indizes in diesem Artikel MDAX 24.902,9

-0,7% Charts

News

Analysen SDAX 10.869,1

-0,3% Charts

News

Analysen TecDAX 2.662,0

-0,6% Charts

News

Analysen

Siemens ist laut einem Medienbericht wieder in Gesprächen mit dem Wettbewerber Mitsubishi Heavy Industries über ein Joint Venture im Kraftwerksgeschäft. CEO Joe Kaeser habe die 2017 abgebrochenen Verhandlungen mit dem japanischen Rivalen wieder aufgenommen, berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf Unternehmenskreise. Kaeser wolle mindestens das Geschäft mit großen Gas- und Dampfturbinen mit den Japanern zusammenlegen und dabei in die Minderheit gehen.

VW gründet Konsortium zur Batterieentwicklung und Produktion

Volkswagen will die Erforschung und spätere Produktion von Batteriezellen zusammen mit einer Vielzahl von Partnern in Europa vorantreiben. Dafür gründet der Wolfsburger Konzern das Konsortium European Battery Union, das mit dem schwedischen Batteriehersteller Northvolt angeführt werden soll. Die Unternehmen wollen sich laut VW-Mitteilung auf die gesamte Wertschöpfungskette der Batterie konzentrieren, von Rohstoffen über die Zelltechnologie bis zum Recycling.

Axel Springer prüft Kauf des Ebay-Kleinanzeigen-Geschäfts - Magazin

Der Medienkonzern Axel Springer ist einem Magazinbericht zufolge an dem Kleinanzeigen-Geschäft von Ebay interessiert. Wie das Magazin Capital berichtet, spielt das MDAX-Unternehmen Varianten für einen Kauf der Ebay Classifieds Group (ECG) durch. "Es ist klar, dass uns das interessiert", zitiert Capital einen Verantwortlichen bei Springer. Eine Sprecherin von Axel Springer lehnte eine Stellungnahme auf Anfrage ab.

Nemetschek erhöht Dividende und plant Aktiensplit

Die Aktionäre der Nemetschek SE können sich einmal mehr auf eine höhere Dividende einstellen. Der im MDAX und TecDAX notierte Anbieter von Software für die Baubranche will der Hauptversammlung am 28. Mai eine Auszahlung von 0,81 Euro je Aktie vorschlagen, nach 0,75 Euro im Vorjahr. Die Ausschüttungsquote 2018 läge damit - bezogen auf den operativen Cashflow - bei rund 31 Prozent. Gleichzeitig will die Gruppe weiter strategisch investieren, um ihr zukünftiges organisches und anorganisches Wachstum sicherzustellen.

Elliott drängt auf Beherrschungsvertrag zwischen Uniper und Fortum

Der aktivistische Hedgefonds Elliott drängt bei dem Energieversorger Uniper auf einen Beherrschungsvertrag mit dem größten Aktionär Fortum. Der Vorstand von Uniper sei kontaktiert worden, um eine außerordentlichen Hauptversammlung einzuberufen, teilte Elliott mit. Elliott ist der Auffassung, dass das Forcieren eines Beherrschungsvertrags "die anhaltende Unsicherheit bei Uniper beseitigen" und die Beziehung mit Fortum klären könnte.

Corestate Capital zahlt nach gutem Jahr 2018 mehr Dividende

Der Investment-Manager Corestate Capital wird seine Aktionäre am deutlich höheren Gewinn 2018 mit einer entsprechend deutlich höheren Dividende beteiligen. Sie sollen 2,50 Euro je Aktie nach 2,00 Euro im Vorjahr erhalten.

TLG Immobilien übertrifft FFO-Ziel leicht - Dividende steigt

Die TLG Immobilien AG hat 2018 in einem positiven Umfeld das operative Ergebnis FFO deutlich gesteigert und dabei die Zielvorgabe leicht übertroffen. Die Aktionäre will das auf Gewerbeimmobilien spezialisierte SDAX-Unternehmen mit einer höheren Dividende beteiligen. Die Gesellschaft schaut weiter zuversichtlich in die Zukunft.

Koenig & Bauer zahlt trotz Gewinnrückgangs mehr Dividende

Koenig & Bauer (KBA) hat 2018 wegen eines Steuereffekts unter dem Strich weniger verdient. Operativ kam der Druckmaschinenhersteller aus Würzburg weiter voran. Die Aktionäre sollen mit einer um 10 Cent höheren Dividende bedacht werden. Für 2019 plant die im SDAX notierte Gesellschaft mit weiterem Wachstum. Der Umsatz soll organisch um bis zu 4 Prozent steigen, die EBIT-Marge bei rund 6 Prozent liegen.

