher war das Unternehmen von 5 bis 7 Prozent ausgegangen.

IPO/Primepulse will 135 Millionen Euro für Zukäufe einsammeln

Die Beteiligungsholding Primepulse will sich bei ihrem Börsengang in Frankfurt bis zu 135 Millionen Euro frisches Geld besorgen, um das weitere Wachstum ihres Geschäfts zu finanzieren. Ab Montag können Investoren 5 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung zwischen 22 und 27 Euro zeichnen, teilte das Unternehmen mit. Am 6. November sei die Erstnotiz geplant.

Villeroy & Boch senkt nach rückläufigen Quartalsumsatz Prognose

Villeroy & Boch hat im dritten Quartal bei leicht rückläufigem Umsatz das Ergebnis dank effektiver Kostenkontrolle leicht gesteigert. Negative Wechelkurseffekte schmälerten das Wachstum ebenso wie der "außergewöhnlich lange und heiße Sommer", teilte der saarländische Keramikhersteller mit. Das Unternehmen senkte vor dem anstehenden Weihnachtsgeschäft die Umsatzprognose, behielt die Gewinnschätzung aber bei. So sollen die Einnahmen im Gesamtjahr nur noch um 2 bis 3 Prozent statt 3 bis 5 Prozent wachsen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wird wie zuvor 5 bis 10 Prozent über Vorjahr erwartet.

Fitch sieht steigenden Druck auf Ratings italienischer Banken

Die Ratingagentur Fitch sieht den Druck auf die Ratings der italienischen Banken steigen. Grund seien Risiken im Zusammenhang mit der Finanzierung des italienischen Staates, so Fitch. Die Preise für Staatsanleihen, höhere Finanzierungskosten und makroökonomische Unsicherheiten zählten dazu. Fitch hat den Ausblick auf das "BBB"-Rating Italiens im August bei der Bildung der neuen Regierung und der Aussicht auf eine lockere Haushaltspolitik auf negativ gesenkt. Auch die Ausblicke mehrerer Banken, darunter Intesa Sanpaolo und Unicredit, wurden auf negativ gesenkt. Ein Abstufung Italiens würde höchstwahrscheinlich auch zu einer Abstufung der Banken führen, so die Agentur.

Londoner Börse stockt LCH-Beteiligung auf, 3Q-Umsatz steigt

Die London Stock Exchange Group stockt ihre Beteiligung am Clearinghaus LCH für 438 Millionen Euro auf. Der Betreiber der Londoner Börse erklärte, er werde verschiedenen Banken und Börsen Anteile im Gesamtvolumen von 15,1 Prozent abkaufen, so dass die eigene Mehrheitsbeteiligung auf über 80 Prozent steige. Die Übernahme dürfte noch vor dem Jahresende abgeschlossen werden.

Telia blickt nach Quartal optimistischer auf Gesamtjahr

Telia ist nach Steigerungen beim Umsatz und Gewinn im dritten Quartal nun optimistischer für das Gesamtjahr. Der schwedische Telekommunikationsanbieter peilt aufgrund von Kostensenkungen und der erwarteten starken Geschäftsentwicklung in Finnland und Norwegen für 2018 nun einen bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) "leicht über" dem Vorjahreswert an. Zuvor war Telia davon ausgegangen, ein bereinigtes EBITDA "auf oder leicht über" dem Vorjahreswert zu erreichen.

Lkw-Hersteller Volvo verdient mehr als erwartet

Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo hat im dritten Quartal dank der regen Nachfrage aus Nordamerika und Europa mehr verdient als erwartet. Unter dem Strich wies der Konzern 7,46 Milliarden Schwedische Kronen (umgerechnet 721,5 Millionen Euro) nach 5,41 Milliarden Kronen im Vorjahr aus. Analysten hatten lediglich mit einem Gewinnsprung auf 6,9 Milliarden Kronen gerechnet. Das Unternehmen bemüht sich nach eigenen Angaben vom Freitag weiter darum, die steigende Nachfrage nach seinen Lkws, besonders aus Nordamerika, zu befriedigen. Das Problem beschäftigt den Konzern bereits seit einigen Quartalen, schon im Frühjahr sprach Volvo von Engpässen bei der Zulieferkette.

Schweizer Bank Vontobel tätigt erste Übernahme in den USA

Die Schweizer Bank Vontobel kauft erstmals in den USA zu. Die Privatbank übernimmt das Vermögensverwaltungsgeschäft in Nordamerika von Lombard Odier. Einen Kaufpreis nannte das Züricher Institut nicht. Lombard Odier verwaltet derzeit rund 600 Millionen für US-Vermögensverwaltungskunden und rund 600 Millionen Franken für private Brokerage-Kunden.

China will Banken mit Vermögensverwaltungstöchtern regulieren

Chinas Banken- und Versicherungsaufsicht hat am Freitag einen Entwurf zur Regulierung von Banken mit Vermögenswaltungsgesellschaften als Tochterunternehmen vorgelegt. Der Entwurf, der bis 18. November öffentlich zur Diskussion steht, folgt auf eine Regelung im Asset Management im Sommer, mit der Chinas Regierung den 30 Billionen Yuan (umgerechnet 3,8 Billionen Euro) schweren chinesischen Markt für Vermögensverwaltung regulieren will.

Geteiltes Echo bei Firmen auf Austritt der USA aus Weltpostverein

Viele US-Unternehmen haben den Rückzug der USA aus dem Weltpostverein begrüßt, deren Verträge es billiger machen, ein Paket mit Waren von China aus in die USA zu verschicken als innerhalb der Vereinigten Staaten. Einige Firmen befürchteten allerdings, dass diese Vertragskündigung den Warenfluss im globalen E-Commerce beeinträchtigt könnte.

Skechers übertrifft Erwartungen bei Gewinn und Ausblick

Der US-Schuhhersteller Skechers USA hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert, aber unterm Strich etwas weniger verdient. Beim Gewinn und beim Ausblick für das Gesamtjahr übertraf das Unternehmen aus Manhattan Beach in Kalifornien aber immer noch die Konsensschätzungen. Die Aktie reagierte positiv und stieg im nachbörslichen Handel um fast 9 Prozent.

Paypal übertrifft Erwartungen und wird für 2018 optimistischer

Paypal hat im dritten Quartal Gewinn und Umsatz gesteigert und die Analystenschätzungen übertroffen. Zwar verfehlte das Gesamtvolumen der Zahlungen den Analystenkonsens, doch zeigte sich der weltweit operierende US-Zahlungsdienstleister optimistischer beim Ausblick für das Gesamtjahr und hob das untere Ende der angepeilten Prognosespanne an.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2018 07:04 ET (11:04 GMT)