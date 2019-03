indizes in diesem Artikel SDAX 10.766,2

Volkswagen Financial Services, eine Finanzdienstleistungstochter der Volkswagen Gruppe, hat drei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 2,75 Milliarden Euro begeben. Die Anleihen wurden überwiegend bei westeuropäischen Investoren platziert - zwei Drittel in Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Nach Angaben des Unternehmens war die Emission mit Investoreninteresse von mehr als 6 Milliarden Euro mehr als zweifach überzeichnet, was die weiterhin hohe Nachfrage nach Anleihen mit Investmentgrade widerspiegele.

Bertelsmann wächst und verdient mehr als 1 Milliarde Euro

Der Medien- und Dienstleistungskonzern Bertelsmann hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr spürbar gesteigert. Das Unternehmen profitierte von dem starken Wachstum seiner Digitalgeschäfte und Verkaufsschlagern wie der Biographie der früheren First Lady Michelle Obama. Unter dem Strich ging das Ergebnis wegen Sondereinflüssen hingegen leicht zurück. Für das laufende Jahr zeigt sich das Gütersloher Unternehmen zuversichtlich.

Bertelsmann-Chef hat keine Angst vor Apple

Das neue Streaming-Angebot von Apple treibt Bertelsmann-Chef Thomas Rabe keine Sorgenfalten auf die Stirn. An der Strategie von Bertelsmann, bei Video-On-Demand vor allem auf lokale Inhalte zu setzen, ändere sich dadurch nichts, sagte Rabe zu Journalisten.

Deutsche Wohnen bleibt mit Gewinnwachstum unter Erwartungen

Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn weiter gesteigert, blieb damit aber hinter den Markterwartungen zurück. Für das laufende Jahr stellt das Unternehmen weiteres Wachstum in Aussicht und erhöht die Dividende für 2018.

Evotec schließt strategische Partnerschaft mit The Mark Foundation

Das Pharmaunternehmen Evotec hat eine neue Forschungspartnerschaft geschlossen. Wie die Hamburger mitteilen, haben die Evotec AG und The Mark Foundation for Cancer Research eine strategische Zusammenarbeit mit dem Ziel geschlossen, "first-in-class" Therapeutika im Bereich Onkologie zu entdecken und zu entwickeln. Basis für die Zusammenarbeit mit zunächst zweijähriger Laufzeit bilde Evotecs neue proprietäre Wirkstoffentwicklungsplattform, die auf die Unterbrechung von Zellsignalen mit neuen Wirkungsmechanismen fokussiert sei.

Jost Werke erhöht Dividende deutlich - Ausblick verhalten

Der Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke hat 2018 nach endgültigen Zahlen Umsatz und Ergebnis gesteigert und die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Die Aktionäre sollen an dem Erfolg mit einer um 120 Prozent erhöhten Dividende von 1,10 Euro je Aktie beteiligt werden. Für 2019 ist das im SDAX notierte Unternehmen aus Neu-Isenburg jedoch zurückhaltend.

Nordex erwartet 2019 deutlich mehr Umsatz

Beim Windkraftanlagenhersteller Nordex soll der Umsatz dank des gut gefüllten Auftragsbuchs 2019 auf 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro zulegen, nachdem er 2018 um ein Fünftel eingebrochen war. Die EBITDA-Marge könnte indes im schlechtesten Fall unter dem Vorjahreswerte liegen, hieß es bei Bekanntgabe der endgültigen Zahlen für das abgelaufene Jahr.

Rheinmetall übernimmt Schutzsystem-Spezialisten IBD Deisenroth

Rheinmetall übernimmt das operative Geschäft der IBD Deisenroth Engineering GmbH, die Schutzsysteme vor allem für militärische Fahrzeuge entwickelt und herstellt. Die Transaktion soll zum 1. Juni wirksam werden. Über den Kaufpreis haben die Unternehmen Stillschweigen vereinbart.

Wall Street Journal ändert Strategie - Partnerschaft mit Apple

Das Wall Street Journal (WSJ) ist einer der Partner des neuen, 9,99 US-Dollar teuren monatlichen Nachrichtendienstes von Apple. Die Vereinbarung markiert einen signifikanten Wechsel in der Strategie, neue Leser und zahlende Abonnenten anzuziehen, ohne das Kerngeschäft der Publikation zu untergraben. Apple hat die Nachrichten-App Apple News+ bei einer Veranstaltung am Montag präsentiert.

Bang & Olufsen bricht Aktienrückkauf ab und senkt Ausblick

Der dänische Elektronikhersteller Bang & Olufsen hat nach einem enttäuschenden dritten Geschäftsquartal seine Ausblick gesenkt und sein Aktienrückkaufprogramm vorzeitig beendet. Der Quartalsumsatz dürfte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 18 Prozent auf 710 Millionen dänische Kronen (rund 95 Millionen Euro) gesunken sein, teilte die Bang & Olufsen A/S mit.

Debenhams will mögliche Offerte von Sports Direct prüfen

Die angeschlagene britische Kaufhauskette Debenhams zeigt sich offen für eine mögliche Übernahme durch ihren größten Aktionär Sports Direct International. Die Debenhams plc teilte mit, sie würde jedes verbindliche Angebot des Sportartikelhändlers prüfen, müsse sich aber weiterhin um die eigene Refinanzierung bemühen. Eine Offerte würde den unmittelbaren Finanzierungsbedarf des Unternehmens nicht beseitigen, so Debenhams.

Intesa Sanpaolo prüft strategische Optionen für notleidende Kredite

Die italienische Bank Intesa Sanpaolo will strategische Optionen für einige ihre notleidenden Kredite prüfen. Dazu unterzeichnete die Bank eine nichtbindende Vereinbarung mit dem Vermögensverwalter Prelios SpA, wie sie mitteilte. Prelios habe nun Gelegenheit, exklusive Verhandlungen mit Intesa Sanpaolo über eine mögliche strategische Partnerschaft zu führen. Dabei gehe es um die Optimierung des Managements jener Kredite, die vermutlich nicht bedient werden.

Samsung warnt vor unter Erwartung ausfallendem Quartal

Der Elektronikkonzern Samsung Electronics leidet unter schwachen Umsätzen im Segment Displays und Speicherchips. Diese von dem südkoreanischen Unternehmen vor Börsenstart bekannt gewordene Warnung wurde im Handel vergleichsweise gelassen aufgenommen. Die Ergebnisse des ersten Quartals werden aufgrund der Entwicklung nicht an die Erwartungen des Marktes heranreichen, so Samsung.

Uber kauft Wettbewerber Careem in Nahen Osten für 3,1 Mrd USD

Der Fahrtdienstvermittler Uber kauft seinen härtesten Konkurrenten im Nahen Osten, Careem Networks FZ, für 3,1 Milliarden US-Dollar. Mit der Akquisition der in Dubai ansässigen Careem will die Uber Technologies Inc einen kostspieligen Kampf um Marktanteile beenden und ihre Präsenz in einer Region ausweiten, deren rund 400 Millionen Einwohner großen Teils jung und technisch versiert sind und die zunehmend Smartphone-Apps nutzen, um ihr Leben zu gestalten.

Weworks verdoppelt Umsatz und Verlust

Der Vermieter von Arbeitsplätzen Weworks hat 2018 zwar den Umsatz, aber auch den Verlust nahezu verdoppelt. Der Umsatz des in New York ansässigen Unternehmens stieg auf 1,82 Milliarden US-Dollar, wobei die Erlöse vor allem durch die Vermietung von Büroflächen erzielt wurden. Hohe Expansionskosten führten jedoch zu einem Verlust von 1,93 Milliarden Dollar.

