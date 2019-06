indizes in diesem Artikel SDAX 11.206,2

Nordex hat einen weiteren Service-Auftrag für Windparks in den USA erhalten. Im Auftrag des US-Unternehmens Naturener USA, LLC, wird die Nordex Group Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für drei Windparks im US-Bundesstaat Montana mit einer Gesamtleistung von 400 Megawatt erbringen. Die Laufzeit beträgt bis zu 10 Jahre, teilte das im SDAX und TecDAX notierte Hamburger Unternehmen mit.

Halbleiterhersteller IQE senkt Prognose wegen Huawei-Bann

Das britische Halbleiterunternehmen IQE bekommt die Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China zu spüren. Besonders die Restriktionen gegen die chinesische Huawei machen den Briten stärker zu schaffen als zunächst gedacht. Die Gesellschaft warnte nun, der Umsatz im Geschäftsjahr 2019 werde geringer ausfallen als zuvor geschätzt. Das wirke sich auch auf das Margenziel aus.

Petroneft Resources weitet Verlust aus - Aktie bricht ein

Der Öl- und Gasexplorationskonzern Petroneft Resources hat im vergangenen Jahr seinen Verlust erheblich ausgeweitet. Grund sind Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Ölfeld Tungolskoye und die negative Entwicklung bei dem Gemeinschaftsunternehmen Worldace Investments. Der Aktienkurs von Petroneft Resources bricht um 25 Prozent auf 0,90 Pence ein.

US-Behörden wollen Zusammenschluss von Druckunternehmen blockieren

Der Zusammenschluss der beiden großen US-Druckunternehmen Quad/Graphics und LSC Communications könnte an kartellrechtlichen Bedenken scheitern. Die US-Wettbewerbshüter wollen den Zusammenschluss blockieren, da sie befürchten, dass dadurch die Kosten für Verlage, Einzelhändler und Verbraucher steigen könnten. Das US-Justizministerium hat am Donnerstag gegen den geplanten Zusammenschluss der beiden Hersteller von Magazinen und Katalogen beim Bundesgericht in Chikago eine Klage eingereicht. Die Transaktion würde den Wettbewerb behindern und das Unternehmen nach dem Zusammenschluss den Druckmarkt beherrschen. Derzeit würden beide Unternehmen sich als die Hauptkonkurrenten betrachten und das Zusammengehen einen "Preiskrieg" beenden.

Foxconn-Chef gibt wegen Präsidentschaftskandidatur Konzernleitung ab

Der Chef des taiwanischen Elektronikkonzerns Foxconn, Terry Gou, gibt wegen seiner geplanten Kandidatur bei den im Januar anstehenden Präsidentschaftswahlen die Unternehmensleitung ab. Die Geschäfte werde ein Komitee aus neun Vertrauten führen, sagte Gou am Freitag auf einer Aktionärsversammlung in Taipheh. Gou möchte für die chinafreundliche Kuomintang-Partei (KMT) antreten; dafür muss er sich zunächst gegen andere Bewerber innerhalb der Partei durchsetzen.

