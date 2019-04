Die britische Rolls-Royce Holdings plc hat auf die jüngsten Probleme bei einigen ihrer Triebwerke des Typs Trent 1000 TEN reagiert. Mit der europäischen Flugsicherheitsagentur EASA habe man sich darauf geeinigt, dass einige Motoren früher als geplant einer Inspektion unterzogen werden, teilte Rolls-Royce mit. Die strengere Regelung wird den betroffenen Kunden am Mittwoch mitgeteilt. Auswirkungen auf die Prognose 2019 und 2020 für die Cash-Kosten zu den Trent-1000-Triebwerken gebe es nicht.

Shop Apotheke gibt neue Aktien zum Preis von 36 Euro aus

Der Versandkonzern Shop Apotheke hat sich frisches Kapital in Höhe von insgesamt 110 Millionen Euro beschafft. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung im Volumen von 50 Millionen Euro seien 1,39 Millionen Aktien zum Preis von 36 Euro je Stück über ein beschleunigtes Bookbuilding bei institutionellen Investoren platziert worden, teilte die Online-Apotheke mit Sitz im niederländischen Venlo mit. Am Dienstag ging die Aktie von Shop Apotheke zum Preis von 39,40 Euro aus dem Handel. Im frühen Handel am Mittwoch rutscht die Aktie um knapp 10 Prozent auf 35,55 Euro und damit unter den Platzierungspreis ab.

Tesco übertrifft Erwartungen und zahlt mehr Dividende

Die britische Supermarktkette Tesco hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ihren Gewinn deutlich gesteigert. Die Aktionäre können sich über eine höhere Dividende freuen. Mit seinem Kostenziel kommt der Konzern unterdessen voran. Der Vorsteuergewinn kletterte im Geschäftsjahr 2018/19, das am 23. Februar endete, um 29 Prozent auf 1,67 Milliarden Pfund. Der um Einmaleffekte bereinigte operative Gewinn stieg um gut ein Drittel auf 2,21 Milliarden Pfund. Im Factset-Konsens waren Analysten von 1,57 Milliarden Pfund ausgegangen.

Öl- und Gaskonzern OMV erhöht Produktion zum Jahresauftakt

Der Öl- und Gaskonzern OMV hat zum Jahresauftakt seine Produktion deutlich erhöht. In den ersten drei Monaten 2019 förderten die Österreicher 474.000 Öläquivalent pro Tag (boed), nach 437.000 täglich im Vorjahresquartal.

Credit Agricole plant keine Restrukturierung des Investmentbankings

Die französische Großbank Credit Agricole plant trotz des ungünstigen Marktumfelds keine Restrukturierung ihres Investmentbankings, will aber ihre Kosten senken. Ihr stellvertretender Generaldirektor Xavier Musca gab in Frankfurt außerdem ein gewisses Interesse am deutschen Vermögensverwalter DWS zu erkennen.

Rolls-Royce einig mit EASA über strengere Inspektionsvorgaben

