Der Agrarhändler Baywa ist auf der Suche nach einem Käufer für seine Tankstellen. Wie das Unternehmen mitteilte, will es seine hundertprozentige Konzerntochter Tessol Kraftstoffe, Mineralöle und Tankanlagen GmbH abgeben. Die geplante Transaktion sei Teil einer Kapitalumschichtung im Portfolio, um die strategischen Geschäftsfelder auszubauen. Die Gespräche mit potenziellen Investoren werden "demnächst" beginnen.

IT-Dienstleister Bechtle profitiert von E-Commerce

Der IT-Dienstleister Bechtle hat im ersten Quartal 2018 dank einer guten Entwicklung im Bereich IT-E-Commerce die Erwartungen erfüllt. Die Zielsetzung für das laufende Jahr hat das im TecDAX und MDAX notierte Unternehmen bekräftigt. Im ersten Jahresviertel stieg der Umsatz um 29,8 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro und überschritt erstmals die Umsatzmilliarde in einem ersten Quartal.

ENBW kommt im ersten Quartal weiter voran - Prognose bestätigt

Der Energieversorger ENBW hat dank der guten Entwicklung in den Geschäftsbereichen Netze und Erneuerbare Energien im ersten Quartal mehr umgesetzt und operativ mehr verdient. Unter dem Strich ergab sich wegen eines deutlich besseren Finanzergebnisses eine Gewinnverdopplung. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen, das umfangreich in Wachstumsfelder investiert.

Gea bestätigt Prognose - 200 bis 250 Stellen fallen weg

Der Anlagenbauer Gea hat im ersten Quartal bei einer kleinen Umsatzsteigerung operativ weniger verdient. Die im Februar gesenkte Jahresprognose hat weiter Bestand. Im Zuge des Mitte März angekündigten Konzernumbaus werden nun weltweit 200 bis 250 Stellen gestrichen.

Godewind erwartet "starkes" Wachstum und will Dividende zahlen

Die Godewind Immobilien AG hat einen guten Jahresauftakt hingelegt und einen Gewinn verbucht. Der Immobilienbestand wurde weiter ausgebaut, und der Konzern rechnet für das laufende Jahr mit einem "starken" Wachstum. Zudem soll für 2019 erstmals eine Dividende ausschüttet werden. Der Bürobestand lag Ende März bei 451 Millionen Euro. Das seit 2018 börsennotierte Unternehmen habe mit den IPO-Erlösen nach eigenen Angaben ein "ertrags- und substanzstarkes Portfolio" aufgebaut.

Jungheinrich wächst trotz "herausforderndem Marktumfeld"

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat im ersten Quartal trotz eines "zunehmend herausfordernden Marktumfeldes" Umsatz und Ergebnis gesteigert, auch beim Auftragseingang wurde ein deutliches Plus verzeichnet. Für das laufende Jahr zeigt sich der Vorstand jedoch zurückhaltend. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das SDAX-Unternehmen jedoch.

Va-Q-Tec verdreifacht die Marge

Unterstützt von starkem Wachstum im Servicegeschäft und mit Hilfe von Kostensenkungen in Einkauf und Produktion hat die Va-Q-Tec AG im ersten Quartal das operative Ergebnis (EBITDA) auf 2,2 Millionen Euro gut verdreifacht. Die entsprechende Umsatzrendite erreichte 13 Prozent, wie das Unternehmen aus Würzburg mitteilte. Anfang 2018 war die Marge bis auf 4 Prozent eingebrochen.

Danske findet in Krisenzeit in früherem ABN-Amro-Manager neuen CEO

Die von einem Geldwäsche-Skandal erschütterte Danske Bank hat einen neuen Chef gefunden und setzt nun auf einen ehemaligen Manager der niederländischen ABN Amro. Zum ersten Juni werde der Niederländer Chris Vogelzang den Posten des CEO übernehmen, teilte die Danske Bank mit, die sich im Oktober mit sofortiger Wirkung von ihrem Chef Thomas Borgen im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Skandal getrennt hatte. Jesper Nielsen übernahm vorübergehend die Führung der größten Bank Dänemarks und soll nun zu seinem Posten als Head of Banking DK zurückkehren.

Telefonica steigert Ergebnis und bestätigt Ausblick

Der spanische Telekomkonzern Telefonica hat im ersten Quartal mehr verdient und den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigt. Der Nettogewinn verbesserte sich auf 926 Millionen Euro gegenüber 837 Millionen im Vorjahr. Der Umsatz kletterte auf organischer Basis um 3,8 Prozent auf 11,98 Milliarden Euro, während das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 1 Prozent auf 4,26 Milliarden Euro zulegte. Zudem bestätigte der Konzern seinen Ergebnis- und Dividendenausblick für 2019.

Amazon-Chef Bezos stellt Mondlanderprojekt "Blue Moon" vor

Amazon-Chef Jeff Bezos hat das Mond-Landegerät "Blue Moon" vorgestellt, mit dem sein Unternehmen Blue Origin sich am neuen Wettlauf zum Mond beteiligen will. "Es ist ein unglaubliches Gefährt, und es wird zum Mond fliegen", sagte der Multimilliardär bei der Präsentation in Washington am Donnerstag. "Es ist an der Zeit, zum Mond zurückzukehren - diesmal, um zu bleiben", verkündete Bezos.

Suzuki sieht wegen Steuererhöhung in Japan nur leichtes Wachstum

Der japanische Autobauer Suzuki hat in seinem vergangenen Geschäftsjahr 2017/18 unter Währungsabwertungen, insbesondere bei der indischen Rupie, und höheren Aufwendungen gelitten und weniger verdient. Für das laufende Jahr zeigt sich Japans viertgrößter Autobauer nur verhalten optimistisch.

May 10, 2019