Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Holprig zwar und mehr schlecht als recht, aber die Volkswagen-Lkw-Tochter Traton ist an der Börse angekommen. Nach Absage des ersten Versuchs im März und einem Ausgabekurs ganz am unteren Ende der ursprünglichen Angebotsspanne im zweiten Versuch, ist die Traton-Aktie am Freitag mit 27 Euro gestartet und damit exakt auf dem Niveau des Ausgabepreises.

Wegfall von weiteren 750 Jobs bei Integration von Deutscher und Postbank

Der Integration der Postbank in das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank fallen weitere Stellen zum Opfer. In den Zentralen in Bonn und Frankfurt sollen 750 Stellen wegfallen. Die Zahl stammt aus einem Brief des Privatkundenvorstands Frank Strauß an die Mitarbeiter, aus dem Reuters zitierte. Ein Sprecher der Deutschen Bank bestätigte gegenüber Dow Jones Newswires die Zahl und die Zitate aus dem Brief.

Deutsche Post beruft de Bok als DHL Supply-Chain-Vorstand

Die Deutsche Post beruft Oscar de Bok in den Vorstand. De Bok soll ab 1. Oktober das Ressort DHL Supply Chain leiten. Der derzeitige Vorstand, John Gilbert, werde das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlassen, teilte der Bonner Logistikkonzern mit. Oscar de Bok war zuletzt Chief Executive Officer von DHL Supply Chain Mainland Europe, Middle East and Africa.

Verdi warnt vor massiven Einschnitten bei Kaufhof-Logistik

Kaufhof steht nach dem Zusammengehen mit Karstadt vor weiteren massiven Einschnitten, die den Bereich Logistik betreffen sollen. Die Gewerkschaft Verdi befürchtet, dass mehr als 1.100 der 1.600 Logistik-Beschäftigten ihre Jobs verlieren könnten, sagte Orhan Akman, Verdi-Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel, am Freitag. Zuvor hatte die Wirtschaftswoche von drohenden Standortschließungen und Personalabbau in der Kaufhof-Logistik berichtet.

Rheinmetall kauft Radpanzer aus JV mit MAN heraus

Rheinmetall betreibt das Geschäft mit den Radpanzern künftig wieder allein. Der Rüstungskonzern kauft dazu den Bereich taktische Fahrzeuge aus dem vor sieben Jahren mit dem Nutzfahrzeughersteller MAN geschlossenen Joint Venture Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) heraus, wie er mitteilte.

Hornbach steigert Gewinn im 1Q überproportional - Prognose bestätigt

Hornbach hat im ersten Geschäftsquartal dank Kostensenkungen den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Baumarktkette.

Aurelius verkauft Verpackungskonzern Solidus für 330 Millionen Euro

Beteiligungsgesellschaft Aurelius Equity Opportunities verkauft für 330 Millionen Euro die niederländische Solidus Solutions an von Centerbridge Partners beratene Fonds. Neben der Kartellbehörde müsse aber noch der Gesamtbetriebsrat von Solidus zustimmen, teilte der Münchner Konzern mit.

Hamburg bestellt 32 weitere U-Bahnen bei Alstom und Bombardier

Hamburg will sein U-Bahn-Angebot deutlich ausbauen. Das Verkehrsunternehmen in der Hansestadt bestellte dazu 32 weitere Züge des Typs DT5 beim Herstellerkonsortium Alstom und Bombardier. Der Auftrag hat einen Gesamtwert von 186 Millionen Euro, wie Alstom mitteilte. Mehr als 100 Millionen Euro entfallen auf den französischen Konzern.

Gruppe um Lego -Familie kauft Merlin Entertainments für 4,77 Mrd GBP

Die britische Merlin Entertainments wird für 4,77 Milliarden Pfund von einem Konsortium übernommen. Nach der Offerte der Gruppe um die dänische Holding Kirkbi, dem kanadischen Pensionsfonds CPPIB und der Private-Equity-Gesellschaft Blackstone werde jede Merlin-Entertainments-Aktie mit 455 Pence bewertet, teilte der Betreiber von Freizeiteinrichtungen mit. Das ist eine Prämie von 15 Prozent auf den Schlusskurs vom Donnerstag und damit wird der Konzern, der unter anderem das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds betreibt, insgesamt mit 5,91 Milliarden Pfund bewertet.

Mindestens 19 Tote bei Unglück in Glencore-Kobaltmine

Bei einem Unglück in einer Kobaltmine des Rohstoffkonzerns Glencore im Kongo sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Der Vorfall habe sich im Bergwerk der Kamoto Copper Company ereignet und bei den Opfern handle es sich um illegale Bergleute, teilte die an der Londoner Börse notierte Glencore mit.

