Im Bieterwettstreit um die Börse Oslo hat die Euronext das eigene Übernahmeangebot bis Anfang Mai verlängert. Aktionäre der Oslo Bors VPS könnten nun ihre Anteile bis zum 6. Mai um 18 Uhr andienen, teilte die Euronext NV mit. Die bereits zuvor verlängerte Frist endete am gestrigen Montag. Die restlichen Bestandteile des Angebots, wie der Gebotspreis von 152 Kronen je Aktie, blieben unverändert. Euronext habe bereits Zugriff auf 53,1 Prozent der Börse-Oslo-Anteile.

Thales schließt Übernahme von Gemalto für 4,8 Milliarden Euro ab

Der französische Rüstungskonzern Thales hat die Milliardenübernahme des Chipkartenherstellers Gemalto abgeschlossen. Dank des Zukaufs komme die Thales SA eigenen Angaben zufolge künftig auf einen Jahresumsatz von rund 19 Milliarden Euro. Gemalto soll bei den Franzosen künftig als siebte Division unter dem Namen Digital Identity and Security firmieren.

Milliardär Mordaschow kauft über 40 Prozent an Metro-Rivalen Lenta

Der russische Milliardär Alexei Mordaschow will die größte russische Groß- und Einzelhandelskette Lenta in einem Deal im Volumen von insgesamt 1,75 Milliarden US-Dollar übernehmen. In einem ersten Schritt kauft er über sein Investmentvehikel Severgroup nach eigenen Angaben zunächst einen Anteil von 41 Prozent an dem Metro-Wettbewerber zum Preis von 3,60 Dollar je Global Depository Receipt (GDR) oder 18 Dollar je Aktie. Im Anschluss daran soll den restlichen Aktionären einen Pflichtangebot zum selben Preis je GDR und Aktie gemacht werden. Am Montag schloss die in London gelistete Lenta-GDR bei 3,38 Dollar.

Singapore Airlines lässt zwei Boeing 787 Dreamliner am Boden

Die schlechten Nachrichten für den US-Flugzeughersteller Boeing reißen nicht ab: Nun belässt Singapore Airlines zwei Maschinen des Typs 787-10 wegen Triebwerksproblemen am Boden.

Wizz Air sieht Nettogewinn am oberen Ende der Prognosespanne

Wizz Air ist nach einer guten Geschäftsentwicklung im Schlussquartal nun optimistischer für das gerade abgelaufene Geschäftsjahr. Der Nettogewinn für das Geschäftsjahr 2018/19, das am 31. März endete, soll nun am oberen Ende der Spanne von 270 bis 300 Millionen Euro landen, teilte die ungarische Billigfluglinie Wizz Air Holdings PLC, die in London gelistet ist, in einem Trading Update mit.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2019 07:08 ET (11:08 GMT)