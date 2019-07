Der Buchmacher William Hill plc setzt nach einer Verschärfung der Gesetzgebung in Großbritannien den Rotstift an. Das Unternehmen kündigte an, 700 lizenzierte Wettbüros zu schließen. Damit stünden 4.500 Jobs zu Disposition. Die britische Regierung hat im Bemühen um die Bekämpfung von Spielsucht den Einsatz bei Spielautomaten auf 2 Pfund beschränkt.

Senvion installiert im 1. Halbjahr 546 Megawatt

Der Windanlagenbauer Senvion hat im ersten Halbjahr 2019 vor allem dank Installationen in Wachstumsmärkten wie Südamerika und Australien deutlich zugelegt. Das ehemals als Repower Systems AG bekannte Unternehmen meldete eine Zunahme der Installationen um 89 Prozent auf 546 Megawatt.

Rechnungshof fordert stärkeren Staatseinfluss auf Netzbetreiber

Der Bundesrechnungshof hat eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Betreibern von Übertragungsnetzen gefordert. Das Bundeswirtschaftsministerium sollte "stärkere Einflussmöglichkeiten durch veränderte Besitz- und Eigentumsverhältnisse" prüfen, heißt es in einem Bericht der Behörde zum Netzausbau, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. Der Bund nehme sich so die Möglichkeit einer gezielteren Steuerung.

