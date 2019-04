Der Gasekonzern Linde zahlt im zweiten Quartal eine zum Jahresauftakt unveränderte Dividende. Wie die im DAX notierte Linde plc mitteilte, soll die Dividende für das laufende Quartal abermals bei 0,875 US-Dollar je Aktie liegen. Zahlbar ist sie am 17. Juni. Die Linde plc ist aus dem Zusammenschluss von Praxair und der deutschen Linde AG entstanden.

Trump-Familie verklagt Deutsche Bank und Capital One

US-Präsident Trump, drei seiner Kinder und seine Immobilienfirma wollen die Deutsche Bank und Capital One juristisch daran hindern, sich an strafbewehrte Anordnungen des Kongresses zur Übermittlung von Dokumenten zu halten, die ihn und seine Familie betreffen.

MTU kann bei deutlichem Wachstum die Marge nicht halten

Angetrieben von einer starken Nachfrage nach zivilen Triebwerken hat MTU Aero Engines den Umsatz im Auftaktquartal um 11 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro gesteigert. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) konnte mit diesem Wachstumstempo allerdings nicht mithalten, es stieg um 7 Prozent auf 187,6 Millionen Euro.

Rheinmetall erhält Auftrag zur "Büffel"-Modernisierung aus den Niederlanden

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen Auftrag aus den Niederlanden erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde es von den niederländischen Streitkräften mit der Modernisierung der Bergepanzer-3-Büffel-Flotte beauftragt. Der Auftrag besteht aus zwei Phasen, bei beiden liegt das Volumen jeweils im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Symrise steigert Umsatz und bestätigt Prognose

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise ist vor allem dank guter Geschäfte mit Duft und Körperpflege mit Schwung in das neue Jahr gestartet. Die Prognose 2019 sowie die Ziele bis 2025 haben Bestand.

Cewe kauft Wandbild-Spezialisten Whitewall für rund 30 Mio Euro

Cewe verstärkt sich mit einem Zukauf im Premium-Segment für Wandbilder. Voraussichtlich zum 1. Juni werde das Kerngeschäft der in Berlin und Frechen bei Köln ansässigen Whitewall Media GmbH übernommen, teilte der Foto- und Online-Druckservice mit.

Hypoport steigert Umsatz im 1. Quartal um knapp ein Drittel

Hypoport hat zum Jahresstart ein starkes Umsatzplus erzielt, an die Entwicklung des Vorjahres konnte der Finanzdienstleister aber nicht ganz anknüpfen. Der Umsatz kletterte in den ersten drei Monaten laut Mitteilung um rund 30 Prozent auf etwa 78 Millionen Euro. Vergangenes Jahr hatte die Berliner Hypoport AG ein Umsatzplus von 36 Prozent erzielt. Das EBIT stieg den vorläufigen Angaben zufolge um rund 6 Prozent auf etwa 8 Millionen Euro an. Vergangenes Jahr lag der Zuwachs bei 26 Prozent.

Aixtron erhält deutlich weniger Aufträge - Ausblick bestätigt

Aixtron hat im ersten Quartal zwar den Umsatz gesteigert, bei den Auftragseingängen jedoch "erwartungsgemäß" kräftige Rückgänge verzeichnet. Gekennzeichnet wurde das Quartal laut Mitteilung durch die Zurückhaltung der Kunden bei Investitionen. Operativ profitierte der Konzern aus Herzogenrath von Kostensenkungen. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt.

Comdirect mit Gewinnrückgang - starkes Neukundenwachstum

Höhere Vertriebskosten und eine niedrigere Handelsaktivität haben Comdirect im ersten Quartal einen Gewinnrückgang beschert. Gleichwohl konnte die Commerzbank-Tochter mehr Kunden hinzugewinnen, das Unternehmen sprach vom stärksten Neukundenwachstum seit zehn Jahren.

DMG Mori trotz eingetrübter Aussichten weiter zuversichtlich

Die DMG Mori AG hält trotz gedämpfterer Aussichten am weltweiten Markt für Werkzeugmaschinen an der Prognose 2019 fest. Zuversichtlich stimmen das Unternehmen aus Bielefeld die Rekordergebnisse im ersten Quartal sowie das gut gefüllte Orderbuch.

Intershop bestätigt trotz höherem Verlust Prognose

Die Intershop Communications AG ist im ersten Quartal bei geringeren Einnahmen operativ tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Die rückläufige Geschäftsentwicklung sei auf den laufenden Umbau vom Lizenzanbieter zum Anbieter von Cloud-Lösungen zurückzuführen. Die Prognose bestätigte das Unternehmen aus Jena.

Gigaset verdient weniger - Transformation geht weiter

Der Technologiekonzern Gigaset hat 2018 trotz eines guten Jahresendgeschäfts Einbußen beim Umsatz hinnehmen müssen und unter dem Strich nur halb so viel verdient wie im Vorjahr. Die Verschiebung der Umsatzbeiträge vom Bereich Phones zu den Geschäftsbereichen Smartphones, Smart Home und Professional wurde intensiviert. Für 2019 ist das Unternehmen "positiv" gestimmt. Im Rahmen der Strategie 2025 soll die Digitalisierung vorangetrieben werden.

Schaltbau sieht sich nach solider Entwicklung im Plan

Der Verkehrstechnikkonzern Schaltbau hat nach Zunahmen bei Umsatz und Ergebnis sowie beim Auftragseingang im ersten Quartal den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigt.

