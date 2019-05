Der Öl- und Gasversorger Ithaca Energy kauft für 2 Milliarden US-Dollar von Chevron die Öl- und Gasfeldbeteiligungen in der Nordsee. Mit Hilfe des Deals dürften sich die nachgewiesenen und geschätzten Reserven mehr als verdoppeln und zu einer Vervierfachung der prognostizierten Produktion für 2019 führen, teilte Ithaca Energy, eine Tochtergesellschaft des israelischen Mischkonzerns Delek Group, mit. Im Rahmen der Vereinbarung will Ithaca 500 Mitarbeiter übernehmen. Die Transaktion soll bis zum Ende des dritten Quartals abgeschlossen sein.

Öl- und Gaskonzern Gazprom profitiert von steigenden Preisen

Der russische Öl- und Gaskonzern Gazprom hat dank höherer Umsätze in allen Geschäftssegmenten und gestiegener Preise in Europa sein Nettoergebnis im Quartal um 44 Prozent erhöht. Der Öl- und Gasriese erzielte in den drei Monaten bis zum 31. März einen Gewinn von 535,91 Milliarden Rubel (8,24 Milliarden US-Dollar) nach 371,62 Milliarden Rubel im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum um 7,2 Prozent auf 2,29 Billionen Rubel.

May 30, 2019 07:06 ET (11:06 GMT)