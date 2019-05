Indus Holding kauft Anbieter von Inspektionssystemen

Die Beteiligungsgesellschaft Indus erweitert ihr Portfolio um einen Betrieb aus der Branche Mess- und Regeltechnik. Wie die Indus Holding AG mitteilte, erwirbt sie 89,9 Prozent an der Mesutronic Gerätebau GmbH, einem Hersteller von Inspektionssystemen mit einem Jahresumsatz von über 24 Millionen Euro und rund 200 Mitarbeitern in Deutschland und Frankreich. Einen Kaufpreis nannte Indus nicht. Die Anlagen von Mesutronic dienen zum einen dem Schutz von Produktionsanlagen vor Metallteilen und anderen Fremdkörpern, zum Beispiel in der Plastik- und der Textilindustrie. Zum anderen werden sie zur Inspektion von Produkten, zum Beispiel in der Lebensmittel- und der Pharmaindustrie , auf Metallfreiheit und andere Verunreinigungen eingesetzt.

Pharmakonzern Teva zahlt in USA Strafe wegen Mitschuld an Schmerzmittel-Missbrauch

Der israelische Pharmakonzern Teva zahlt in den USA eine Millionenstrafe wegen seiner Beteiligung am Missbrauch von stark wirkenden Schmerzmitteln, sogenannten Opioiden. Teva zahle 85 Millionen Dollar (knapp 76 Millionen Euro) an den Bundesstaat Oklahoma, wie der dortige Generalstaatsanwalt am Sonntag mitteilte. Im Gegenzug wird ein Strafverfahren gegen Teva eingestellt. Der israelische Konzern, Mutter des deutschen Pharmaherstellers Ratiopharm, folgt mit dieser Einigung dem US-Konzern Purdue Pharma, der im März 270 Millionen Dollar an den Staat Oklahoma zahlte. Der Konzern Johnson & Johnson steht in dem Bundesstaat ab Dienstag vor Gericht, er ist angeklagt, "aggressiv" für stark wirkende Schmerz- und Betäubungsmittel geworben zu haben, obwohl das Unternehmen das hohe Suchtpotenzial der Mittel kannte.

EQT legt vorläufige Offerte für australische Vocus über 3,27 Mrd AUD vor

Der schwedische Asset Manager EQT will die australische Vocus Group übernehmen. Das unverbindliche Angebot bewertet das Telekommunikationsunternehmen mit rund 3,27 Millionen australische Dollar (AUD), umgerechnet gut 2 Milliarden Euro. Je Aktie offerieren die Schweden 5,25 Dollar, das ist ein Aufschlag von 35 Prozent zum Schlusskurs am Freitag. Das Angebot unterliegt einigen Bedingungen, etwa einer Due-Diligence-Prüfung, festen Finanzierungszusagen sowie der einstimmigen Bewilligung durch das Board und die Aktionäre.