Singulus erhält neuen Auftrag für Medizintechnik

Singulus Technologies hat einen Auftrag für zwei Prozessanlagen zur Reinigung von medizinischen Produkten an Land gezogen. Wie das Unternehmen mitteilte, liegt das Auftragsvolumen im mittleren einstelligen Millionenbereich. Auftraggeber ist ein europäischer Kunde.

Fassadenspezialist Sto hält Dividende trotz Gewinnrückgangs stabil

Die Sto SE & Co KGaA hat einen höheren Umsatz im vergangenen Jahr nicht in steigende Gewinne ummünzen können. Die "enormen" Kostensteigerungen in der Beschaffung hätten nicht vollständig durch die vorgenommenen Verkaufspreiserhöhungen kompensiert werden können, teilte der Anbieter von Gebäudebeschichtungen mit. Die Dividende soll stabil bleiben.

AMS erwartet nach Quartalsverlust Erholung bei Umsatz und Marge

Der Technologiekonzern AMS hat im ersten Quartal einen Verlust verbucht, belastet von Umsatzeinbußen und gestiegenen Kosten. Für das zweite Quartal ist das Unternehmen zurückhaltend optimistisch. An der Börse kommen die Zahlen jedoch gut an, da die Markterwartungen übertroffen wurden. Die Aktie legt im frühen Geschäft um 19,5 Prozent zu.

Niedrigere Ölpreise und Margen drücken BP-Gewinn

Der Ölkonzern BP hat im ersten Quartal mit niedrigeren Preisen und Margen zu kämpfen gehabt. Allerdings fiel der Gewinnrückgang des britischen Unternehmens nicht so stark aus wie erwartet.

Caixabank-Gewinn sinkt im ersten Quartal stärker als erwartet

Die spanische Caixabank SA hat aufgrund von Sondereffekten wie dem Verkauf des Repsol-Anteils im ersten Quartal schlechter abgeschnitten als erwartet. Wie das Institut mitteilte, sank der Nettogewinn um knapp ein Viertel auf 533 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens mit 541 Millionen Euro gerechnet.

Clariant verdient wegen Spartenschwäche und höheren Kosten weniger

Der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant hat im ersten Quartal wegen einer schwächeren Profitabilität in der Sparte Plastics & Coatings und höheren Restrukturierungskosten weniger verdient. Zudem belastete die anhaltend schwächere Nachfrage in China den Konzernumsatz.

Hunderte Aktionäre verklagen Danske Bank wegen Geldwäsche-Skandal

Die von einem Geldwäsche-Skandal erschütterte Danske Bank hat ihre Jahresprognose gesenkt. Die dänische Bank gab zudem bekannt, dass hunderte ihrer Aktionäre wegen des Verdachts der Geldwäsche bei ihrer estnischen Filiale Klagen gegen sie eingereicht haben.

Glencore steigert Kobalt-Förderung im 1Q kräftig

Der Rohstoffkonzern Glencore hat seine Kobalt-Förderung im ersten Quartal kräftig gesteigert, während die Produktion von Kupfer zurückging.

Logitech setzt Wachstum fort und bestätigt Prognose

Der Computerzubehörhersteller Logitech hat einen soliden Schlusspunkt unter ein starkes Geschäftsjahr gesetzt. Das Unternehmen profitierte auch im Schlussquartal von einer starken Nachfrage vor allem nach Gaming- und Videozubehör.

Rückstellung brockt Nordea Gewinnrückgang ein

Eine Rückstellung für eine erwartete Strafe im Bereich der Geldwäsche hat der Nordea-Bank im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang beschert. Analysten hatten eigentlich mit einem Gewinnanstieg gerechnet. Die Aktie handelt am Vormittag deutlich im Minus.

Norsk Hydro rechnet mit millionenschwerer Belastung durch Cyberangriff

Die Cyberattacke im März hat den norwegischen Aluminiumkonzern Norsk Hydro im ersten Quartal stark belastet. Das Unternehmen beziffert die finanziellen Auswirkungen auf 400 bis 450 Millionen Kronen, umgerechnet 41 bis 46 Millionen Euro. Von dem Angriff waren die IT-Systeme in den meisten Geschäftsbereichen betroffen.

Nasdaq verlängert Angebotsfrist für norwegischen Börsenbetreiber

Die Nasdaq gibt bei dem norwegischen Börsenbetreiber Oslo Bors nicht auf. Obwohl sich Konkurrent Euronext im Bieterwettstreit bereits mehr als die Hälfte der Aktien gesichert hat, hat die Nasdaq ihr Angebot an die Olso-Bors-Aktionäre nun bis Ende Mai verlängert. Ursprünglich wäre die Offerte am Dienstag ausgelaufen.

Orange mit stabilen Umsätzen - Ausblick bestätigt

Der Telekomkonzern Orange hat im ersten Quartal weitgehend stabile Umsätze verzeichnet, wobei Rückgänge in Frankreich durch das Wachstum in den meisten anderen Märkten ausgeglichen wurden. Der Ausblick auf 2019 wurde bestätigt.

Repsol verdient im 1Q wegen schwierigem Downstream-Geschäft weniger

Der spanische Ölkonzern Repsol hat im ersten Quartal etwas weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Grund war ein schwieriges Umfeld im Downstream-Geschäft. Der Nettogewinn ging leicht auf 608 Millionen Euro zurück, von 610 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie die Repsol SA mitteilte.

