Jenoptik kann mit seinen Produkten für Automatisierungslösungen punkten. Das Unternehmen meldete Aufträge aus der Automobilindustrie in Nordamerika im Wert von fast 20 Millionen Euro. Gemeinsam mit der Tochterfirma Prodomax Automation würde das Werk eines großen Tier-1-Automobilkunden im US-Staat Michigan mit Montagelinien mit traditionellen Schweißtechnologien sowie Materialflusslösungen beliefert.

Krones verdient trotz Umsatzplus weniger - Ausblick bestätigt

Die Krones AG hat im ersten Quartal Auftragseingang und Umsatz gesteigert, aufgrund weiterhin hoher Kosten jedoch deutlich weniger verdient. Den Jahresausblick bestätigte der Hersteller von Verpackungs- und Abfüllanlagen, gibt sich jedoch vorsichtiger als bisher.

Kuka-Tochter erhält Auftrag von Ikea über 43 Millionen Euro

Die Schweizer Kuka-Tochter Swisslog hat sich Großauftrag gesichert. Wie der Augsburger Hersteller von Industrierobotern Kuka mitteilte, wurde der Auftrag im Volumen von rund 43 Millionen Euro von der Ikea Supply (Malaysia) erteilt. Er umfasse 215.000 Palettenplätze, 21 automatische Regalbediengeräte Vectura, das Paletten-Fördersystem Promove, die Elektrohängebahn System Monorail sowie die Swisslog-Software SynQ.

SAF-Holland erhält Rekordauftrag

Die SAF-Holland S.A. hat den "größten" Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte an Land gezogen. Wie der im SDAX gelistete Zulieferer für Nutzfahrzeugen mitteilte, wurde mit der Kögel Trailer GmbH - einer Tochter der Humbaur-Gruppe - ein Mehrjahresvertrag über die Lieferung von Trailerachsen und Sattelstützen mit einem in Aussicht genommenen Auftragswert im niedrigen dreistelligen Millionenbereich abgeschlossen.

Washtec bestätigt trotz Gewinneinbruchs Prognose 2019

Die Washtec AG hat trotz eines geringen Umsatzanstiegs im ersten Quartal deutlich weniger verdient. Das operative Ergebnis (EBIT) sackte vor allem durch einen Basiseffekt der Strukturkosten sowie wegen des Umsatzes in etwa auf Vorjahresniveau um 52 Prozent auf 2,6 Millionen Euro, wie das SDAX-Unternehmen im Quartalsbericht schreibt.

Astrazeneca: EMA-Ausschuss für erweiterte Lynparza-Indikation

Der Ausschuss für Humanarzneimittel bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) hat nach Angaben von Astrazeneca empfohlen, die Indikation für dessen Krebsmittel Lynparza zu erweitern. Danach soll Lynparza auch als Erstlinien-Erhaltungsbehandlung bei fortgeschrittenem Eierstockkrebs mit einer Mutation im BRCA-Gen eingesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung des britischen Pharmaunternehmens. Die Empfehlungen des Ausschusses werden in der Regel von der EMA angenommen.

Gardner Denver vor Fusion mit Ingersoll-Rand-Sparte - Kreise

Der US-Kompressor- und Pumpenhersteller Gardner Denver steht vor der Fusion mit einer Sparte des Mischkonzerns Ingersoll-Rand. Der Zusammenschluss könnte diese Woche offiziell verkündet werden, sagten informierte Personen. Sollte es zu einer Fusion kommen, würde der weltweit zweitgrößte Konzern in dem Bereich mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,6 Milliarden US-Dollar entstehen. Branchenführer bliebe der schwedische Industriekonzern Atlas Copco.

Gazprom verdoppelt Nettogewinn

Der Ölkonzern Gazprom hat seinen Gewinn 2018 mehr als verdoppelt, der Umsatz wuchs um gut ein Viertel. Das Unternehmen meldete einen Anstieg des Gewinns auf 1,46 Billionen Rubel oder rund 20 Milliarden Euro von 714 Milliarden Rubel 2017. Der Umsatz erreiche 8,22 Billionen Rubel. Die Produktion legte um 4,8 Prozent auf 3,72 Milliarden Barrel Öläquivalent zu.

EU-Kommission akzeptiert Zugeständnisse von Mastercard und Visa

Der Streit um Händlergebühren zwischen der EU-Kommission und den Kreditkartenfirmen Mastercard und Visa ist beigelegt. Wie die Kartellbehörde mitteilte, hat sie die Verpflichtungsangebote der Kartenanbieter akzeptiert. Sie werden die sogenannten "multilateralen Interbankenentgelte" für Zahlungen, die im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) mit außerhalb dieses Raumes ausgegebenen Karten getätigt werden, "erheblich senken", durchschnittlich um rund 40 Prozent.

Royal Philips verdient operativ mehr als erwartet

Die niederländische Royal Philips hat in dem ersten Quartal 2019 dank Einsparungen und einer guten Entwicklung bei Personal Health operativ mehr verdient als erwartet. Zudem sind die Niederländer profitabler geworden und legten auch umsatzseitig zu. Den Ausblick hat Philips-Chef Frans van Houten bekräftigt.

Fluggesellschaft SAS streicht wegen Piloten-Streiks weitere Flüge

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS hat ihre Flüge auch für Montag und Dienstag aufgrund eines anhaltenden Pilotenstreiks gestrichen. Flüge von SAS-Partnern sind von dem Streik nicht betroffen. Schwedische, dänische und norwegische Pilotengewerkschaften hatten schon am Freitag ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen, nachdem die Gespräche unter anderem über Löhne und Arbeitszeitregelungen gescheitert waren.

Spotify verringert Verlust und gewinnt viele Premium-Kunden

Der Musikstreamingdienst Spotify hat im ersten Quartal 2019 dank seiner Investitionen in das wachsende Podcast-Geschäft seinen Verlust verringert. In dem Dreimonatszeitraum hat Spotify die Podcast-Firmen Gimlet Media und Anchor gekauft sowie die Übernahme von Parcast angekündigt. Zudem meldete Spotify 100 Million sogenannte Premium-Kunden - fast ein Drittel mehr als im Vorjahr - und erreichte damit das obere Ende seiner Prognosespanne.

Bank of China steigert Gewinn um 4 Prozent

Die Bank of China hat im ersten Quartal 2019 mehr eingenommen und auch einen höheren Gewinn erzielt. Der Nettogewinn des Instituts, das zu den vier größten Banken in China gehört, stieg den Angaben zufolge um 4 Prozent auf 50,97 Milliarden Yuan oder knapp 6,8 Milliarden Euro.

