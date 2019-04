indizes in diesem Artikel MDAX 25.337,3

Modellwechsel bei SUVs und Kompaktwagen haben bei Mercedes-Benz Cars auch im März zu einem Absatzrückgang geführt. Die Verkäufe sanken um 4,8 Prozent auf 238.541 Einheiten, wie die Daimler-Tochter mitteilte. Seit Jahresbeginn betrug der Absatz damit 587.921 Fahrzeuge, ein Minus von 5,9 Prozent.

Träger der NordLB stellen die Weichen für Rettung der Landesbank

Die Rettung der angeschlagenen Norddeutschen Landesbank Girozentrale (NordLB) ist endgültig in die Wege geleitet worden. Das Land Niedersachsen und die Sparkassen-Finanzgruppe haben sich auf eine gemeinsame Grundlagenvereinbarung zur Neuausrichtung geeinigt, die bei der Bankenaufsicht eingereicht wurde, bestätigte ein Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) entsprechende Medienberichte. Nun ist Brüssel am Zug. Die Behörde muss nun die beihilferechtliche Prüfung der geplanten Kapitalmaßnahmen vornehmen.

DGAP-Anbieter EQS schreibt Gewinn - Dividende fällt abermals aus

Die EQS Group hat es dank eines starken Schlussquartals 2018 in die schwarzen Zahlen geschafft. Der Dienstleister für Investor Relations, Unternehmenskommunikation sowie Compliance und Marktführer für Adhoc-Meldungen in Deutschland, der hierzulande unter DGAP bekannt ist, steigerte den Umsatz kräftig. Die Dividende soll wie im Vorjahr allerdings ausfallen. Für das laufende Jahr wird weiteres Wachstum angestrebt.

Nemetschek erweitert technologisches Angebot über Zukauf

Der Softwarekonzern Nemetschek sichert sich über einen Zukauf Rendering-Technologie. Wie das auf Software für die Baubranche spezialisierte TecDAX-Unternehmen mitteilte, hat es über seine Tochtergesellschaft Maxon Computer das US-Unternehmen Redshift Rendering Technologies übernommen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

EU-Kommission: Angedrohte US-Zölle wegen Airbus-Subventionen "stark überzogen"

Die EU-Kommission hat die von den USA im Streit um Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus angedrohten Strafzölle als übertrieben bezeichnet. Die EU halte das Ausmaß der angekündigten Gegenmaßnahmen für "stark überzogen", sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde der Nachrichtenagentur AFP.

Frequentis will in Frankfurt und Wien an die Börse

Die österreichische Frequentis AG zieht es an die Börse. Wie der Anbieter von Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung sowie für den Sicherheits- und Transportsektor mitteilte, strebt er Notierungen an den Börsen Frankfurt und Wien an. Ein IPO sei der "optimale Weg für die Transformation vom inhaber- zum managementgeführten Unternehmen". Details zum Zeitplan und zum Volumen blieb Frequentis zunächst schuldig.

Novartis sieht sich nach Alcon-Aspaltung gut aufgestellt

Die Novartis AG ist ihre Augenheilkundesparte Alcon los. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat er die Abspaltung vollzogen. Zum Schaden der eigenen Aktionäre soll es nicht sein. Novartis will seine Kernmargen weiter verbessern.

Societe Generale streicht 1.600 Stellen

Die französische Großbank Societe Generale setzt den Rotstift an. Wie das Unternehmen mitteilte, fallen zwei Restrukturierungsprojekten insgesamt 1.600 Stellen zum Opfer, 750 davon in Frankreich.

Debenhams lehnt auch verbessertes Angebot von Sports Direct ab

Bei der strauchelnden britischen Warenhauskette Debenhams kommt Großaktionär Sports Direct trotz einer abermals aufgestockten Offerte wohl nicht zum Zuge. Debenhams geht nach eigenen Angaben davon aus, seine operativen Gesellschaften in eine von den Banken genehmigte Einheit zu übertragen.

Saint-Gobain und RIB Software bringen Joint Venture an den Start

Der französische Baukonzern Saint-Gobain und das auf die Baubranche spezialisierte Softwareunternehmen RIB Software machen gemeinsame Sache. Wie die Unternehmen mitteilten, gründen sie ein Joint Venture für Online-Dienstleistungen für Generalunternehmer, Bauherren und Architekten.

Telenor kauft Mehrheitsanteil an Wettbewerber DNA für 1,5 Mrd Euro

Der norwegische Telekomkonzern Telenor kauft für 1,5 Milliarden Euro eine Mehrheitsbeteiligung von 54 Prozent an dem finnischen Wettbewerber DNA. Wie die Norweger mitteilten, zahlen sie je DNA-Aktie 20,90 Euro. Mit den beiden größten DNA-Aktionären Finda Telecoms und PHP Holding, die 28,3 bzw. 25,8 Prozent der Anteile an der Gesellschaft halten, sei eine Vereinbarung getroffen worden.

Givaudan steigert Umsatz im ersten Quartal kräftig

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Givaudan hat das neue Gesamtjahr mit einem kräftigen Wachstum begonnen. Wie der Konkurrent der im MDAX notierte Symrise AG mitteilte, stieg der Umsatz im ersten Quartal um knapp 17 Prozent auf 1,52 Milliarden Franken.

Ghosn beteuert erneut seine Unschuld

Der in Japan festgenommene Ex-Automanager Carlos Ghosn hat erneut seine Unschuld beteuert. Ghosn warf dem Autohersteller Nissan in einer am Dienstag veröffentlichten Videobotschaft zum wiederholten Male eine "Verschwörung" vor. Der Konzern habe Ereignisse "verdreht", um damit das Bild einer von "Gier" geprägten und diktatorischen Persönlichkeit zu zeichnen.

