Hypoport bestätigt Ziele nach gutem Start in das neue Jahr

Die Hypoport AG hat im ersten Quartal dank einer guten Entwicklung im Segment Kreditplattform 5 Prozent mehr verdient als im Vorjahr. Das Konzernergebnis stieg laut Quartalsabschluss auf 6,2 Millionen Euro. Je Aktie belief es sich auf 0,99 Euro. Die Ende April vorgelegten Zahlen bestätigte der im SDAX notierte Finanzdienstleister aus Berlin.

PNE im ersten Quartal mit Gewinn - Prognose bestätigt

Der Windkraftprojektierer PNE schreibt in dem in der Branche für gewöhnlich schwachen ersten Quartal schwarze Zahlen. Das Unternehmen aus Cuxhaven sieht sich auf Kurs, seine Ziele 2019 zu schaffen. In den ersten drei Monaten stieg der Umsatz auf 28,0 Millionen von 10,9 Millionen Euro. Die Gesamtleistung kletterte auf 44,4 von 15,7 Millionen Euro im Vorjahr.

Procredit bestätigt trotz Gewinnrückgangs Prognosen 2019

Die Procredit hat wegen höherer Aufwendungen für die Risikovorsorge im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Die Aufwendungen stiegen erwartungsgemäß um 2,5 Millionen Euro gegenüber dem ersten Quartal 2018, wie das Unternehmen schreibt. Die Jahresprognose habe weiter Bestand.

Voltabox schreibt Gewinn und bestätigt Jahresprognose

Der Batteriespezialist Voltabox hat im ersten Quartal mehr als das Doppelte umgesetzt als im Vorjahreszeitraum und sowohl operativ als auch unter dem Strich einen Gewinn erzielt. Die Jahresprognose bestätigte die Voltabox AG aus Delbrück.

AB Inbev muss Fehlverhalten in Belgien mit 200 Mio Euro büßen

Anheuser-Busch Inbev hat den grenzüberschreitenden Bierhandel behindert. Diesen Verstoß gegen das EU-Kartellrecht muss das weltweit größte Bierunternehmen mit einer Geldstrafe von 200 Millionen Euro büßen.

Carrefour-Tochter in Brasilien bucht Rückstellung für Steuerstreite

Die brasilianische Großhändler Atacadao, eine Tochter der französischen Carrefour SA, bucht eine Rückstellung für Steuerstreitigkeiten in Höhe von 815 Millionen brasilianischen Real (rund 183 Millionen Euro). Wie Carrefour mitteilte, entschloss sich Atacadao vorsorglich zu der Buchung, nachdem der brasilianische Oberste Gerichtshof am vergangenen Donnerstag eine Entscheidung zum Nachteil des Unternehmens getroffen habe.

Euronext darf Börse Oslo übernehmen - Nasdaq prüft jetzt Optionen

Im Rennen um die Börse in Oslo hat die Mehrländerbörse Euronext eine wichtige Hürde genommen. Das norwegische Finanzministerium genehmigte jetzt das Übernahmeangebot der europäischen Mehrländerbörse. Der Wettbewerber Nasdaq kommt demnach zwar auch als Käufer in Frage, allerdings hat sich Euronext bereits 53,4 Prozent der Aktien an Oslo Bors gesichert. Beide liefern sich seit Monaten eine Übernahmeschlacht um die norwegische Handelsplattform.

Hauptaktionäre von Essilor-Luxottica schließen Burgfrieden

In der Auseinandersetzung um die Führung bei Essilor-Luxottica haben beide Seiten einen Burgfrieden ausgehandelt und kurz vor der Hauptversammlung am Donnerstag ein monatelanges Patt beendet. Der italienisch-französische Optikkonzern, der Brillengestelle und Gläser produziert, hat mit dem wesentlichen Aktionär Delfin eine Vergleichsvereinbarung geschlossen, mit der zugleich alle juristischen Auseinandersetzungen beigelegt sind.

Vodafone-Aktie fällt nach Bericht über Dividendenkürzung

Nach einem Bericht über eine wahrscheinliche Dividendenkürzung bei Vodafone zeigt sich der Aktienkurs des britischen Telekomkonzerns im Minus. Die Sunday Times hatte geschrieben, Vodafone werde anders als angekündigt seine Dividende bei Vorlage der Jahresbilanz am Dienstag kürzen. Noch im November war zugesagt worden, dass die Dividende mit 15,07 Eurocent pro Anteilsschein stabil bleiben werde.

Nissan lehnt Renaults erneutes Werben um Fusion ab - Agentur

Der japanische Autokonzern Nissan lehnt den erneuten Vorschlag seines Allianzpartners Renault, unter einer neuen Holdingstruktur zu fusionieren, laut einem Bericht ab. Die beiden Konzerne führten Gespräche darüber, seit Renault-Chairman Jean-Dominique Senard im April erstmals einen solchen informellen Vorschlag gemacht habe, sagte eine informierte Person der Nachrichtenagentur Bloomberg. Doch Nissan habe die Idee zurückgewiesen und sei auch weiterhin dagegen.

Toshiba verdient operativ weniger - Einmalertrag hebt Nettogewinn

Toshiba hat im abgelaufenen Geschäftsjahr operativ signifikant weniger verdient und weniger umgesetzt. Unter dem Strich stieg der Gewinn aber wegen eines Einmalertrags aus dem Verkauf des Chip-Geschäfts. Operativ machten sich beim japanischen Technologiegiganten nach Unternehmensangaben unter anderem schwächeres Wachstum in der Eurozone und Japan, die Brexit-Unsicherheit in Großbritannien, der Handelsstreit zwischen China und den USA, aber auch die Restrukturierung der Gruppe negativ bemerkbar.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2019 07:27 ET (11:27 GMT)