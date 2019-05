Die Budget-Hotelkette B&B dürfte demnächst in einem Milliardendeal den Besitzer wechseln. Wie der Finanzinvestor PAI Partners mitteilte, führt er derzeit exklusive Gespräche mit Goldman Sachs über eine Transaktion. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Die Financial Times hatte zuvor aus Kreisen berichtet, dass der Wert der Transaktion bei 1,9 Milliarden Euro liegen könnte.

Qiagen erhält US-Zulassung für Molekulartestsystem QIAstat-Dx

Qiagen kann sein Molekulartestsystem QIAstat-Dx früher als erwartet in den USA einführen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA erteilte die Marktzulassung mit einer Testreihe zur Identifikation unklarer Atemwegserkrankungen, wie das Biotechunternehmen in einer Pressemitteilung erklärte. Das entsprechende Panel könne mehr als 20 Krankheitserreger nachweisen. Qiagen schätzt den damit erreichbaren Markt in den USA auf rund 1,5 Millionen Tests jährlich.

QSC erhält IT-Großauftrag von Schmolz + Bickenbach

Der IT-Dienstleister QSC hat einen Großauftrag an Land gezogen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde es vom Stahlkonzern Schmolz + Bickenbach mit der Konsolidierung und Modernisierung der IT-Umgebung beauftragt. Finanzielle Details nannte die QSC AG nicht.

Schwacher Ausblick von Ryanair wegen Boeing-Krise

Das Flugverbot der Boeing 737 Max beeinträchtigt das Geschäft von Europas größter Billig-Airline. Ryanair warnte, dass das weltweite Grounding der Maschine den Gewinn im Geschäftsjahr belasten werde. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 hatte Ryanair mit niedrigeren Ticketpreisen und höheren Kosten zu kämpfen.

Saint-Gobain verkauft deutsches Baustoff-Handelsgeschäft

Der französische Baukonzern Saint-Gobain setzt seine Portfoliobereinigung mit dem Verkauf seines deutschen Baustoff-Handelsgeschäfts fort. Wie der Konzern mitteilte, verkauft er die gesamten Anteile an der Saint-Gobain Building Distribution Deutschland (SGBDD), die hauptsächlich unter dem Namen Raab Karcher bekannt ist, an die dänische Stark-Gruppe. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert von 335 Millionen Euro zugrunde.

Kunden von britischem Reisekonzern Thomas Cook nach Aktieneinbruch besorgt

Nach dem Einbruch der Thomas-Cook-Aktie fürchten Kunden des britischen Reiseunternehmens um ihre Urlaubsreisen. Viele von ihnen wandten sich am Sonntag an den Konzern um zu erfahren, was aus ihren Flug- und Hotelbuchungen wird. Die Aktie von Thomas Cook war am Freitag um mehr als 27 Prozent abgestürzt. Die US-Großbank Citigroup hatte das Papier zuvor als wertlos eingestuft.

