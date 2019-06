Die philippinische Billigfluglinie Cebu Pacific hat bei Airbus 31 neue Flugzeuge bestellt. Darunter sind 16 Langstreckenmaschinen des Typs A330-900, zehn der gerade erst angekündigten kleinen Langstreckenflugzeuge A321XLR und fünf Mittelstreckenmodelle A320neo, wie beide Unternehmen mitteilten.

Rheinmetall bleibt Hauptlieferant der niederländischen Streitkräfte

Rheinmetall ist für eine weitere Dekade als Hauptlieferant der niederländischen Streitkräfte ausgewählt worden. Die Partnerschaftsvereinbarung mit der Beschaffungsbehörde DMO sei bis 2030 verlängert worden, teilte der Rüstungskonzern mit. Damit verbindet sich für Rheinmetall in diesem Zeitraum perspektivisch ein Auftragsvolumen von mehreren hundert Millionen Euro. Geliefert werden Waffen und Munition.

Nordex Group erhält 300-MW-Auftrag von Engie aus den USA

Der Windanlagenhersteller Nordex erreichtet für die nordamerikanische Tochter des französischen Energiekonzerns Engie 100 Windturbinen. Zum Einsatz kommen Anlagen vom Typ AW140/3000 auf 82 Meter Nabenhöhe, wie die Nordex SE mitteilte. Die Anlagen sollen im Jahr 2020 geliefert werden und das 300-MW-Projekt "Prairie Hill" nahe der Stadt Mart in Texas bedienen. Finanzielle Details zum Auftrag wurden nicht genannt.

Baywa platziert Green Bond über 500 Millionen Euro

Der Agrarhändler Baywa hat seine erste grüne Unternehmensanleihe erfolgreich am Markt untergebracht. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es ein Volumen in Höhe von 500 Millionen Euro bei nationalen und internationalen institutionellen Investoren platziert. Durch die Überzeichnung des Orderbuchs sei ein Kupon von 3,125 Prozent erzielt worden. Mit dem Geld aus dem Green Bond, der eine Laufzeit von fünf Jahren hat, will Baywa neue und bestehende Wind- und Solarenergieanlagen finanzieren.

Moody's gibt Südzucker negativen Ausblick

Moody's hat nach einer Überprüfung des Südzucker-Ratings die Bonität des Unternehmens mit einem negativen Ausblick versehen. Das Rating Baa3 werde aber vorerst bestätigt, teilte die Ratingagentur mit.

Bastei Lübbe verkauft Rätselmagazine an Keesing Media

Der Kölner Verlag Bastei Lübbe trennt sich im Rahmen seiner Portfolio-Bereinigung vom eigenen Geschäft mit Rätselmagazinen. Käufer ist laut Pressemitteilung des Unternehmens die in Amsterdam ansässige Keesing Media Group, nach eigenen Angaben Marktführer in diesem Geschäft in Europa. Die Transaktion ist als Asset-Deal strukturiert. Keesing übernimmt dabei keine Mitarbeiter. Ein Kaufpreis wird nicht genannt.

Opel investiert in Werk Kaiserslautern

Die Peugeot-Tochter Opel investiert in ihren Standort Kaiserslautern, weitet aber gleichzeitig die Altersteilzeit und Vorruhestandsregelung aus. Die Opel-Geschäftsführung sowie die Werksleitung und der Betriebsrat beschlossen unter anderem Investitionen zum Aufbau einer Anlage zur Warmumformung von Stahl, wie Opel mitteilte. Kaiserslautern ist damit das einzige Werk der Peugeot-Gruppe, in dem diese Technologie angewendet wird.

Nordea in Dänemark wegen Geldwäsche-Vorwürfen durchsucht

Der Hauptsitz der Bank Nordea in Dänemark ist vergangene Woche von Ermittlern durchsucht worden. Es gehe weiterhin um die Geldwäsche-Vorwürfe, die gegen das Institut erhoben wurden, teilte Nordea mit. Die dänische Finanzaufsicht hatte den Fall 2015 aufgenommen und später an die Strafverfolgungsbehörde abgegeben.

Swedbank stellt CEO und CFO von estnischer Tochter frei

Im Zuge der Geldwäsche-Ermittlungen hat die schwedische Swedbank zwei Manager ihrer estnischen Tochter freigestellt. CEO Robert Kitt und CFO Vaiko Tammevali würden ihre Positionen verlassen und bis auf weiteres nicht arbeiten, teilte das Geldhaus mit.

Korean Air kauft weitere 20 Dreamliner von Boeing

Auf der Luftfahrtmesse nahe Paris kann der Flugzeugbauer Boeing einen weiteren Großauftrag an Land ziehen. Wie das Unternehmen mitteilte, will Korean Air Lines seine 787-Dreamliner-Flotte um 30 Exemplare aufstocken. 20 Maschinen will die Airline bei Boeing bestellen, 10 weitere über eine Leasinggeschäft mit der Air Lease Corp nutzen. Die Bestellung bei Boeing hat laut dem Flugzeugbauer einen Listenpreis von 6,3 Milliarden US-Dollar.

