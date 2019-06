Die Autobauer Renault und Nissan setzen beim autonomen Fahren auf die Google-Schwester Waymo. Wie die drei Unternehmen am Donnerstag mitteilten, sollen im Rahmen einer "Exklusiv"-Vereinbarung zunächst die kommerziellen und rechtlichen Möglichkeiten für Mobilitätslösungen rund um selbstfahrende Autos auf dem französischen und dem japanischen Markt ausgelotet werden.

Nordic Aviation bestellt 20 Airbus-Maschinen des Typs A220

Die dänische Flugzeugleasinggesellschaft Nordic Aviation Capital bestellt beim europäischen Flugzeugbauer Airbus 20 Maschinen des Typs A220.

IPO/Slack-Referenzpreis vor Börsenstart bei 26 USD je Aktie gesehen

Der auf unternehmensinterne Nachrichtenübermittlung spezialisierte Dienstabieter Slack wird unmittelbar vor seinem Börsendebüt am Donnerstag an der New York Stock Exchange (NYSE) am Donnerstag mit rund 15,7 Milliarden Dollar bewertet, enstprechend 26 Dollar je Aktie. Slack wählt für den Gang an die Börse den Weg, den zuvor bereits Spotify gegangen ist und platziert seine Aktien direkt.

