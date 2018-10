Kein halbes Jahr nach Amtsantritt hat der neue Vorstandschef Torsten Leue dem Versicherungskonzern Talanx ehrgeizigere Wachstumsziele ab 2019 verordnet. Sowohl der Gewinn als auch die Eigenkapitalrendite sollen künftig stärker zulegen, wie das Hannoveraner Unternehmen im Rahmen seines Kapitalmarkttages mitteilte. So soll der Gewinn je Aktie bis 2022 um mindestens 5 Prozent im Jahr steigen. Basis für das Gewinnwachstum ist das ursprüngliche Konzerngewinnziel von 850 Millionen Euro für dieses Jahr, obwohl dieses in der vergangenen Woche in einer Gewinnwarnung auf 700 Millionen Euro reduziert worden ist. Im kommenden Jahr strebt Talanx einen Nettogewinn von rund 900 Millionen Euro an.

Hochtief-Tochter Cimic bekräftigt nach Gewinnsprung die Prognose

Die australische Hochtief-Tochter Cimic Group hat in den ersten neun Monaten 2018 von dem starken Infrastrukturmarkt und den höheren Ausgaben der Minenkonzerne profitiert. Den Gewinnausblick für das Gesamtjahr haben die Australier, die zu 72 Prozent dem deutschen MDAX-Konzern aus Essen gehören, bestätigt. Im Zeitraum von Januar bis Ende September erhöhte Cimic das Nettoergebnis um 13 Prozent auf 564 Millionen Australische Dollar, das sind umgerechnet 346,3 Millionen Euro. Der Konzernumsatz legte um 11 Prozent auf 10,7 Milliarden Australische Dollar zu. Für das Jahr 2018 rechnet Cimic unverändert mit einem Nettogewinn in einer Bandbreite von 720 bis 780 Millionen Australische Dollar.

Schwedische Vonovia-Tochter Victoria Park sieht sich auf Kurs

Die schwedische Vonovia-Tochter Victoria Park hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn erhöht und sieht sich bei seinen Zielen bis 2020 auf Kurs. Victoria Park besitzt derzeit rund 14.000 Wohnungen in Stockholm, Göteborg und Malmö, die einen Marktwert von 17,4 Milliarden Schwedischen Kronen haben. Bis 2020 streben die Schweden einen Ausbau ihres Immobilienportfolios auf einen Marktwert von 20 Milliarden Kronen an.

Anglo American fördert mehr Kupfer und weniger Diamanten

Der Bergbaukonzern Anglo American hat seine Kupfer-Produktion im dritten Quartal gesteigert. Auch bei Platin stieg die Förderung, während die Diamanten-Tochter De Beers sich mit weniger begnügen musste. Die Kupferproduktion stieg in den drei Monaten per Ende September um 17 Prozent auf 171.800 Tonnen. Die Tochter Anglo American Platinum meldete einen Anstieg um 3 Prozent auf 1,3 Millionen Unzen.

IT-Dienstleister Atos wird beim Umsatzausblick pessimistischer

Der französische IT-Dienstleister Atos wird bei der Umsatzerwartung für das Gesamtjahr pessimistischer. Statt dem ursprünglich erwarteten Umsatzplus zwischen 2 und 3 Prozent rechnen die Franzosen jetzt mit einem organischen Wachstum von etwa 1 Prozent. Thierry Breton, Chairman und CEO von Atos, begründete die Senkung mit der uneinheitlichen Geschäftsentwicklung im dritten Quartal.

Schindler-Gewinn trotz starken Frankens leicht im Plus

Der Schweizer Aufzughersteller Schindler hat trotz negativer Wechselkurseffekte im dritten Quartal unter dem Strich geringfügig mehr verdient als im Jahr zuvor. Wie die Schindler Holding mitteilte, stieg der Nettogewinn auf 230 von 229 Millionen Schweizer Franken. Der Umsatz wuchs um 3,6 Prozent auf 2,68 Milliarden Franken, der Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg im gleichen Maße auf 313 Millionen Franken.

Randstad profitiert im 3. Quartal von Nordamerika-Geschäft

Der Personalvermittler Randstad hat im dritten Quartal von einem guten Geschäft in Nordamerika profitiert. Der Gewinn stieg in den drei Monaten deutlich überproportional zum Umsatz. Für das Schlussquartal rechnet das Unternehmen mit einer Fortsetzung des Wachstumskurses, allerdings dürfte die Bruttomarge etwas unter der des dritten Quartals liegen.

Johnson & Johnson will japanischen Hautpflege-Spezialisten kaufen

Der Pharma- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson (J&J) will die japanische Ci:z Holdings komplett übernehmen. Der US-Konzern bietet laut Mitteilung insgesamt 230 Milliarden japanische Yen oder umgerechnet knapp 1,8 Milliarden Euro für den auf Hautpflege spezialisierten Konzern. Je Aktie offeriert J&J 5.900 Yen, was 55 Prozent über dem heutigen Schlusskurs der Ci:z-Aktie liegt. J&J besitzt bereits 20 Prozent an Ci:z.