Krones hält Dividende trotz Gewinneinbruch stabil

Krones-Aktionäre erhalten für das vergangene Jahr trotz des Gewinneinbruchs eine stabile Dividende. Die Ausschüttung soll wie im Vorjahr 1,70 Euro je Aktie betragen, kündigte der Getränke-Abfüllanlagenhersteller bei Vorlage des Geschäftsberichts an. Die Aussschüttungsquote steigt damit spürbar auf 35,7 Prozent von 28,7 Prozent im Vorjahr.

Hornbach steigert Nettoumsatz 2018/19 auf 4,4 Milliarden Euro

Die Hornbach Holding hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2018/19 (28. Februar) trotz der zum Teil ungünstigen Witterungsbedingungen in den ersten sechs Monaten um 5,3 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro gesteigert.

Basler verschreckt mit düsterem Ausblick

Die Basler AG schaut nach einem Jahr mit einem prozentual zweistelligem Ergebniseinbruch in eine unsichere Zukunft. Der Hersteller von Industriekameras spricht von "sehr hohen Unsicherheiten an den Absatzmärkten". Die Aussage, mittel- bis langfristig seien die Wachstumstreiber aber intakt, vermag die Anleger nicht zu beruhigen. Die Aktie bricht um 12 Prozent ein.

Berentzen erhöht nach Gewinnanstieg Dividende

Die Aktionäre von Berentzen sollen einen größeren Schluck aus der Pulle bekommen. Wie der Haselünner Spirituosenhersteller bei der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen mitteilte, will er die Dividende für 2018 auf 28 von 22 Cent je Aktie erhöhen. Damit würde Berentzen rund 51 Prozent des Konzernergebnisses von 5,2 (Vorjahr 2,6) Millionen Euro ausschütten.

Wintershall plant 2019 mit Ölpreis von 70 Dollar

Für Wintershall steht 2019 die Umsetzung des Zusammenschlusses mit DEA im Mittelpunkt. Der Mutterkonzern BASF will das Unternehmen bis zur Jahresmitte mit dem Wettbewerber fusionieren. Bei seinen Planungen für 2019 geht Wintershall von einem durchschnittlichen Ölpreis der Sorte Brent von 70 US-Dollar je Barrel und einem Wechselkurs von 1,15 Dollar je Euro aus.

BayernLB erhöht Gewinn und schüttet mehr an ihre Eigner aus

Die BayernLB hat im vergangenen Jahr dank einer guten Entwicklung in allen Kundensegmenten ein deutliches Gewinnwachstum erzielt und ihre eigene Prognose übertroffen. Zudem sorgten Einmalerträge und ein Ertrag aus der Risikovorsorge gewinnseitig für Rückenwind. Aber auch bei den Erträgen insgesamt konnte die BayernLB punkten. Die BayernLB will mit 175 Millionen Euro nun mehr an ihre Anteilseigner, den Freistaat Bayern und die bayerischen Sparkassen, ausschütten als im Vorjahr.

Axa nimmt mit US-Anteilsverkauf 1,4 Milliarden Dollar ein

Der französische Versicherungskonzern Axa erwartet aus dem Verkauf von Anteilen an seiner US-Tochter Axa Equitable Holdings einen Milliardenerlös. Wie die Axa SA mitteilte, rechnet sie mit rund 1,4 Milliarden US-Dollar.

Boeing arbeitet an 737-Max-Software-Update und Pilotentraining

Der Flugzeugbauer Boeing arbeitet an Änderungen an seiner 737 Max, nachdem zwei Flugzeugabstürze einer MAX innerhalb von sechs Monaten Sicherheitsbedenken bezüglich des Flugzeugs auslösten. Der Hersteller aktualisiert die Flugsteuerungssoftware sowie die Ausbildung der Piloten für das Modell, die in den kommenden Wochen genehmigt werden könnte, wie Randy Tinseth, Vizepräsident für das Verkehrsflugzeugsmarketing, sagte.

Steigende Kosten drücken Gewinn von Tencent im Schlussquartal

Der chinesische Technologiekonzern Tencent hat im vierten Quartal mit hohen Kosten zu kämpfen gehabt. Wie das Unternehmen mitteilte, brach der Gewinn im Schlussvierteljahr um knapp ein Drittel ein und lag damit unter den Erwartungen der Analysten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2019 08:05 ET (12:05 GMT)