Mehrere Banken müssen wegen der Teilnahme an Devisenkartellen in der Schweiz Strafe zahlen. Wie die Schweizer Wettbewerbskommission (Weko) mitteilte, hat sie zwei Untersuchungen mit Bußen im Gesamtbetrag von rund 90 Millionen Franken abgeschlossen. Händler mehrerer international tätiger Banken hätten in zwei separaten Kartellen im Devisenkassahandel vereinzelt ihr Verhalten in Bezug auf bestimmte Währungen koordiniert, so die Weko. Am Kartell "Three way banana split" seien zwischen 2007 und 2013 Händler von Barclays, Citigroup, JP Morgan, Royal Bank of Scotland und UBS beteiligt gewesen.

Versicherer Aviva streicht 1.800 Stellen

Der britische Versicherer Aviva setzt den Rotstift an. Wie das Unternehmen ankündigte, will es in den nächsten drei Jahren 1.800 Stellen abbauen. Aviva plant, seine Kosten bis 2022 um 300 Millionen Pfund im Jahr zu reduzieren. Die Gespräche mit der Gewerkschaft Unite und den Arbeitnehmervertretern im Konzern liefen, so Aviva. Der Konzern beschäftigt insgesamt 30.000 Mitarbeiter.

Carlyle und DWS an Bahn-Tochter Arriva interessiert - Agentur

Der US-Finanzinvestor Carlyle und die Deutsche-Bank-Fondstocher DWS haben einem Agenturbericht zufolge Interesse an einer Übernahme der Nahverkehrstochter Arriva der Deutschen Bahn. Der Bieterprozess solle Mitte Juni starten, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Personen. Bewertet werde Arriva mit 3,5 Milliarden Euro.

Credit Agricole strebt 2022 Gewinn von über 5 Milliarden Euro an

Die französische Bank Credit Agricole hat sich neue Mittelfristziele gesetzt. Wie die Bank mitteilte, will sie ihren Gewinn bis 2022 um mehr als 3 Prozent auf letztlich mehr als 5 Milliarden Euro steigern. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTE) - eine zentrales Maß für die Profitabilität - soll dabei mehr als 11 Prozent erreichen. Zudem will die nach Bilanzsumme zweitgrößte börsennotierte Bank Frankreichs ihre 15 Milliarden Euro in Technologie investieren.

Fiat Chrysler von US-Vertriebschef verklagt

Fiat Chrysler wird von einem hochrangigen Manager aus den eigenen Reihen im Streit um angeblich frisierte Absatzzahlen verklagt. US-Vertriebschef Reid Bigland wirft dem Konzern vor, sein Gehalt als Strafe für seine Kooperation bei den Ermittlungen der Behörden massiv gekürzt zu haben. Wie aus der am Mittwoch eingereichten Klage hervorgeht, soll sein Lohn als Folge der Kooperation mit der SEC um 90 Prozent gekappt worden sein.

Google will Milliardenbuße der EU anfechten

Der Internetkonzern Google will die im März verhängte Milliardenstrafe der EU anfechten. Das verlautete am Mittwochabend in Brüssel. Offiziell wollte Google keine Stellung nehmen. Die Kommission erklärte, sie werde ihre Entscheidung vor den europäischen Gerichten verteidigen. Die EU-Kommission hatte das Unternehmen mit einer Strafe von 1,49 Milliarden Euro belegt, weil es seine marktbeherrschende Stellung bei Online-Werbung missbraucht und Konkurrenten behindert hatte.

Frankreich: Renault und Nissan auch alleine konkurrenzfähig

Die beiden Autokonzerne Renault und Nissan sind nach Einschätzung der französischen Regierung auch ohne eine Fusion mit Fiat Chrysler konkurrenzfähig. Renault und Nissan hätten die entsprechende Größe, um auch alleine bestehen zu können, teilte das französische Finanzministerium mit. Innerhalb der Allianz verfüge Renault über die Voraussetzungen, um die Herausforderungen der Branche zu meistern.

Remy Cointreau steigert Gewinn und gibt sich neue Ziele

Der Spirituosenhersteller Remy Cointreau hat seinen Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr vor allem dank seiner Kernmarke Remy Martin gesteigert. Der französische Konzern hat sich zudem neue mittelfristige Ziele gesetzt. Die Aktionäre können sich neben einer stabilen regulären Dividende von 1,65 Euro je Aktie über eine Sonderdividende von 1,00 Euro freuen.

Finanzinvestor Triton verkauft restliche Befesa-Beteiligung

Der Finanzinvestor Triton hat seine restliche Beteiligung an Befesa verkauft. Wie Triton mitteilte, wurden gut 6,35 Millionen Aktien zu je 34,00 Euro an institutionelle Investoren verkauft. Der Verkauf hat somit ein Gesamtvolumen von rund 216 Millionen Euro. Die nun platzierten Anteile entsprechen einem Anteil von knapp 19 Prozent aller 34,1 Millionen Befesa-Aktien.

