Carl Zeiss Meditec hat im ersten Halbjahr von einem starken Geschäft mit Lasersystemen zur Sehschärfenkorrektur sowie Geräten und Materialien für die Kataraktchirurgie profitiert. Nach Regionen zeigte sich vor allem Asien-Pazifik stark, wie aus dem Quartalsbericht des Medizintechnik-Unternehmens hervorgeht. Die Mitte April veröffentlichten vorläufigen Zahlen für die ersten sechs Monate und den angehobenen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018/19 bestätigte die Carl Zeiss Meditec AG.

Dänische H. Lundbeck kauft für bis zu 400 Mio Dollar in den USA zu

Der dänische Pharmakonzern H. Lundbeck AS verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es Abide Therapeutics für bis zu 400 Millionen US-Dollar. "Die Akquisition von Abide liefert uns eine Plattform zur Entdeckung neuer Medikamente für ein breites Spektrum neurologischer Krankheiten", sagte Lundbeck-Chefin Deborah Dunsire.

Arcelormittal kürzt zeitweise Produktion in Europa

Arcelormittal reagiert mit einer Kürzung der Stahlproduktion auf die schwache Nachfrage und andere Belastungsfaktoren. Wie das Unternehmen mitteilte, wird die Produktion im polnischen Krakau und im spanischen Asturien temporär zurückgefahren. Insgesamt reduziert Europas größter Hersteller die Produktion um annualisiert rund 3 Millionen Tonnen.

Telenor und malaysische Axiata wollen Asien-Geschäfte zusammenlegen

Der norwegische Telekommunikationskonzern Telenor steht vor einer Neuaufstellung seines Asien-Geschäfts. Wie das Unternehmen mitteilte, verhandelt es derzeit mit dem malaysischen Telekom-Konglomerat Axiata Group Berhad über einen Zusammenschluss der asiatischen Telekom- und Infrastruktur-Geschäfte beider Konzerne. Telenor beziffert die Synergien aus einem solchen Deal auf rund 5 Milliarden US-Dollar.

Occidental versüßt Angebot für Anadarko

Occidental Petroleum geht nach der in Aussicht gestellten Kapitalspritze der Investmentfirma Berkshire Hathaway von 10 Milliarden US-Dollar bei der geplanten Übernahmen der Anadarko Petroleum Corp forscher voran. Occidental, die ebenso wie der Wettbewerber Chevron über Anadarko Zugriff auf deren lukrative Schieferölfelder im Permbecken in Texas und New Mexico bekommen will, hat die Barkomponente ihrer Offerte aufgestockt. Das neue Gebot sieht nun eine Barzahlung von 59 Dollar sowie 0,2934 eigene Aktien je Anadarko-Stammaktie vor.

